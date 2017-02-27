andrein написав:40% роста за 5 лет в виртуале. А пока, что имеем в реале :
По итогам января-октября т.г. производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения в Украине составило 716 тыс. тонн, что на 10,4% уступает показателю аналогичного периода годом ранее. Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В частности, в октябре производство данной продукции составило 70 тыс. тонн, что на 14% ниже показателя аналогичного периода прошлого года и на 0,1% – результата сентября т.г.
Виробництво хліба характеризує стан демографії і еміграції з країни! Можна і перепис не робити! Народ вимирає шаленими темпами і виїздить з країни! Думаю, що нові правителі вже в курсі якою кількістю челяді їм доводиться керувати, тому і перепис припинили, бо цифри будуть просто офігіваючі! Мало нас залишилось! Хліб просто так ніхто не випікає! І просто так не зменшує! І чуми немає! А воно якось як при чумі!
дарий написав:Либо,Как особа, приближенная к ФРС,-верю! Быстро начинаем сливаться хотя быб по 23.95 ! Между прочим, не такая это уже и шутка..
Еще есть идея для модераторов. Организовать встречу форумчан в Днепре в день памяти ДС. Он этого точно Заслуживает! Надеюсь, даже Либо, продав пару-тройку ложек, из "Америкосии" прилетит. Посмотрим друг другу в глаза, сильно морды, надеюсь, бить не будем. Думаю, былобыб интересно! При таком количестве подписчиков - 2-5 тыщ народу сто процентов приедут. Да и я из колхоза на лошадях тыкдык-тыкдык примчусь!
Так зливатися по 23,95 вже шуткою не видається! Сьогодні злився доброму знайомому по 23,50, щоб закрити черговий платіж по нерухомості! До речі, договір підписав по курсу НБУ на день проплати, так що нічого не втратив! Зустріч форумчан... Навіщо бути серйозно розчарованими?! Я вже бачив чая впритул... Чесно скажу - краще б не бачив би! Запропонував був йому роботу охоронцем на фермі, він відмовився, я здивувався, хоч якесь житло було б і копійка на життя! Але то його справа! Думаю, що він тут такий не один!
zzzzzz написав:Я вот не понимаю, объясните. На двухнедельных сертификатах оказалась рекордная сумма - 72,360 млрд.грн. Это абсолютный рекорд за всю историю .
Всего 13 декабря было мобилизовано - 92,628 млрд
Я не понимаю, чего Вы не понимаете, но попробую что-нибудь объяснить
Начнем с того, что тут совершенно не уместен термин "мобилизация". Это не привлечение денег для какой-то цели. Это кратковременное изъятие лишней массы из оборота, чтобы она не давила на банки. Инициаторами этих операций являются сами банки. В достижении рекордов нет ничего удивительного. НБУ уже длительное время эмитирует большое количество гривны для выкупа излишков валюты. Попадая в оборот, часть этой гривны оседает в банках, откуда не может выйти. Естественный выход для денег из банков только через кредитование, а с надежными заемщиками большие проблемы. Вот и складывают банки лишнюю гривну в НБУ, чтобы с нее хоть какой доход был. Такая ситуация, кстати, один из поводов держать высокую учетную ставку, о чем умалчивают критиканствующие аналитики.
Я не понимаю, чего Вы не понимаете, но попробую что-нибудь объяснить
- это пять
Спасибо, примерно я так и думал. К тому же я постоянно мониторю ежемесячное кредитование, я давно заметил что кредитование в этом году вообще перестало расти,за исключением гривневых кредитов физиков, но их доля в общем объеме невелика. А крупный бизнес накопил свой жирок и предпочитает брать кредиты зарубежом, если морда лица это позволяет )))
zzzzzz написав:А крупный бизнес накопил свой жирок и предпочитает брать кредиты зарубежом, если морда лица это позволяет )))
Это было бы хорошо. Хуже то, что морда лица многим вообще не позволяет брать кредиты. Около половины кредитов в банковской системе проблемные и безнадежные, а за каждым таким кредитом стоит бизнес с испорченной репутацией, которому ничего давать нельзя.
У нас нет эффективной системы утилизации старых долгов. Многие тянутся еще с предыдущих кризисов. Без такой системы кредитование не поднять.
Ой+ написав:А проблема настають різні, колись як монголів пришкварило сонце, то підірвались шукати зелену травичку, заодно знищили купу держав. І зараз крім чисто економічних наслідків зміни клімату здатні спровокувати війни за ресурси.