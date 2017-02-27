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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3054305530563057

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Звонили с центра молождежного кредитования, срочно приехать оформится, много много денег выделили до конца года. Вопрос, откуда деньги?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:09

  Andrew_ написав:Звонили с центра молождежного кредитования, срочно приехать оформится, много много денег выделили до конца года. Вопрос, откуда деньги?

Закончился депозит в УкрГазБанке :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:10

  Вкладчик1234 написав:
  Andrew_ написав:Звонили с центра молождежного кредитования, срочно приехать оформится, много много денег выделили до конца года. Вопрос, откуда деньги?

Закончился депозит в УкрГазБанке :)

???
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

hxbbgaf написав:В четверг бене приват отдадут?


У суда два месяца после этого четверга на оглашение своего решения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 3054305530563057
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