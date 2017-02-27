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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 гру, 2019 19:06
Звонили с центра молождежного кредитования, срочно приехать оформится, много много денег выделили до конца года. Вопрос, откуда деньги?
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Andrew_
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:09
Andrew_ написав:
Звонили с центра молождежного кредитования, срочно приехать оформится, много много денег выделили до конца года. Вопрос, откуда деньги?
Закончился депозит в УкрГазБанке
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:10
Вкладчик1234 написав: Andrew_ написав:
Звонили с центра молождежного кредитования, срочно приехать оформится, много много денег выделили до конца года. Вопрос, откуда деньги?
Закончился депозит в УкрГазБанке
???
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Andrew_
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Додано: Пон 16 гру, 2019 19:12
hxbbgaf написав:В четверг бене приват отдадут?
У суда два месяца после этого четверга на оглашение своего решения.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ
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