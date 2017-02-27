Додано: Пон 16 гру, 2019 20:04

Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам встречи руководства НБУ с представителями Кабинета министров. "Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – заявил глава НБУ Яков Смолий. В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, говорится в сообщении. "Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции", – говорится в сообщении. (С)

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