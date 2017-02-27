flyman написав:і як ці ляма душ відсвітяться в Києві, якщо вони відсвітяться в Козятинах з Конотопами?
До них мають приходити в кожну квартиру по фактичному місцю проживання і опитувати. В Києві живе маса людей з немісцевою реєстрацією. Знімають житло, але не реєструються. Бо часть не хочуть зайвого клопоту і до того ж хазяї не дозволяють, бо не хочуть світитись і платити 15% податку.
Цікаво інше: сьогодні лише хворий не писав про перепис, але видалили лише мій допис До речі - єдиний на сьогодні. Мене модератор любить. Дивною якоюсь любов'ю.
У суда два месяца после этого четверга на оглашение своего решения.
Коломойскому..." Идиоты, читайте текст ! Там речь идет о структуре, а Коломойский хочет "возмещение убытков от приватизации" и этот закон ни коим образом этому не препятствует. Это давно продуманная схема. "...Коломойскому не нужен "Приват" без денег или еще один Майдан.
@tZEinform
Коломойскому нужны деньги. Потому в обмен на согласие оставить "Приват" государству он хочет маленькую компенсацию в 2 млрд. долларов.(..) Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $." 2019-10-15 Куклы так ему послушны...
SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте
23.50 это дно, кричу вам опять, бегом скупайтесь
Экономическая ситуация в стране катастрофична. Страна входит в 2020 год с совокупным дефицитом бюджета больше 90 млрд. гривен, даже при условии стопроцентного выполнения доходной части бюджета. Украину ждет сокращение численности занятых в бюджетной сфере и рост безработицы с резким снижением основного уровня социальных программ. Манипуляция показателями бюджета - это пустое жонглирование ничем не основанными цифрами, которые по итогам года окажутся значительно меньше планируемого. Планируемая массовая продажа доходных объектов государственной собственности только усугубит ситуацию.
Планируемый рынок земли в варианте полузакрытой распродажи "нужным людям" приведет скупке большей части с\х земель группой спекулянтов, и как следствие - падения производства зерна в следующие 1-2 года по причине не обрабатываемости или частичной не обрабатываемости скупленной земли со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями, но власть это не остановит - тут личный интерес Зеленского.
Qwerty написав:Виробництво хліба характеризує стан демографії і еміграції з країни! Можна і перепис не робити! Народ вимирає шаленими темпами і виїздить з країни! Думаю, що нові правителі вже в курсі якою кількістю челяді їм доводиться керувати, тому і перепис припинили, бо цифри будуть просто офігіваючі! Мало нас залишилось! Хліб просто так ніхто не випікає! І просто так не зменшує!
Задовбали з цією совковою уявою про хліб! Невже думаєте що кожна мініпекарня в кожному магазинчику чі кафешці подає відомості к держстат? Чи власник кожної хлібопічки їх подає? Скільки вже можна цю дурню обсмоктувати?
Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты. Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам встречи руководства НБУ с представителями Кабинета министров. "Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – заявил глава НБУ Яков Смолий. В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, говорится в сообщении. "Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции", – говорится в сообщении. (С)
freeze написав:Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку. Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.
Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?