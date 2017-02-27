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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3055305630573058>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:31

  flyman написав:і як ці ляма душ відсвітяться в Києві, якщо вони відсвітяться в Козятинах з Конотопами?

До них мають приходити в кожну квартиру по фактичному місцю проживання і опитувати. В Києві живе маса людей з немісцевою реєстрацією. Знімають житло, але не реєструються. Бо часть не хочуть зайвого клопоту і до того ж хазяї не дозволяють, бо не хочуть світитись і платити 15% податку.

Цікаво інше: сьогодні лише хворий не писав про перепис, але видалили лише мій допис :-)
До речі - єдиний на сьогодні.
Мене модератор любить. Дивною якоюсь любов'ю.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:32

"Каждой твари ..."

  freeze написав:
hxbbgaf написав:В четверг бене приват отдадут?


У суда два месяца после этого четверга на оглашение своего решения.


Коломойскому..." Идиоты, читайте текст ! Там речь идет о структуре, а Коломойский хочет "возмещение убытков от приватизации" и этот закон ни коим образом этому не препятствует. Это давно продуманная схема.
"...Коломойскому не нужен "Приват" без денег или еще один Майдан.

@tZEinform

Коломойскому нужны деньги. Потому в обмен на согласие оставить "Приват" государству он хочет маленькую компенсацию в 2 млрд. долларов.(..) Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $."
2019-10-15 Куклы так ему послушны...
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:39

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля...

  Captain Obvious написав:
  Zebra написав:
  SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте

23.50 это дно, кричу вам опять, бегом скупайтесь

Зображення

Экономическая ситуация в стране катастрофична. Страна входит в 2020 год с совокупным дефицитом бюджета больше 90 млрд. гривен, даже при условии стопроцентного выполнения доходной части бюджета. Украину ждет сокращение численности занятых в бюджетной сфере и рост безработицы с резким снижением основного уровня социальных программ. Манипуляция показателями бюджета - это пустое жонглирование ничем не основанными цифрами, которые по итогам года окажутся значительно меньше планируемого. Планируемая массовая продажа доходных объектов государственной собственности только усугубит ситуацию.

Планируемый рынок земли в варианте полузакрытой распродажи "нужным людям" приведет скупке большей части с\х земель группой спекулянтов, и как следствие - падения производства зерна в следующие 1-2 года по причине не обрабатываемости или частичной не обрабатываемости скупленной земли со всеми вытекающими отсюда социальными и экономическими последствиями, но власть это не остановит - тут личный интерес Зеленского.
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:40

  SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте

Днем на Печерске продавали по 23,38, а к вечеру - 23,45
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 19:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Qwerty написав:Виробництво хліба характеризує стан демографії і еміграції з країни! Можна і перепис не робити! Народ вимирає шаленими темпами і виїздить з країни! Думаю, що нові правителі вже в курсі якою кількістю челяді їм доводиться керувати, тому і перепис припинили, бо цифри будуть просто офігіваючі! Мало нас залишилось! Хліб просто так ніхто не випікає! І просто так не зменшує!

Задовбали з цією совковою уявою про хліб!
Невже думаєте що кожна мініпекарня в кожному магазинчику чі кафешці подає відомості к держстат? Чи власник кожної хлібопічки їх подає?
Скільки вже можна цю дурню обсмоктувати?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:04

Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты.
Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины по итогам встречи руководства НБУ с представителями Кабинета министров. "Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – заявил глава НБУ Яков Смолий. В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, говорится в сообщении. "Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции", – говорится в сообщении. (С)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:05

  freeze написав:Милованов и Малюська таки подали заявление Гончаруку заявления об отставке по причине плохого материального содержания на должности. Есть шанс наконец потерять Тимофеюшку.
Но еще не факт, что заявления об отставке будут приняты.

Но выглядит в полной стилистике Милованова - по де бильному. Согласился пойти на работу, прошел собеседования, утверждения разные, голосования. Через несколько месяцев поинтересовался, а какая же у меня зарплата, не, не подходит. Спрашивается зачем на работу нанимался. Ну и у главного HRа неплохо спросить - о чем на собеседовании говорили, тема условия труда не поднималась ?

Милованов спростував інформацію про свою відставку
https://ua.interfax.com.ua/news/general/630787.html
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:47

  zzzzzz написав:Сибарит
Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет
прикольный выпуск))
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:07

  fler написав:Милованов спростував інформацію про свою відставку
https://ua.interfax.com.ua/news/general/630787.html


Речь шла не об отставке, а о заявлении об отставке.
А тут ни для кого ни секрет, что в юной команде есть такой хайповый HR-метод, это подтверждали многие, да и сам Богдан об этом говорил, и зам Первого Тимошенко говорил, при приеме на работу они все написали заявления об отставке без даты.
Разговор об отставке и неудовлетворении зарплатами был, жалобы на Милованова Зеленскому тоже были от влиятельных Слуг.
По факту над частичным обновлением кабмина реально думают, и Милованов реальный кандидат на вылет, ибо топит рейтинг главного.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:33

  zzzzzz написав:Сибарит
Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет

Я не про диезы :)
Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий.
Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно.
Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.
Сибарит
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