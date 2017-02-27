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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3055305630573058

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:38

  freeze написав:
  fler написав:Милованов спростував інформацію про свою відставку
https://ua.interfax.com.ua/news/general/630787.html


Разговор об отставке и неудовлетворении зарплатами был, жалобы на Милованова Зеленскому тоже были от влиятельных Слуг.
По факту над частичным обновлением кабмина реально думают, и Милованов реальный кандидат на вылет, ибо топит рейтинг главного.

Я только За :!: Многие из новых (в силу вопиющей безграмотности) даже вникать не хотят во многие вопросы, куда они просто обязаны не только вникнуть, но и "вариться" в этом постоянно. Они даже на мероприятия (форумы, конференции т.п.) почти перестали ходить, чтобы их не выставляли идиотами лишний раз.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:40

Обговорили зміцнення гривні "за кавою" "на самокатах".
Уряд та Національний банк України обговорили монетарну політику в межах Меморандуму про взаємодію

https://bank.gov.ua/news/all/uryad-ta-natsionalniy-bank-ukrayini--obgovorili-monetarnu-politiku-v-mejah-memorandumu-pro-vzayemodiyu
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:49

Міністерство фінансів не закладало до державного бюджету погашення так званого боргу Януковича на 3 мільярд доларів і нарахованих по ньому санкцій на 1,5 мільярда доларів .

Про це заявила директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає УНІАН.

"Наш базовий кейс, що ми в цьому суді виграємо. Тому, відповідно, жодних коштів до бюджету ми не закладали", — заявила Ярова.




:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:51

  Сибарит написав:Я не понимаю, чего Вы не понимаете, но попробую что-нибудь объяснить :)

Начнем с того, что тут совершенно не уместен термин "мобилизация". Это не привлечение денег для какой-то цели. Это кратковременное изъятие лишней массы из оборота, чтобы она не давила на банки. Инициаторами этих операций являются сами банки.
В достижении рекордов нет ничего удивительного. НБУ уже длительное время эмитирует большое количество гривны для выкупа излишков валюты. Попадая в оборот, часть этой гривны оседает в банках, откуда не может выйти. Естественный выход для денег из банков только через кредитование, а с надежными заемщиками большие проблемы. Вот и складывают банки лишнюю гривну в НБУ, чтобы с нее хоть какой доход был.
Такая ситуация, кстати, один из поводов держать высокую учетную ставку, о чем умалчивают критиканствующие аналитики.


Здається тут переставлені причина і наслідки: я вже колись писав, що для банків депосертифікати навіть надійніші за ОВДП, тому вони і не кредитують, що мають змогу пристроювати надлишок грошей в гарантовані НБУ інструменти ще й по такій високій ставці. Тут навіть Мінфін має дати конкурентний з депосертифікатами відсоток по ОВДП, щоб зацікавити банки, що вже казати про звичайного пересічного фізика чи юрика.
Крім того, високу облікову ставку тримали з кінця 2017 року. І якщо її тримали для стерилізації гривневої маси, емітованої для скупки валюти, якою звідусіль заливають
Україну, то чому тоді обовязковий продаж цієї валюти, якої вже давно, виявляється, "як гуталіну", скасували тільки з липня 2019?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вечное укрепление(
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 21:58

  Moneta написав:Міністерство фінансів не закладало до державного бюджету погашення так званого боргу Януковича на 3 мільярд доларів і нарахованих по ньому санкцій на 1,5 мільярда доларів .

Про це заявила директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає УНІАН.

"Наш базовий кейс, що ми в цьому суді виграємо. Тому, відповідно, жодних коштів до бюджету ми не закладали", — заявила Ярова.



Зачем закладывать ерунду? :roll:
Видимо, наш минфин был тоже в той или иной форме проинформирован, что Путина скоро не будет. Платить будет некому. Не переживайте. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:03

  fler написав:Я только За :!:


Я бы мог стать хорошим министром экономики. Не приглашают. И з/п низкая. Но мог бы и бесплатно. На воспроизводство своей рабочей и мужской силы ресурс есть. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:09

  Libo написав:
  Moneta написав:Міністерство фінансів не закладало до державного бюджету погашення так званого боргу Януковича на 3 мільярд доларів і нарахованих по ньому санкцій на 1,5 мільярда доларів .

Про це заявила директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає УНІАН.

"Наш базовий кейс, що ми в цьому суді виграємо. Тому, відповідно, жодних коштів до бюджету ми не закладали", — заявила Ярова.



Зачем закладывать ерунду? :roll:
Видимо, наш минфин был тоже в той или иной форме проинформирован, что Путина скоро не будет. Платить будет некому. Не переживайте. 8)

путина не станет ровно через год (на должности)
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:12

  fler написав:
  SILVER_UA написав:вопреки здешним предсказаниям, почему то сегодня протоптались на месте

Днем на Печерске продавали по 23,38, а к вечеру - 23,45

Купил?
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я, рад видеть ВСЕХ Вас .
Здоровья и Удачи нам всем.
Уважаемые форумчане ,перестаньте злоупотреблять , это же видно .
Просто прошу .
холява
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