Разговор об отставке и неудовлетворении зарплатами был, жалобы на Милованова Зеленскому тоже были от влиятельных Слуг. По факту над частичным обновлением кабмина реально думают, и Милованов реальный кандидат на вылет, ибо топит рейтинг главного.
Я только За Многие из новых (в силу вопиющей безграмотности) даже вникать не хотят во многие вопросы, куда они просто обязаны не только вникнуть, но и "вариться" в этом постоянно. Они даже на мероприятия (форумы, конференции т.п.) почти перестали ходить, чтобы их не выставляли идиотами лишний раз.
Сибарит написав:Я не понимаю, чего Вы не понимаете, но попробую что-нибудь объяснить
Начнем с того, что тут совершенно не уместен термин "мобилизация". Это не привлечение денег для какой-то цели. Это кратковременное изъятие лишней массы из оборота, чтобы она не давила на банки. Инициаторами этих операций являются сами банки. В достижении рекордов нет ничего удивительного. НБУ уже длительное время эмитирует большое количество гривны для выкупа излишков валюты. Попадая в оборот, часть этой гривны оседает в банках, откуда не может выйти. Естественный выход для денег из банков только через кредитование, а с надежными заемщиками большие проблемы. Вот и складывают банки лишнюю гривну в НБУ, чтобы с нее хоть какой доход был. Такая ситуация, кстати, один из поводов держать высокую учетную ставку, о чем умалчивают критиканствующие аналитики.
Здається тут переставлені причина і наслідки: я вже колись писав, що для банків депосертифікати навіть надійніші за ОВДП, тому вони і не кредитують, що мають змогу пристроювати надлишок грошей в гарантовані НБУ інструменти ще й по такій високій ставці. Тут навіть Мінфін має дати конкурентний з депосертифікатами відсоток по ОВДП, щоб зацікавити банки, що вже казати про звичайного пересічного фізика чи юрика. Крім того, високу облікову ставку тримали з кінця 2017 року. І якщо її тримали для стерилізації гривневої маси, емітованої для скупки валюти, якою звідусіль заливають Україну, то чому тоді обовязковий продаж цієї валюти, якої вже давно, виявляється, "як гуталіну", скасували тільки з липня 2019?