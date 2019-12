Додано: Пон 16 гру, 2019 21:40



Уряд та Національний банк України обговорили монетарну політику в межах Меморандуму про взаємодію



https://bank.gov.ua/news/all/uryad-ta-natsionalniy-bank-ukrayini--obgovorili-monetarnu-politiku-v-mejah-memorandumu-pro-vzayemodiyu Обговорили зміцнення гривні "за кавою" "на самокатах".

