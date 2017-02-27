Сибарит написав:

Я не понимаю, чего Вы не понимаете, но попробую что-нибудь объяснитьНачнем с того, что тут совершенно не уместен термин "мобилизация". Это не привлечение денег для какой-то цели. Это кратковременное изъятие лишней массы из оборота, чтобы она не давила на банки. Инициаторами этих операций являются сами банки.В достижении рекордов нет ничего удивительного. НБУ уже длительное время эмитирует большое количество гривны для выкупа излишков валюты. Попадая в оборот, часть этой гривны оседает в банках, откуда не может выйти. Естественный выход для денег из банков только через кредитование, а с надежными заемщиками большие проблемы. Вот и складывают банки лишнюю гривну в НБУ, чтобы с нее хоть какой доход был.Такая ситуация, кстати, один из поводов держать высокую учетную ставку, о чем умалчивают критиканствующие аналитики.