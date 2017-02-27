Сибарит написав:

zzzzzz написав: Сибарит

Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет

Я не про диезыДалеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий.Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно.Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.