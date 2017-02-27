zzzzzz написав:Сибарит Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет
Я не про диезы Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий. Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно. Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.
А що, у нас хтось сів чи залишився без грошей в результаті банкротства якогось великого приватного підприємства? Щось я таких прикладів і не пригадую.
zzzzzz написав:Сибарит Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет
Я не про диезы Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий. Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно. Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.
Там тоже после банкротства у владельцев обнаруживались дома в Испании и многомиллионные счета в офшорах ?
Это надо уметь так манипулировать. Выдавать желаемое за действительное.
Вспоминая шутку "в среднем вы оба миллиардеры", для этой манипуляции можно сочинить другую:
административному директору Андрею Ивановичу повысили зарплату на 10%, со 100 до 110 тыс грн, а подчиненной подчиненной его подчиненной секретарше на ресепшене Марине, фиг знает как ее по отчеству - на 20%, с 10 до 12 грн тыс грн.
Как хорошо видно, зарплата Марины растет быстрее зарплаты Андрея Ивановича
zzzzzz написав:Там тоже после банкротства у владельцев обнаруживались дома в Испании и многомиллионные счета в офшорах ?
Возможно, там их очень много. А почему нет, собственно? Наличие собственности - не преступление. Банкротство одной компании никак не влияет на остальное состояние владельца. В этом и смысл ограниченной ответственности.