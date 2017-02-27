RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3056305730583059

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.1 5 432
Не нижче 24.50
50%
214
24.25 - 24.49
6%
24
24.00 - 24.24
12%
51
23.75 - 23.99
6%
24
23.50 - 23.74
5%
23
23.25 - 23.49
4%
18
23.00 - 23.24
5%
22
Нижче 23.00
13%
56
Всього голосів : 432
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:43

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет

Я не про диезы :)
Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий.
Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно.
Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.

А що, у нас хтось сів чи залишився без грошей в результаті банкротства якогось великого приватного підприємства? Щось я таких прикладів і не пригадую.
she_ne_investor
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 23.09.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 22:45

  edvardd написав:путина не станет ровно через год (на должности)

Шо ж вы главное забыли: там ещё евро будет ниже паритета.
juristkostya
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Украина наращивает экспорт товаров быстрее импорта
https://korrespondent.net/ukraine/41725 ... ee-ymporta
Andrew_
 
Повідомлень: 359
З нами з: 16.06.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:17

  juristkostya написав:
  edvardd написав:путина не станет ровно через год (на должности)

Шо ж вы главное забыли: там ещё евро будет ниже паритета.

И золото в конце прошлого лета пА850 :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 21.03.14
Подякував: 119 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:22

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет

Я не про диезы :)
Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий.
Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно.
Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.



Там тоже после банкротства у владельцев обнаруживались дома в Испании и многомиллионные счета в офшорах ?
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36488
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3516 раз.
Подякували: 8110 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:23

  Andrew_ написав:Украина наращивает экспорт товаров быстрее импорта
https://korrespondent.net/ukraine/41725 ... ee-ymporta


Это надо уметь так манипулировать. Выдавать желаемое за действительное.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 36488
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3516 раз.
Подякували: 8110 раз.
 
Профіль
38
7
2
1
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:31

  zzzzzz написав:
  Andrew_ написав:Украина наращивает экспорт товаров быстрее импорта
https://korrespondent.net/ukraine/41725 ... ee-ymporta


Это надо уметь так манипулировать. Выдавать желаемое за действительное.


Вспоминая шутку "в среднем вы оба миллиардеры", для этой манипуляции можно сочинить другую:

административному директору Андрею Ивановичу повысили зарплату на 10%, со 100 до 110 тыс грн, а подчиненной подчиненной его подчиненной секретарше на ресепшене Марине, фиг знает как ее по отчеству - на 20%, с 10 до 12 грн тыс грн.

Как хорошо видно, зарплата Марины растет быстрее зарплаты Андрея Ивановича :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 02.05.18
Подякував: 848 раз.
Подякували: 1976 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 23:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Там тоже после банкротства у владельцев обнаруживались дома в Испании и многомиллионные счета в офшорах ?

Возможно, там их очень много.
А почему нет, собственно?
Наличие собственности - не преступление. Банкротство одной компании никак не влияет на остальное состояние владельца. В этом и смысл ограниченной ответственности.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4462
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1889 раз.
Подякували: 3933 раз.
 
Профіль
7
5
8
1
  #<1 ... 3056305730583059
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1637, 1638, 1639
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16385 2009248
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 23:24
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 46947
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty
Валютный рынок в мире 1 ... 674, 675, 676
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6754 1486797
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 13 гру, 2019 10:33
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.