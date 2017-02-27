zzzzzz написав:Сибарит Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет
Я не про диезы Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий. Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно. Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.
А що, у нас хтось сів чи залишився без грошей в результаті банкротства якогось великого приватного підприємства? Щось я таких прикладів і не пригадую.
zzzzzz написав:Сибарит Согласен, есть и такие морды за которыми ### плачет
Я не про диезы Далеко не всегда неплатежеспособность является следствием преступления. Многие наши беды происходят именно из-за того, что мы не воспринимаем разорение предприятий как естественный процесс и начинаем требовать репрессий. Мировой опыт показывает, что успешны те экономики, где в полной мере реализован принцип ограниченной ответственности. Без этого принципа разумный человек в крупный бизнес не пойдет - ему свойственно осознавать возможность ошибиться. Если за неудачу в бизнесе можно сесть или лишиться всего, безопаснее в банк на депозит. И пусть бизнесом занимаются те, кому сомнение не свойственно. Как пример, в США все три автогиганта хоть раз да пережили банкротство. О громких посадках что-то не слышал. И процедура банкротства у них стала спасением предприятий, а у нас это всегда ликвидация.
Там тоже после банкротства у владельцев обнаруживались дома в Испании и многомиллионные счета в офшорах ?
Это надо уметь так манипулировать. Выдавать желаемое за действительное.
Вспоминая шутку "в среднем вы оба миллиардеры", для этой манипуляции можно сочинить другую:
административному директору Андрею Ивановичу повысили зарплату на 10%, со 100 до 110 тыс грн, а подчиненной подчиненной его подчиненной секретарше на ресепшене Марине, фиг знает как ее по отчеству - на 20%, с 10 до 12 грн тыс грн.
Как хорошо видно, зарплата Марины растет быстрее зарплаты Андрея Ивановича
zzzzzz написав:Там тоже после банкротства у владельцев обнаруживались дома в Испании и многомиллионные счета в офшорах ?
Возможно, там их очень много. А почему нет, собственно? Наличие собственности - не преступление. Банкротство одной компании никак не влияет на остальное состояние владельца. В этом и смысл ограниченной ответственности.
Сибарит написав:В пятницу НБУ купил 164 млн. Коррсчета выросли более, чем вдвое. Основным фактором роста стало завершение операции "последний глоток" - объем суточных сертификатов уменьшился почти на 35 млрд, вернувшись к привычным значениям около 20 млрд. Около десятки из этих 35 ушло на двухнедельные сертификаты. Весомый вклад в увеличение ликвидности внесли казначейство и масштабная интервенция НБУ.
Я вот не понимаю, объясните. На двухнедельных сертификатах оказалась рекордная сумма - 72,360 млрд.грн. Это абсолютный рекорд за всю историю .
Всего 13 декабря было мобилизовано - 92,628 млрд
очередное доказательство отсутствия рыночности и тупое держание курса ради гривнепатриотической цифры. Держать на казначейских счетах туеву хучу красивых денег, не выпуская их, и (насильно?) завлекать деньги у банков на депосертификаты. При этом рассказывая про крепость гривни и "жаловаться", что некому выкупать баксы и "делают одолжение рынку" сами выходят пылесосить зелень. (ясен пень у всех почти гривни нет , - людям приходится сдавать и в основном в убыток; остальные же с кучкой гривни в потных кулачках тупо затаились) Ганьба монетарным властям за тупой ручной режим:!: Против такого действительно можно выходить митинговать (а тут таки есть повод выражать недовольство, в отличие от упоминавшейся здесь погоды, которая хотя бы формируется самым случайнейшим и естественнейшим образом и возразить вообще нечему ).
Можно еще с натяжкой говорить о более менее естественном укреплении гривни до отметки 25, 24.5 - ладно, ок. Но то что сейчас - это голимейший и неприкрытый треш
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 17 гру, 2019 01:13, всього редагувалось 1 раз.
Ай-ай-ай, как же так, обещали Зеленский с Гончаруком на 50 процентов снизить цену на отопление.
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила новый тариф на тепло, предложенный КП «Теплоснабжение города Одессы». Об этом сообщает пресс-служба НКРЭУ. Уже с Нового года тариф для населения вырастет на 34% - с 1229,20 грн за Гкал до 1628,86 грн. Для бюджетных организаций — примерно на 40%: с 1306,64 грн до 1719,4 грн.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.