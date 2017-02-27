Moneta написав:
Міністерство фінансів не закладало до державного бюджету погашення так званого боргу Януковича на 3 мільярд доларів і нарахованих по ньому санкцій на 1,5 мільярда доларів .
Про це заявила директор департаменту боргової політики Мінфіну Поліна Ярова, передає УНІАН.
"Наш базовий кейс, що ми в цьому суді виграємо. Тому, відповідно, жодних коштів до бюджету ми не закладали", — заявила Ярова.
Похоже ,игра затеянная Минфином с бумагами, и оглушительная спекулятивная ревальвация привела к тому,что к декабрю на этом форуме о возможной девальвации гривны стало писать почти неприлично.
И тем не менее, ракета и отстрел на 2-3 пункта вверх в ближайшее время еще возможна.
Для того чтобы понять ситуацию давайте вместе еще раз проанализируем :
-во-первых, на чем ,на каких факторах гривна всех нокаутировала.
-и ,во-вторых,какие факторы могут привести к ее резкому ослаблению.
Итак, на чем росли:
1.Спекуляции на гособлигациях,это понятно, деньги нацдохода, наши налоги в конце концов,которые могли бы материализоваться в дорогах,медучреждениях,пенсиях,средних доходах и т.п. осели в карманах спекулянтов - "наших" и "не наших".
2.Надежды на снижение остроты на востоке.
3.Ожидания захода капитала под землю, "нашего" и "не нашего".
4.Ну там стандартные факторы-урожай , плюс более менее конъюнктура на остальной экспорт и т.п.
Может что-то упустил,но более менее это все.
Первый пункт - ситуативен, аппетит огромный, но все чутко посматривают на двери. Второй пункт - несколько преувеличен на мой взгляд, не так все быстро и просто.
Третий пункт - а ведь может именно в октябре следующего года еще ничего и не случится, и что тогда, рынок это уже учел в ожиданиях, правда, тормоза если и сработают ,то не сейчас еще, так что пока этот пункт работает.
Четвертый пункт также ситуативен - как там сложится дальше -вопрос.
Теперь о "черных лебедях".
1. 4.5 млрд.дол. ,о которых писал Moneta это огромная сумма, там решение суда вроде бы не за горами, и по слухам риски преобладают,несмотря на оптимизм Минфина.
2.Транзит - при любом раскладе такого как раньше и по срокам, и главное по объемам прокачки - не предвидится, однозначный негатив для гривны.
3.МВФ,пока что решения нет, а те недавние обещалки - скорее всего попытка как-то поддержать перед Нормандом, но даже если решение вымучат,сумма ,во-первых ничтожная в разрезе нескольких лет, и,во-вторых, обычные отстрочки очередных траншей для страны уже скорее правило.
4.Суды по Привату и Суркисам - целыми стаями,гроздьями ( и волки загнаны в угол,на кону очень многое, поэтому схватка будет ожесточенной, а прикормленный годами карась всегда имеется). Ну и тут надо читать между строк - если плюсы аж заливаются в рекламе, значит - сюрприз не за горами, вопрос лишь в размере сюрприза.
Это даже не "лебедь", а целый "лебедище" огромный жирнющий такой.
5.Куча всякой неприятной "мелочи" - варранты маячат на горизонте,промка тупо валится вот уже сколько месяцв к ряду, остальные макропоказатели мягко говоря также не блещут.
6.Системные реформы , а их нет и не запланировано, вместо деолигархизации,демонополизации и деофшоризации- эти постыдные игры с мелкими ФОПами,о которых по-хорошему надо бы вообще лет на 5-7 просто забыть.
7.Что выжало гастеров массово за бугор в последние годы ? Скорее всего не маленькие доходы, они всегда были мизерными, а рост расходов, когда все подорожало в разы, а доходы - не сильно. Ну и новый всеобщий налог - тарифный добил просто публику, которая поняла,что при таких балансах личный дебет-кредит в этой стране не сведет.
Может монополиям наконец правильно посчитали, что ,куда и откуда ? Да ни фига,как был тарифный пресс,так и остался.
8.Таможня - что-то не принимают простое как кефир решение задачки - повесить на каждого таможенника по видео реестратору, как у полиции и транслировать все это онлайн в спецофис.Странно все это как то. Но тем не менее - результат налицо, все ближайшие маркеты недавно еще раз понизили цены на черную технику, ею просто забиты прилавки, ассортимент зашкаливает, 55-дм ТВ панель "Самсунг" причем не русской (белой),а именно "черной" словацкой,или венгерской сборки чуть больше 10 тыс. грн, в то время как белый вариант в Фоксе под 20 тыс.
Отаке вот реформирование, сопряженное с падением поступлений и ростом контрабаса.
9.В условиях неэффективной внутренней экономики для страны плохи любые мировые расклады.
Будет мировая экономика драйвовать - плохо, так как увеличатся цены на энергоносители ( а внутренняя добыча все последние годы как в байке "лето красное пропела,оглянуться не успела - матушка зима" и т.п.)
Ввалится мировая экономика в кризис - еще хуже: исход из бумаг, из активов плюс падение цен на традиционный экспорт.
10.Деиндустриализация. Аграрная страна никогда в мире еще не стала богатой. Может какие-то планы есть на разворот. Ну так Мотор-Сич китайцам - как ответ на этот вопрос, еще и амерам на лбимый мозоль наступили, одновременно сразу на несколько.
11.Земля на октябрь запланирована, законы там на подходе окончательные. Но ведь почти
точно - что технически не успеют все подготовить к дате, да и много чего еще может случиться за такой период - например, внеочередные выборы ,или отставка правительства тормознет все это дело.
Одним словом,мир вышел из кризиса 2008-2009 окончательно, пожалуй, к 2013-му. И только Украина, похоже так и не выходила из него.
Все что происходит напоминает мне лишь разные стадии финансово=экономического кризиса, температура то спадает, то опять повышается , а лекарств и таблеток никто и не думает принимать.Когда экономика не подлечена, а точнее жар пытаются лечить не чаем с медом и лимоном, а кока-колой с пиццой, при любых раскладах у нас может быть турбулентно.
А значит, отлета ракеты рейса гривна - доллар на площадку 26-27
( последняя цифра ,пожалуй ,средняя возле которой топтались годами) лишь вопрос времени старта.
Курс нац.валюты стоит ровно столько сколько стоит экономика страны.
И хотя я еще в феврале на этом форуме неединожды писал
( и, к слову, получил - тогда почему-то "нулевую" поддержку участников форума за такой прогноз)
о том, что точка невозврата к уровням именно 22-23 - не пройдена, я ожидал такого укрепления не на пузыре, а на фундаменталке.
А то,что мы имеем на моменте это именно пузырь, а не фундаменталка роста.
Как долго он сможет летать конечно никто точно не знает,
вон уже с лета летает и ничего.
Но он все равно сдуется,и тогда все станет на свои места.
Ребята ,похоже,также поняли, что сильно заигрались - поэтому один из факторов будущей девальвации гривны как раз психологический и рукотворный фактор.
НБУ тупо скупает по 400 млн. дол, но уже не в месяц, а в неделю.
Пытаются устроить спекулянтам "Сталинград", ни шагу назад.
Да и еще - все эти проданные доллары в одно прекрасное утро многие конечно же захотят вернуть себе назад.
И нерезы ,которые по уши в облигациях,
и банки, которые не по уши, а уже с макушкой - в них же,
и депозитчики на краткосрочных договорах,
и любители просто поиграть на росте,
и импортеры, накопившие мешки гривны на праздничных шоппингах
и бизнес с населением, которые не особо жируют сейчас, но все же охота как-то зафиксировать то "чем богаты", годовой профит в чем-то существенном и традиционном .
А все это - соляра в огонь, в смысле драйвер роста валюты не по 5-10 коп. в день, а более существенными дозами.Ясно одно,до 25 должны дойти почти мгновенно, а там дальше как карта ляжет.
Вам нужны доказательства существования - пузыря неоправданного оптимизма? Так они в ценах, на все, не только на топливо,на все продукты и услуги ( весь борщевой набор уже у нас с Египта,Китая Нидерландов, и всех остальных стран ЕС), а также в кредитных ставках ( при учетке в 13.5%, банки пытаются всучить ФОПам на бизнес по 1 лимону гривен под 35% годовых плюс комиссии и страховки всякие).
Рынок не верит в оптимизм, не верит ни НБУ,ни Минфину.
Именно поэтому в следующем году инфляция скорее всего будет выше прогнозов, а курс -чуть выше, 27, или 27-50 - как базовый сценарий, а там - по развитию событий.Будем наблюдать.
Согласные - оценивайте,плиз, не согласные, плиз, больно не пинать.
Всего лишь изложил вариант развития событий.