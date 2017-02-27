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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3135313631373138>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 454
Не нижче 24.50
47%
214
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
4%
20
23.00 - 23.24
7%
30
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:02

Згідно даних Державної служби статистики.
Червоними маркерами відмічено листопад 2017,2018,2019 років. Ну і тенденція, починаючи з травня 2019 року.

Зображення
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://www.youtube.com/watch?v=XKxgmm3QIRg
довольно интересно слушать от банкира первых 18 минут уже интересно, смотрю дальше
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:11

  SILVER_UA написав:
  Автор77 написав:сегодня в очередной раз купил евро,цена на ЧР на отдачу - 25-50

чесун, где такие курсы ?


25.5 не бачив, але 25.55 сьогодні було
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:довольно интересно слушать от банкира первых 18 минут уже интересно, смотрю дальше


Горох тот ишо креативный пупсик... :D
Идея монобанка неплохая, может, за такими будушее, токо очень внимательно по интерфейсу ходите.
Там тоже есть свои приколы. :mrgreen:
Димка Дубилет из той когорты креативщиков. :wink:

https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
Востаннє редагувалось дарий в Нед 22 гру, 2019 22:39, всього редагувалось 2 разів.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:30

  escobar написав:
  vovakwasov написав:Зверніть увагу - міняйло світить показники нижчі за міжбанк - народ не вірить в зміцнення долара

Просто последние самые стойкие доллароматрасники сдались под напором дезинфляционной гривнеблокады нацбанка и, вспарывая ставшие ненавистными зеленые матрасы, понесли презренные зеленые бумажки в золотовалютные закрома родины..



Самое время вкладываться в гривну. Кстати а в этом сезоне есть Мыколайчики какие-нибудь?
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 22 гру, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:32

  yuri_m написав:
  greenozon написав:Мінфін України планує на ОВДП-аукціонах 24 грудня розмістити два випуски доларових паперів зі строками обігу 10-міс. і 2-роки.
Граничний обсяг пропозиції - по 100 млн. долл.

Странный анонс... Если инвесторы и так лезут, что мухи на мёд, в гривневые ОВГЗ и при этом НБУ типа усиленно сдерживает укрепление гривны, то на фига тогда эти займы в долларах? Или буржуи уже начали что-то подозревать и их решили дотрусить, но уже в более надежные бумаги? Типа гривневые ОВГЗ можем и обнулить, но вот валютные - это крепко и надежно!

А я якраз не розумію іншого.
Чому мінфін оголошує так мало аукціонів у валюті?
Якщо нам всім потрібна стабільність і є попит на наші облігації, то чому не переводити борг в гривню із меншою швидкістю, щоб курс залишався стабільним? Тобто робити все це (замінювати доларовий борг на гривневий) повільніше оголошуючи половину аукціонів у валюті або принаймні ті, де потрібно віддавати попередні борги у валюті?
Внас всі говорять про 100 мільярдів доларів під матрасами у населення, але запустити в економіку їх хочуть виключно у гривні попри те, що левова частка боргу перед кредиторами держави у валюті.
Хтось може пояснити де я помиляюсь? Бо направду не можу зрозуміти. Дякую.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Внас всі говорять про 100 мільярдів доларів під матрасами у населення


Мабуть,вже, поменьшало....
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

SILVER_UA написав:чесун, где такие курсы ?

Берегово, Мукачево, якщо вірити https://money24.com.ua/
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:Самое время вкладываться в гривну. Кстати а в этом сезоне есть Мыколайчики какие-нибудь?


Нема.
https://old.bank.gov.ua/control/uk/curr ... mcoin/list
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:52

  stryzhko написав:
SILVER_UA написав:чесун, где такие курсы ?

Берегово, Мукачево, якщо вірити https://money24.com.ua/


Боже, мое любимое Берегово!
Курсам верить можно.
Ну а обьемы, сами понимаете....
1-3 тыщ - запросто! :D
дарий
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