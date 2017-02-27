Згідно даних Державної служби статистики.
Червоними маркерами відмічено листопад 2017,2018,2019 років. Ну і тенденція, починаючи з травня 2019 року.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:02
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
довольно интересно слушать от банкира первых 18 минут уже интересно, смотрю дальше
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:11
25.5 не бачив, але 25.55 сьогодні було
+50грн !
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Горох тот ишо креативный пупсик...
Идея монобанка неплохая, может, за такими будушее, токо очень внимательно по интерфейсу ходите.
Там тоже есть свои приколы.
Димка Дубилет из той когорты креативщиков.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 22 гру, 2019 22:39, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:30
Самое время вкладываться в гривну. Кстати а в этом сезоне есть Мыколайчики какие-нибудь?
Востаннє редагувалось Moneta в Нед 22 гру, 2019 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 гру, 2019 22:32
А я якраз не розумію іншого.
Чому мінфін оголошує так мало аукціонів у валюті?
Якщо нам всім потрібна стабільність і є попит на наші облігації, то чому не переводити борг в гривню із меншою швидкістю, щоб курс залишався стабільним? Тобто робити все це (замінювати доларовий борг на гривневий) повільніше оголошуючи половину аукціонів у валюті або принаймні ті, де потрібно віддавати попередні борги у валюті?
Внас всі говорять про 100 мільярдів доларів під матрасами у населення, але запустити в економіку їх хочуть виключно у гривні попри те, що левова частка боргу перед кредиторами держави у валюті.
Хтось може пояснити де я помиляюсь? Бо направду не можу зрозуміти. Дякую.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Берегово, Мукачево, якщо вірити
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Нема.
Додано: Нед 22 гру, 2019 22:52
Боже, мое любимое Берегово!
Курсам верить можно.
Ну а обьемы, сами понимаете....
1-3 тыщ - запросто!
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