Додано: Нед 22 гру, 2019 23:04

Realist написав: Хтось може пояснити де я помиляюсь? Хтось може пояснити де я помиляюсь?

Я не буду даже пытаться выдать исчерпывающий анализ, поскольку не вижу всю картину. Не буду также повторяться, рассказывая, что долги в национальной валюте безопасней, поскольку можно хотя бы часть процентов покрывать за счет эмиссии.Укажу только на одну ошибку: Вы слишком переоцениваете влияние облигаций на укрепление гривны.Для начала цифры: с начала года НБУ выкупил на МБ около $6.5 млрд. Это значительно больше всего портфеля нерезидентов в ОВГЗ. И без них предложение валюты превышает спрос, особенно последние несколько месяцев. НБУ все равно вынужден был бы выкупать.А теперь рассмотрим механику процесса.Выкупает НБУ последнее время очень жестко, допуская дневное укрепление гривны не больше 2-5 копеек. Предположим, что без валюты для ОВГЗ дневной излишек составляет 10 млн. Этого хватит, чтобы за день курс упал на несколько десятков копеек - НБУ уже вынужден выкупать. Теперь приходят еще 40 млн. от нерезидентов, а НБУ уже стоит с интервенцией, дальше курс он не пускает. Получается, что размещение ОВГЗ влияет исключительно на скорость пополнения резервов, а на курс не влияет.Учитывая такой расклад, сейчас самое время размещать гривневые облигации.Это только один маленький аспект. Есть еще много всего, чего мы просто не знаем.