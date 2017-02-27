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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3135313631373138

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 454
Не нижче 24.50
47%
214
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
4%
20
23.00 - 23.24
7%
30
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 454
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 22:56

  freeze написав:
tumos написав:
  centurionus написав:В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.

О какой стране идет речь ?


Может Лапландия ?

На захід від України, зразу за Польщею. :roll:
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Хтось може пояснити де я помиляюсь?

Я не буду даже пытаться выдать исчерпывающий анализ, поскольку не вижу всю картину. Не буду также повторяться, рассказывая, что долги в национальной валюте безопасней, поскольку можно хотя бы часть процентов покрывать за счет эмиссии.
Укажу только на одну ошибку: Вы слишком переоцениваете влияние облигаций на укрепление гривны.
Для начала цифры: с начала года НБУ выкупил на МБ около $6.5 млрд. Это значительно больше всего портфеля нерезидентов в ОВГЗ. И без них предложение валюты превышает спрос, особенно последние несколько месяцев. НБУ все равно вынужден был бы выкупать.
А теперь рассмотрим механику процесса.
Выкупает НБУ последнее время очень жестко, допуская дневное укрепление гривны не больше 2-5 копеек. Предположим, что без валюты для ОВГЗ дневной излишек составляет 10 млн. Этого хватит, чтобы за день курс упал на несколько десятков копеек - НБУ уже вынужден выкупать. Теперь приходят еще 40 млн. от нерезидентов, а НБУ уже стоит с интервенцией, дальше курс он не пускает. Получается, что размещение ОВГЗ влияет исключительно на скорость пополнения резервов, а на курс не влияет.
Учитывая такой расклад, сейчас самое время размещать гривневые облигации.

Это только один маленький аспект. Есть еще много всего, чего мы просто не знаем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 23:06

  centurionus написав:
tumos написав:
  centurionus написав:В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.

О какой стране идет речь ?

На захід від України, зразу за Польщею. :roll:


За 5 лет промпроизводство увеличилось в 12 раз ? В какие года ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 00:30

  дарий написав:
  yama написав:довольно интересно слушать от банкира первых 18 минут уже интересно, смотрю дальше


Горох тот ишо креативный пупсик... :D
Идея монобанка неплохая, может, за такими будушее, токо очень внимательно по интерфейсу ходите.
Там тоже есть свои приколы. :mrgreen:
Димка Дубилет из той когорты креативщиков. :wink:

https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
не понял причем тут фургон с инкассаторами . ФАкт того что даже дубилет ой гороховский задел тему ОВГЗ в интервью
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:39

  freeze написав:За 5 лет промпроизводство увеличилось в 12 раз ? В какие года ?

З низької бази 1932 р. (військова промисловість: 30+ разів). Втім, мова йшла про можливість "приборкання" інфляції (двох її видів).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 01:56

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Самый долгий в истории период роста.

Интересный график.
Рекордом можно гордиться :)

Если присмотреться, можно заметить, что обвалам обычно предшествует резкий пик. Текущая горка пока достаточно пологая.
Я далек от мысли, что все всегда будет как всегда, но определенные надежды еще побарахтаться это дает.
Пугает только, что после третьего места была великая депрессия.
Пожуем - увидим.

Если взглянуть с точки зрения теорвера, то повторяющиеся циклы хотя и увеличивают вероятность повторения, однако НЕ ГАРАНТИРУЮТ ЕГО в будущем.
С точки зрения адаптации, каждое повторение усиливает иммунитет.
В общем что я имею сказать по этому поводу......
Сам по себе факт, что кризисы цикличны, что все об этом знают, что о кризисе кричат все и из каждого утюга, вполне может признаком того, что он не придет.
Ну хотя бы в обозримом будущем...

Вот кто сказал, что накачка мировой экономики деньгами не может длиться вечно????
Разве раньше кто-то пробовал?
А что если предположить, что отрицательные ставки в развитом мире спровоцируют приток ликвидности в эмерджин маркетс и со временем разгонят их в развитые?
Все кто хоть краем уха сталкивался с научным подходом знают, что работая с неизученным явлением ВСЕ предположения имеют право на жизнь.
П.С. а еще есть фактор самосбывающихся пророчеств.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 23 гру, 2019 02:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 02:09

  freeze написав:
  centurionus написав:
tumos написав:О какой стране идет речь ?

На захід від України, зразу за Польщею. :roll:


За 5 лет промпроизводство увеличилось в 12 раз ? В какие года ?

я полагаю после 1мв перед 2мв
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  #<1 ... 3135313631373138
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