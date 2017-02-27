centurionus написав:В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.
О какой стране идет речь ?
Может Лапландия ?
На захід від України, зразу за Польщею.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Realist написав:Хтось може пояснити де я помиляюсь?
Я не буду даже пытаться выдать исчерпывающий анализ, поскольку не вижу всю картину. Не буду также повторяться, рассказывая, что долги в национальной валюте безопасней, поскольку можно хотя бы часть процентов покрывать за счет эмиссии. Укажу только на одну ошибку: Вы слишком переоцениваете влияние облигаций на укрепление гривны. Для начала цифры: с начала года НБУ выкупил на МБ около $6.5 млрд. Это значительно больше всего портфеля нерезидентов в ОВГЗ. И без них предложение валюты превышает спрос, особенно последние несколько месяцев. НБУ все равно вынужден был бы выкупать. А теперь рассмотрим механику процесса. Выкупает НБУ последнее время очень жестко, допуская дневное укрепление гривны не больше 2-5 копеек. Предположим, что без валюты для ОВГЗ дневной излишек составляет 10 млн. Этого хватит, чтобы за день курс упал на несколько десятков копеек - НБУ уже вынужден выкупать. Теперь приходят еще 40 млн. от нерезидентов, а НБУ уже стоит с интервенцией, дальше курс он не пускает. Получается, что размещение ОВГЗ влияет исключительно на скорость пополнения резервов, а на курс не влияет. Учитывая такой расклад, сейчас самое время размещать гривневые облигации.
Это только один маленький аспект. Есть еще много всего, чего мы просто не знаем.
centurionus написав:В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.
О какой стране идет речь ?
На захід від України, зразу за Польщею.
За 5 лет промпроизводство увеличилось в 12 раз ? В какие года ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
yama написав:довольно интересно слушать от банкира первых 18 минут уже интересно, смотрю дальше
Горох тот ишо креативный пупсик... Идея монобанка неплохая, может, за такими будушее, токо очень внимательно по интерфейсу ходите. Там тоже есть свои приколы. Димка Дубилет из той когорты креативщиков.
не понял причем тут фургон с инкассаторами . ФАкт того что даже дубилет ой гороховский задел тему ОВГЗ в интервью
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Самый долгий в истории период роста.
Интересный график. Рекордом можно гордиться
Если присмотреться, можно заметить, что обвалам обычно предшествует резкий пик. Текущая горка пока достаточно пологая. Я далек от мысли, что все всегда будет как всегда, но определенные надежды еще побарахтаться это дает. Пугает только, что после третьего места была великая депрессия. Пожуем - увидим.
Если взглянуть с точки зрения теорвера, то повторяющиеся циклы хотя и увеличивают вероятность повторения, однако НЕ ГАРАНТИРУЮТ ЕГО в будущем. С точки зрения адаптации, каждое повторение усиливает иммунитет. В общем что я имею сказать по этому поводу...... Сам по себе факт, что кризисы цикличны, что все об этом знают, что о кризисе кричат все и из каждого утюга, вполне может признаком того, что он не придет. Ну хотя бы в обозримом будущем...
Вот кто сказал, что накачка мировой экономики деньгами не может длиться вечно???? Разве раньше кто-то пробовал? А что если предположить, что отрицательные ставки в развитом мире спровоцируют приток ликвидности в эмерджин маркетс и со временем разгонят их в развитые? Все кто хоть краем уха сталкивался с научным подходом знают, что работая с неизученным явлением ВСЕ предположения имеют право на жизнь. П.С. а еще есть фактор самосбывающихся пророчеств.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 23 гру, 2019 02:20, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price