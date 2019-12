Додано: Нед 22 гру, 2019 22:56

freeze написав: tumos написав: centurionus написав: В одній відомій державі, в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції. , в певний період, протягом десяти років інфляція складала близько 1% щорічно при безпрецедентному зротанні економіки (за 5 років промвиробництво - в 12 разів, життєвий рівень - в 9 разів) при торгівельній блокаді та високому рівні військових витрат. Тобто фінансова дисципліна - дієвий метод приборкання інфляції.

О какой стране идет речь ? О какой стране идет речь ?



Может Лапландия ? Может Лапландия ?

На захід від України, зразу за Польщею. На захід від України, зразу за Польщею.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell