А вот у меня, сложилось впечатление, что влада - оторвана от действительности. Вот эти разговоры, про "заначки граждан", это какой-то сельско-пенсионерский подход. У большинства граждан, стабильная пенсия и работа и если им не хватает денег на новогодние конфеты и шампанское, они просто выпьют водки без конфет и шампанского. Кстати, коммуналка, в долларовом эквиваленте, для "пересiчного", вышла на мировой уровень, при ужасающем состоянии самих коммунальных услуг.
Усиление нац.валюты, это Удар по собственному производству, по бизнесу, в первую очередь. Притом, со временным лагом.
Те, кто зарабатывает за границей, более активно задумались о ПМЖ за границей. Ведь качество жизни в Украине - не улучшается но всё резко дорожает в евро-эквиваленте.
Как отреагировал бизнес на укрепление? Знакомые - активно оптимизируют всё, что можно. Сокращают производство, рассматривают увольнения, вот один думает переносить основные заказы на Китай(электроника), хотя раньше - он только комплектующие закупал.
Полгода - год и торговое сальдо, при нынешнем курсе и налогах, обновит исторический минимум. Спасёт ситуацию, на какое-то время, продажа земли, вот с Нового Года, которую - могут запустить. Однако, в долгосрочной перспективе, эксперты не ожидают, что транснациональные корпорации, скупившие землю, смогут создавать миллионы рабочих мест в Украине, заводить в Украину всю свою прибыль от реализации сельхозпродукции. Зачем им это? Будут экспортировать Сырьё, а Консервы делать ближе к потребителю.
Так что, то, что происходит... это скорее "прыжок дохлой кошки" или же попытка Добить экономику и ввести страну в состояние массовых беспорядков, хаоса, нищеты.
Может не все учасники форума знают, что когда валюта идет вверх,то: 1.Покупка на черном рынке - так себе,иногда даже может быть и выше обменок, так как в такое время обменки часто отвечают - нет доллара. 2.Продать в такое время на ЧР можно существенно дороже - у валютчиков много заказов на валюту и они "не справляются" з заявками,поэтому берут подороже, уменьшая свою маржу.
Когда валюта идет вниз-ситуация пртивоположная: 1.Валюту продают значительно ниже курса обменок и рады каждому покупателю. 2.А берут с неохотой, иногда бывают моменты,особенно на праздники, что вообще все отвечают - нет гривны,валюту не принимаем ни по какому курсу.
На сленге валютчиков это называется :"стрелка вверх", или "стрелка вниз",т.е. тренд.
Поскольку тренд минимум пол-года у нас - мега-понижательный, валютчики стараются не ночевать в долларе,или евро,.е. максимально сбрасывать валюту до конца своего рабочего дня, а раньше наоборот было - старались уходить на ночной,или праздничный отдых по уши в валюте.
Конечно валютчики должны быть свои-знакомые, во избежания форс-мажора. Кроме того, в случае необходимости,когда с валютчиками не сходимся в цене, или просто у них нет нужного объема ( и такое бывает),захожу к руководителю одной обменки, для своих - на суммах от 1-2 тысяч валюты у него лучший курс как на продажу ,так и на покупку.
сірий написав:Та хвате вже скиглити!! ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ!
Т.е. уважаемый, как следует из Вашей реплики, Вы вполне "спроможній". Отлично! Позволю спросить, а можете поделиться об Ваших успехах в бизнесе в уходящем 2019 году? Насколько увеличили обьёмы? Сколько открыли новых рабочих мест? Какие инвестиции в развитие? Какой портфель заказов? Сколько новых клиентов? Что старые? Можно без конкретики - достаточно сравнения в % с прошлым годом.
Та хвате вже скиглити!! ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ!
У Вас, какое-то ущербное отношение к Зарабатыванию! Какой-то рабский подход! Совком повеяло!
Зачем Зарабатывать, если у тебя Заберут заработанное?
Вы, предлагаете взять Кредит под расширение производства(обещаный Новой Властью) под 6%, заработать после уплаты налогов 20%(это, кстати неплохо) и при этом, курс гривни усилится с 23 до 20-ти за 2020-й(в случае продажи земли)?
Вы меня за кого держите? 20% прибыли против -20% потерь на курсе(работа на экспорт) и процентах по кредиту? Выгоднее... взять кредит под 6%, перевести в гривну и на депо, нифига не делая!
Деньги идут туда, где им Выгодно! В ОВГЗ "все пошли" потому, что места не было, комфортнее.
И "работать за бесплатно" - будут только де*** и идиоты. Специалисты - уехали и будут уезжать туда, где их Оценят! Бизнес - будет выносить производство туда, где выголнее налогообложение, дешевле и лучше раб.сила..ну там логистика и всё такое.
Промпроизводство - не растёт уже который год. Численность населения - падает! Народ не хочет рожать "рабов для влады", не выгодно, да и самой владе -не нужны молодые, умные украинцы в большом количестве. Продолжительность жизни, качество жизни - сокращается, который год. И самое интересное в том, что почитайте их Программы! Там поппулизм дешевый, общие фразы про "Светлое будущее", непонятны приоритеты Украины в мировом распределении труда! Что будем развивать? Ракетостроение? Электронику? Машиностроение? Может фармацевтику? Нет? Все на зароботки? А зачем тогда возвращаться назад? Чьи-то долги, распиленные в оффшоры -выплачивать? Нет, не интересно. Я правильно понял, Задача власти -выдавить лучших из страны, навсегда?
Укрепляйте дальше гривну, панове, душите страну. Умные выедут, останутся пенсионеры, инвалиды, алкаши..ну и депутаты с силовиками.
В ніч з 22 на 23 грудня вимкнено електроенергію на всіх 6 шахтах ДП "Львіввугілля". Знеструмлені підйоми, водовідливи, вентилятори головного провітрювання. На всіх 6 шахтах втрачено контроль за рудничною атмосферою, йде затоплення.
Відключення шахт ДП "Львіввугілля" від електроенергії відбулося через заздалегідь невиконувані вимоги з боку "постачальника останньої надії" районної електромережі - сплатити наперед 22 млн грн за електроенергію періоду грудня 2019 - січня 2020 року.
Зрозуміло, шахтарі не в змозі виконати подібні вимоги через відсутність коштів, накопичені перед ними борги не тільки з зарплати, а й за відвантажене вугілля. Тільки ПАО Центренерго заборгувало гірникам "Львіввугілля" 92 млн грн, не сплативши ані копійки за вугілля, відвантажене в жовтні, листопаді, грудні" https://www.epravda.com.ua/news/2019/12/23/655204/
сірий написав:Та хвате вже скиглити!! ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ!
Колись теж так думав. А потім зловив себе на думці, що починаю радіти коли отримав еквівалент того що зробив, а не менше. Коли заощадження не з'їла інфляція. Коли в місті замість того, щоб вкрасти на папері - поклали бруківку (майже в 1,5 рази дорожчу) і зробили благо устрій (свої фірми звичайно). Коли на дорозі державного значення постелили новий асфальт який по вартості за 1 км дорожче ніж а Європі. Можу продовжувати... Зрозумійте, тут є багато таких хто скиглять, але також є достатньо і таких хто просто хоче зрозуміти: "Що відбувається і що далі із цим робити?!!!" І це різні люди!
Ф. Йдемо вниз під звук фанфар 22,92/23,08
Востаннє редагувалось Realist в Пон 23 гру, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
На засіданні Комітету з монетарної політики Національного банку 6 членів комітету голосували за зниження облікової ставки до 14%, і 4 за більш рішуче зниження до 13,5%, яке врешті і було прийнято.
Про це повідомляє офіційний сайт НБУ.
У НБУ наголошують, що позиції членів КМП щодо розміру зниження облікової ставки розділилися.
На думку тих, хто голосував за зниження ставки до 14%, таке зниження могло би не лише дати змогу підтримати економічне зростання, а й посприяло би зниженню вартості боргових запозичень у гривні.
Водночас ці члени КМП наголосили на збереженні фундаментального тиску на інфляцію з боку зростаючого споживчого попиту та витрат на оплату праці.
Ще одним ризиком, на який звертали увагу під час засідання комітету, є зростання світових цін на окремі продовольчі товари. Це в підсумку може завадити поліпшенню інфляційних очікувань.
Окремі члени КМП наголосили на можливому посиленні загроз для макрофінансової стабільності внаслідок результатів судових процесів та посилення тиску на Національний банк.
Також, незважаючи на значний прогрес у переговорному процесі з Міжнародним валютним фондом, зокрема, досягненні домовленостей на рівні експертів щодо нової програми, зберігається невизначеність щодо швидкості реалізації передбачених реформ.
Чотири члени КМП виступили за більш рішуче зниження облікової ставки о 13,5%.
Вони підкреслили необхідність агресивнішої реакції на зниження інфляційного тиску та тривале зміцнення гривні.
На їх думку, таке рішення також виправдане, оскільки швидше пом’якшення монетарної політики упередить ризики зниження інфляції нижче меж цільового діапазону.
Replay написав:...Усиление нац.валюты, это Удар по собственному производству, по бизнесу, в первую очередь. Притом, со временным лагом.
Те, кто зарабатывает за границей, более активно задумались о ПМЖ за границей. Ведь качество жизни в Украине - не улучшается но всё резко дорожает в евро-эквиваленте.
Как отреагировал бизнес на укрепление? Знакомые - активно оптимизируют всё, что можно. Сокращают производство, рассматривают увольнения, вот один думает переносить основные заказы на Китай(электроника), хотя раньше - он только комплектующие закупал.
Полгода - год и торговое сальдо, при нынешнем курсе и налогах, обновит исторический минимум. Спасёт ситуацию, на какое-то время, продажа земли, вот с Нового Года, которую - могут запустить. Однако, в долгосрочной перспективе, эксперты не ожидают, что транснациональные корпорации, скупившие землю, смогут создавать миллионы рабочих мест в Украине, заводить в Украину всю свою прибыль от реализации сельхозпродукции. Зачем им это? Будут экспортировать Сырьё, а Консервы делать ближе к потребителю. ...
В целом с логикой согласен, плюсую! Хотел бы добавить пару интересных моментов:
- как ни странно, в сентябре и октябре после снижения курса на 1грн с 26 до 25 грн отрицательное сальдо торгового баланса улучшилось на 10-15% по сравнению с октябрем 2018 года. Скорее всего временное счастье, конечно
- торговое сальдо хоть и выглядит плохо в целом (-11млрд), однако оно сильно перекрывается поступлениями от "гастарбайтеров". В итоге общее сальдо торгового баланса всего -3.5млрд против, например -16млрд в 2013 году (прямо перед девалом). Сумма в -3.5млрд меня, конечно, смущает, но пока не сильно.
- продажу земли ожидают не раньше октября 2020. При чем закон будет сильно усложнять жизнь покупателям из-за границы. Поэтому можем ожидать какой-то не большой приток валюты разве что от своих же из Кипра. Банки могли бы взять денег у материнских организаций, если бы сочли кредитование на покупку земли прибыльным, но я в этом сомневаюсь.
- из факторов, которые могут повлиять на курс валюты в 2020 я вижу трудности возврата 17млрд по внешним долгам в условиях глобальной рецессии. Печать гривны в промышленных масштабах для выплат зарплат и возврата НДС. Ну и военные риски, конечно.
Итог: пока работаем с гривной, переворачиваться в валюту рано. Но длинные депозиты без досрочного снятия не делаем. Ориентируемся на -20% DJIA как фактор для пересмотра этого решения.