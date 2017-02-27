Додано: Пон 23 гру, 2019 13:23

А вот у меня, сложилось впечатление, что влада - оторвана от действительности.

Вот эти разговоры, про "заначки граждан", это какой-то сельско-пенсионерский подход.

У большинства граждан, стабильная пенсия и работа и если им не хватает денег на новогодние конфеты и шампанское, они просто выпьют водки без конфет и шампанского.

Кстати, коммуналка, в долларовом эквиваленте, для "пересiчного", вышла на мировой уровень, при ужасающем состоянии самих коммунальных услуг.



Усиление нац.валюты, это Удар по собственному производству, по бизнесу, в первую очередь. Притом, со временным лагом.



Те, кто зарабатывает за границей, более активно задумались о ПМЖ за границей.

Ведь качество жизни в Украине - не улучшается но всё резко дорожает в евро-эквиваленте.



Как отреагировал бизнес на укрепление?

Знакомые - активно оптимизируют всё, что можно. Сокращают производство, рассматривают увольнения, вот один думает переносить основные заказы на Китай(электроника), хотя раньше - он только комплектующие закупал.



Полгода - год и торговое сальдо, при нынешнем курсе и налогах, обновит исторический минимум.

Спасёт ситуацию, на какое-то время, продажа земли, вот с Нового Года, которую - могут запустить.

Однако, в долгосрочной перспективе, эксперты не ожидают, что транснациональные корпорации, скупившие землю, смогут создавать миллионы рабочих мест в Украине, заводить в Украину всю свою прибыль от реализации сельхозпродукции. Зачем им это?

Будут экспортировать Сырьё, а Консервы делать ближе к потребителю.





Так что, то, что происходит... это скорее "прыжок дохлой кошки" или же попытка Добить экономику и ввести страну в состояние массовых беспорядков, хаоса, нищеты.



Сумно.