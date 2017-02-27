Додано: Пон 23 гру, 2019 14:30

Replay:В ОВГЗ "все пошли" потому, что места не было, комфортнее.



Вот в этом то и суть.Респект. Вместо развития бизнеса, создания рабочих мест, новых проектов и т.п. деньги и внутренние ,и внешние полетели в бумажное сооружение.



Это значит,что на выходе получим - бумажный кораблик, вместо реального роста и развития.



сірий:ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ



И наплюсували кучу "лайков" за "заробляй". Это печалька.



Народ плюсуя такое сообщение подтверждает свое удовлетворение ситуацией, когда потенциально одна из багатющих стран Европы занимается бумажными спекуляциями при полной неопределенности векторов развития :



-и воровать, если так разобраться, ни фига не прыкрыли лавочу, так только по мелочи разве



-и четкой стратегии, кроме - "продам единственную квартиру", т.е. землю, и "галушки сами в пысок заскакувати будуть" - нет



Заробляй ?



Вопрос, а зачем зарабатывать намного меньше, чем это возможно в нормальных условиях развития страны ?



2 тыс.дол. в месяц - всегда лучше 1 тыс. дол. ежемесячного личного дохода.



Тем более при тех ценах и тарифах которые нам заделали в последние 5-6 лет - на 1 тыс. дол. фиг нормально проживешь, точне прожить как-то можно, а вот отложить на нормальное авто, или жилье-ни фига.



Так что чесно говоря не понял этой массы лайков за :"ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ"



Это практически подыгрывание (!)

монопольно-олигархо-клановой структуре отечественной экономики, в то время когда все цивилизованные соседи ( Россия не входит в их число) - рванули далеко вперед, те же коллеги по бывшему соцлагерю (звучит как символично) - поляки, словаки,венгры и даже беднющие ресурсно болгары и т.п. оторвались на годы,

а некоторые и на многие десятки лет.



И мы не "скиглим", мы просто вместе размышляем : "Какого фига - так ?"



И чьих карманах оседают бабки, которые могли бы пойти на прыжок в развитии ?



И когда вся эта МММ-щина окончится, когда мы увидим не 4%, а 10 % роста ВВП, необходимого для того, чтобы хоть чуть-чуть сократить офигенное экономическое отставание в развитии.



Когда мы тут на форуме будем обсуждать не то,

сколько спекулятивных бабок под офигенный процент,

намного выше МВФ-ского закачали в систему, которая рано,или поздно лопнет,



а будем обсуждать - как так произошло ,что за короткое время ПИИ в УКраины с уровней почти стат.погрешности в 1-2 млрд.дол ,да и то в основном от киприотов

увеличились до 10-20 млрд.дол. в год от инвесторов,

которые построят тут совеременные производства,основанные на инновациях и передовых технологиях.



Когда и как ответят люди, блокирующие приход чесного иностранного капитала для того, чтобы самим и далее косить тут нечесную монопольную капусту.