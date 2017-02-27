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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 гру, 2019 14:25
Replay написав:
Зачем Зарабатывать, если у тебя Заберут заработанное?
Дивлячись як і що заробляти
Чомусь в мене ніхто нічого забирати не збирається - може тому що я не краду ,не приймаю участі в сумнівних тендерах , не користуюсь корупційними лобістськими схемами , не торгую людьми чи наркотиками....
ПС
Зароблені суми повірте достатні.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:30
Replay:В ОВГЗ "все пошли" потому, что места не было, комфортнее.
Вот в этом то и суть.Респект. Вместо развития бизнеса, создания рабочих мест, новых проектов и т.п. деньги и внутренние ,и внешние полетели в бумажное сооружение.
Это значит,что на выходе получим - бумажный кораблик, вместо реального роста и развития.
сірий:ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ
И наплюсували кучу "лайков" за "заробляй". Это печалька.
Народ плюсуя такое сообщение подтверждает свое удовлетворение ситуацией, когда потенциально одна из багатющих стран Европы занимается бумажными спекуляциями при полной неопределенности векторов развития :
-и воровать, если так разобраться, ни фига не прыкрыли лавочу, так только по мелочи разве
-и четкой стратегии, кроме - "продам единственную квартиру", т.е. землю, и "галушки сами в пысок заскакувати будуть" - нет
Заробляй ?
Вопрос, а зачем зарабатывать намного меньше, чем это возможно в нормальных условиях развития страны ?
2 тыс.дол. в месяц - всегда лучше 1 тыс. дол. ежемесячного личного дохода.
Тем более при тех ценах и тарифах которые нам заделали в последние 5-6 лет - на 1 тыс. дол. фиг нормально проживешь, точне прожить как-то можно, а вот отложить на нормальное авто, или жилье-ни фига.
Так что чесно говоря не понял этой массы лайков за :"ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ"
Это практически подыгрывание (!)
монопольно-олигархо-клановой структуре отечественной экономики, в то время когда все цивилизованные соседи ( Россия не входит в их число) - рванули далеко вперед, те же коллеги по бывшему соцлагерю (звучит как символично) - поляки, словаки,венгры и даже беднющие ресурсно болгары и т.п. оторвались на годы,
а некоторые и на многие десятки лет.
И мы не "скиглим", мы просто вместе размышляем : "Какого фига - так ?"
И чьих карманах оседают бабки, которые могли бы пойти на прыжок в развитии ?
И когда вся эта МММ-щина окончится, когда мы увидим не 4%, а 10 % роста ВВП, необходимого для того, чтобы хоть чуть-чуть сократить офигенное экономическое отставание в развитии.
Когда мы тут на форуме будем обсуждать не то,
сколько спекулятивных бабок под офигенный процент,
намного выше МВФ-ского закачали в систему, которая рано,или поздно лопнет,
а будем обсуждать - как так произошло ,что за короткое время ПИИ в УКраины с уровней почти стат.погрешности в 1-2 млрд.дол ,да и то в основном от киприотов
увеличились до 10-20 млрд.дол. в год от инвесторов,
которые построят тут совеременные производства,основанные на инновациях и передовых технологиях.
Когда и как ответят люди, блокирующие приход чесного иностранного капитала для того, чтобы самим и далее косить тут нечесную монопольную капусту.
Востаннє редагувалось Автор77
в Пон 23 гру, 2019 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:39
Доллары надо покупать всегда! Уже лет 15 это делаю. Мне нравится быть доллароматрасником. Спокойно и надежно. Вот числа 4-5 января надеюсь прикупить пару тысяч Франклинов. Переживаю, чтобы ненароком к тому времени гривневая макулатура не обвалилась. Хотя бы до 24 удержалась.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:52
Автор77 написав:
когда мы увидим не 4%, а 10 % роста ВВП, необходимого для того, чтобы хоть чуть-чуть сократить офигенное экономическое отставание в развитии.
1 Наше відставання не відповідає різниці зарплат в доларах у нас і в країні з якою порівнюють
2 Якщо світ розвивається в +1% - то наших +4% (але реальних) це суттєво ,адже це різниця в +3% , або наше покращення в реальних 2 рази по відношенню з лідерами на протязі якихось 20-25років
3 Прошу не забувати , що наша реальна продуктивність праці набагато вища ніж це виглядає в обчислення через зарплати в доларах
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:58
К сожалению гривна это почти как купоны 90-х. Денежная бумажка страны с убитой экономикой,без перспектив в ближайшие лет 50 точно. Менталитет такой. Своровать, украсть, главное чтобы у моей семьи и детей все было, а на других наср.ть. Боюсь, что очень скоро этот курсовой клондайк закончится.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:59
https://news.finance.ua/ru/news/-/46220 ... shhem-godu
.......Были огромные перекосы в экономике: фиксированный курс, огромный дефицит бюджета, проблемы с платежным балансом и в энергетической сфере”, – говорит Чурий.
По его словам, сегодня нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет.“Конечно, есть риски, связанные с тем, что иностранные инвестиции могут влиять на валютный рынок и когда заходят, и когда выходят. Но это естественный процесс. Так работают все развивающиеся страны. Давайте анализировать глубже: иностранцы же не пришли для краткосрочных спекуляций. Сегодня их портфель ОВГЗ только на 15% состоит из коротких бумаг с погашением в 2020 году, все остальное – среднесрочные и долгосрочные инвестиции на срок до 6 лет”, – отмечает заместитель главы НБУ.............
.....Аналитики JP Morgan ухудшили прогноз роста экономики Украины в 2019 году с 4,3% в октябрьском обзоре до 4% ВВП, при этом в 2020-м по-прежнему ожидают 3,8%-ный ВВП, свидетельствуют материалы обновленного в ноябре прогноза.......
...нет большого бюджетного дефицита, низкая инфляция, банковская система здоровая, экономика растет?
Насчет бюджетного развития - это консервация бедности ,элементарно не хватает бабок людям нищенсике зарплаты оплатить
Низкая инфляция- ,во -первых, какой ценой ? И ,во -вторых, есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
Банковская система здоровая. Я бы поспорил.
Депо - тупо краткосрочка. Задолженность по безнадегам - мироовые лидеры.
Банки по уши в облигациях, рискуя таким образом бабками вкладчиков. Основной банковский промысел должен быть кредитование экономики, а не сооучастие в пирамидах.
Кредиты бизнесу под 35% плюс, ипотека под 25%.Это профанация.
Банковской системы у нас просто нет.
Можно назвать это как угодно только не банками в обещпринятом значении этого слова.
Что там еще - экономика растет - также поспорил бы, 4% при том не на каком мы находимся, это не рост, эта та же профанация.
Остальные макропоказатели также плавают в ополонке.
Даже если учесть сокращение территориально,даже если учесть некое отбеливание - розничная торговля и грузоперевозки даже не сравнимы с показателями 2013-го.
А ведь это 6 лдет назад, это типа рост ? Или это все-таки - деградация.
Оптовая торговля и промпроизводство так вообще падают и глубоко в ауте.
В экономически нормальные времена предпразничное оживление вообще начиналось еще в сентябре и драйвовало аж до февраля.
А сейчас - точечные черные пятницы и т.п., да неделя перед новым годом и пару недель после нового года.
И эти люды еще запрещают мелким ФОПам "ковыряться в носу" (есть такой анекдот) и у них капают "слюнки" на ту мелочь, которую бизнесовая мелочь зарабатывает, при этом схеми и потоки пилятся по прежнему, зато показухи хоть отбавляй - за одну ночь игровиков закрыли, кто ж спорит,что это хорошо , так а почему не закрыли в августе.
Этак они все пять лет просто профукают, продиджитализируются.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 14:59
Сибарит написав:
Коррсчета серьезно выросли за счет лихорадочных попыток в последний момент освоить недонаполненный бюджет.
Последняя неделя декабря, праздник попильщиков. Посмотрим сколько денег выбросит казначейство.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 гру, 2019 15:00
Автор77 написав:
Replay:В ОВГЗ "все пошли" потому, что места не было, комфортнее.
Вот в этом то и суть.Респект. Вместо развития бизнеса, создания рабочих мест, новых проектов и т.п. деньги и внутренние ,и внешние полетели в бумажное сооружение.
Это значит,что на выходе получим - бумажный кораблик, вместо реального роста и развития.
сірий:ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ
И наплюсували кучу "лайков" за "заробляй". Это печалька.
Народ плюсуя такое сообщение подтверждает свое удовлетворение ситуацией, когда потенциально одна из багатющих стран Европы занимается бумажными спекуляциями при полной неопределенности векторов развития :
-и воровать, если так разобраться, ни фига не прыкрыли лавочу, так только по мелочи разве
-и четкой стратегии, кроме - "продам единственную квартиру", т.е. землю, и "галушки сами в пысок заскакувати будуть" - нет
Заробляй ?
Вопрос, а зачем зарабатывать намного меньше, чем это возможно в нормальных условиях развития страны ?
2 тыс.дол. в месяц - всегда лучше 1 тыс. дол. ежемесячного личного дохода.
Тем более при тех ценах и тарифах которые нам заделали в последние 5-6 лет - на 1 тыс. дол. фиг нормально проживешь, точне прожить как-то можно, а вот отложить на нормальное авто, или жилье-ни фига.
Так что чесно говоря не понял этой массы лайков за :"ЗАРОБЛЯЙ, ЯКЩО СПРОМОЖНИЙ"
Это практически подыгрывание (!)
монопольно-олигархо-клановой структуре отечественной экономики, в то время когда все цивилизованные соседи ( Россия не входит в их число) - рванули далеко вперед, те же коллеги по бывшему соцлагерю (звучит как символично) - поляки, словаки,венгры и даже беднющие ресурсно болгары и т.п. оторвались на годы,
а некоторые и на многие десятки лет.
И мы не "скиглим", мы просто вместе размышляем : "Какого фига - так ?"
И чьих карманах оседают бабки, которые могли бы пойти на прыжок в развитии ?
И когда вся эта МММ-щина окончится, когда мы увидим не 4%, а 10 % роста ВВП, необходимого для того, чтобы хоть чуть-чуть сократить офигенное экономическое отставание в развитии.
Когда мы тут на форуме будем обсуждать не то,
сколько спекулятивных бабок под офигенный процент,
намного выше МВФ-ского закачали в систему, которая рано,или поздно лопнет,
а будем обсуждать - как так произошло ,что за короткое время ПИИ в УКраины с уровней почти стат.погрешности в 1-2 млрд.дол ,да и то в основном от киприотов
увеличились до 10-20 млрд.дол. в год от инвесторов,
которые построят тут совеременные производства,основанные на инновациях и передовых технологиях.
Когда и как ответят люди, блокирующие приход чесного иностранного капитала для того, чтобы самим и далее косить тут нечесную монопольную капусту.
Не "заводьтеся" так - все йде по класиці. Гірше те, що після "сірих" приходять "чорні" (краще за Стругацьких навряд чи опишеш ситуацію).
А варіанти, описані Ріплаєм, розглядаєм також.
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Додано: Пон 23 гру, 2019 15:05
Казначейство начало выливать бабло , но на курсе это вообще не отражается. В субботу 11,4 млрд выплатили .
Налик вообще ушел в нирвану 23,04 / 23,08
Отрыв от межбанка более 23 копейки, это 1% , многовато ....
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 гру, 2019 15:08
Есть и еще инфо к размышлению :
Вчера плюсы два часа крутили промо-фильм с рекламой.
Вы думаете про "Зе".
А вот ни фига подобного.
Фильмец в стиле трансляции 25-го съезда КПСС ( можно посмотреть в ютубе - все сходится)
"Великие" достижения команды Народного фронта, в главных ролях Яценюк и Аваков, просто в ролях все - Сюмар, Парубий,Петренко,Бурбак и остальные, кроме Гройсмана и Порошенка, они не принимали участия в промо.
Это сообщение имеет прямое отношение к экономике и финансам.
Повод задуматься и над будущими курсами.
Не все так просто,тем более не поверил своим глазам - думал канал "Експрессо",
нет реально - "плюсы".
Фильм есть на сайте нарфронта, можно посмотреть на ускоренке - реально жесткое кино.
Ясно одно - ни в экономике,
ни в курсах
кисельных берегов и молочных рек нет,и не предвидится.
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