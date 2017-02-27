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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3148314931503151>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 457
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
31
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:00

budivelnik
При цьому що Ланос(на хвилинку це Опель-Кадет ) ,що Фольксваген дадуть цьому покупцю виконати одні і ті ж дії по переміщенню в часі просторі.
При цьому-переміщення на Ланосі буде дешевшим.

Поразительные вещи вот, читаешь. И таких "экспердов", хватает и в правительстве!
Вот в чём проблема!
Итак, Лайнос - таки на базе Опеля, но 80-х годов разработки.
Уже в конце 90-х, это была устаревшая напрочь платформа, прожорливый и слабый 8 клапанный, базовый, 1.5 литровый движок, "невнятная", валкая ходовая(задняя балка), я уже молчу за резину 13 дюймовую в базе.
На момент начала выпуска у нас, это был уже прошлый век! Но цену, просили как за 3-х летнюю АУДИ А4! "Кто-то" получил Откат, потому и подписали с корейцами а не с немцами или чехами.
Важно другое. В Украине, особенно тех лет, были прекраснейшие специалисты, которые могли бы разработать свой авто, с хорошими параметрами и дешевле!
Нужны были Деньги и Желание, Умение договориться с иностранцами.
Коррупция - вот причина гибели ЗАЗ-а.
Лайнос - позиционировался как "народный автомобиль", но почему то Устаревший и Дорого... Ясно, что и на экспорт, такой "хлам", мог идти по заниженным ценам.

3 Є ще сфера послуг, яка в розвинутих країнах сягає 70% ВВП , в якій перукарчи водій автобуса - має тут саму продуктивність по обєму/якості і при цьому отримує в рази менше за той самий обєм робіт.

Ужас!
Возьмите ручку и конспектируйте!
Сфера услуг, это Прекрасно, ВВП - это Чудестно, но в основе - Торговый и Платёжный балланс!
Я так понял, Вам надо пояснить на простом примере!

Предположим, у Вас семья, пять человек - живущих в одном доме! Вы, жена, тесть, тёща и сын!
Все работают, кроме тёщи.
Все - приносят Зарплаты в Дом и далее, происходит распределение.. там на сапоги, на коммуналку на бензин и пр.
Так вот, ваши семейные доходы -это для "закрытого дома" - поступление валюты за экспорт рабочей силы. А вот купленная на базаре картошка, оплаченная из семейного бюджета - это уже импорт!
Не работающая тёща, не лежит на диване, готовит кушать, убирает, цветочки там поливает... Сфера Услуг!
Но, если вся семья, перестанет ходить на работу "вне дома", приносить зарплаты а начнёт "цветы поливать и друг-другу массажные услуги предоставлять", простите... картоху купить, будет не за что!

Сфера услуг в 70% покатит для тех стран, у которых есть возможность "печатать деньги -востребованные во всём мире", на территории которых расположены Финансовые Институты, вот мировые торговые площадки и пр. "Казино"!

Если Ваши "услуги" не приводят к притоку валюты в страну, они не могут быть Приоритетными в развитии страны.

Есть такое, "мировое распределение труда", специализация стран по тем или иным направлениям экономики, производства и пр.

Так вот, в нынешнем виде, Украина - поставщик дешевой рабочей силы, сырья(лес-кругляк, руда) и Услуга "Сдерживания России на восточных границах ЕС"!

Естественно, при таких приоритетах, никто из Западных Инвесторов, не будет строить в Украине Фабрики и Заводы, завозить технологии, никто не будет заинтересован в развитии Науки и Здравоохранения, качественном образовании(чтобы курей в Польше паковать, не нужны ни знание экономики ни электроники).
Сокращение населения, притом, что страшно - бабы стали в разы меньше рожать! Им не до этого, а смертность и отоок населения - только растут!
Если будут попытки изменить "исторический ход", уверен, будет противодействие со стороны как Запада, так и России, ведь на самом деле, все заинтересованы в слабой, вымирающей Украине. Ну, по идее, кроме самих украинцев, притом из числа тех, кто это осознал.
Востаннє редагувалось Replay в Пон 23 гру, 2019 23:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:04

  greenozon написав:
  yama написав:механический шагомер был со времен СССР стоил копейки никому не был интересен


не треба ляля
коштував він овердофіга і малохто міг собі позволити таку дорогу забавку

11 рублей нашел на фото паспорта, киллограм копченой колбасы 12 рублей в СССР ,
пусть 11 рублей 1 \ 10 зарплаты в 110 рублей
сейчас мибенд 4 от 650 до 800 грн тоже 1\10 реальной не большой зарплаты
но почему тогда массово не покупали шагомер Заря по 11 рублей
https://apollo-ireland.akamaized.net/v1 ... s=1000x700
а теперь ми бенды массово
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:07

  Replay написав:Итак, Лайнос - таки на базе Опеля, но 80-х годов разработки.
Уже в конце 90-х, это была устаревшая напрочь платформа, прожорливый и слабый 8 клапанный, базовый, 1.5 литровый движок, "невнятная", валкая ходовая(задняя балка), я уже молчу за резину 13 дюймовую в базе.
На момент начала выпуска у нас, это был уже прошлый век!
Так і айфон11 - це краще і складніше від кнопкової мотороли....
От тільки основну функцію-телефонний звязок - що та ,що інша виконують однаково
Таким чином
Якщо населення не вміє випускати Джон-Діри , а випускає Ниву - то поки населення не навчиться випускати Джон-Діри до того часу прекрасно буде обходитись Нивами... і працювати на цих Нивах буде більше і в гірших умовах... а все тому що не вміє зробити чогось кращого...
Але працюючи більше і в гірших умовах - населення має менше часу на витребеньки типу айфона ,які
а - не вміє виготовити
б - не може купити
або на поїздки на відпочинок

Звідси і випливає
Те населення яке хоче мати час на відпочинок і гроші на айфон(чи нове ауді) - вчиться працювати з продуктивністю тих хто продає айфони чи ауді
Інше населення,задовільняється низькою продуктивністю з одночасним самообмеженням
бульба- замість чіпсів
кнопкова моторола-замість айфону
Ланос-замість Ауді
село-замість Мальдів...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:08

  greenozon написав:edvardd
інвест монети зазвичай продають по ціні металу + якась (мін) націнка банку
це колекційні/сувенірні зберігають в капсулах
на відео монета нестандарт ( 2 Oz Ag 9999)

теоретик...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:10

  budivelnik написав:При цьому що Ланос(на хвилинку це Опель-Кадет ) ,що Фольксваген дадуть цьому покупцю виконати одні і ті ж дії по переміщенню в часі просторі.


Ага...

Немецкому владельцу Фольксвагена дадут пролечиться по страховке в травматологии, а украинскому владельцу Ланоса - одеть самый красивый костюм в последний путь...

https://www.euroncap.com/en/results/daewoo/lanos/15482
https://www.euroncap.com/en/results/vw/golf/10955
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:11

  Replay написав:Если Ваши "услуги" не приводят к притоку валюты в страну, они не могут быть Приоритетными в развитии страны.
Пересічного не цікавить притік валюти..
Його цікавить щоб його
постригли
перевезли
показали цирк
...виключно за ті кошти які він може витратити на ці речі.
Пересічного не цікавить курс і місце його країни в табелі про ранги інших країн...
Пересічного більше влаштовує наступне
Добре їсти-файно спати-Бог здоровя мусить дати.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Важно другое. В Украине, особенно тех лет, были прекраснейшие специалисты, которые могли бы разработать свой авто, с хорошими параметрами и дешевле!
Нужны были Деньги и Желание, Умение договориться с иностранцами.
Коррупция - вот причина гибели ЗАЗ-а.

Сначала Режо поглотил Ситроен. Потом концерн поглотил еще и Опель.
Крайслер, у которого тоже долгая история поглощений и много марок, долго искал, кому отдаться, в результате объединился с Фиатом.
Теперь эти два немаленьких концерна пытаются объединиться, потому что самостоятельно разрабатывать новые модели слишком дорого.
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:13

yama
Патаму шо "ордена ленина и отечественной войны 1 степени"!
ОНО ничего кроме шагов не считало, и то коряво.
Современный дивайс кроме сердечно-сосудистых параметров еще и фазы сна меряет, не говоря о том что подает сигнал(сообщение-звонок) на куда надо в случае сбоя параметров ночью. Плавай-бегай калории меряй... Шагомер там сотая функция...
komp
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budivelnik пи**...ц всім сподіванням.Примерно так у вас выглядит.
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komp Болеешь?
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