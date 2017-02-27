Додано: Пон 23 гру, 2019 23:00

При цьому що Ланос(на хвилинку це Опель-Кадет ) ,що Фольксваген дадуть цьому покупцю виконати одні і ті ж дії по переміщенню в часі просторі.

При цьому-переміщення на Ланосі буде дешевшим.

3 Є ще сфера послуг, яка в розвинутих країнах сягає 70% ВВП , в якій перукарчи водій автобуса - має тут саму продуктивність по обєму/якості і при цьому отримує в рази менше за той самий обєм робіт.

Поразительные вещи вот, читаешь. И таких "экспердов", хватает и в правительстве!Вот в чём проблема!Итак, Лайнос - таки на базе Опеля, но 80-х годов разработки.Уже в конце 90-х, это была устаревшая напрочь платформа, прожорливый и слабый 8 клапанный, базовый, 1.5 литровый движок, "невнятная", валкая ходовая(задняя балка), я уже молчу за резину 13 дюймовую в базе.На момент начала выпуска у нас, это был уже прошлый век! Но цену, просили как за 3-х летнюю АУДИ А4! "Кто-то" получил Откат, потому и подписали с корейцами а не с немцами или чехами.Важно другое. В Украине, особенно тех лет, были прекраснейшие специалисты, которые могли бы разработать свой авто, с хорошими параметрами и дешевле!Нужны были Деньги и Желание, Умение договориться с иностранцами.Коррупция - вот причина гибели ЗАЗ-а.Лайнос - позиционировался как "народный автомобиль", но почему то Устаревший и Дорого... Ясно, что и на экспорт, такой "хлам", мог идти по заниженным ценам.Ужас!Возьмите ручку и конспектируйте!Сфера услуг, это Прекрасно, ВВП - это Чудестно, но в основе - Торговый и Платёжный балланс!Я так понял, Вам надо пояснить на простом примере!Предположим, у Вас семья, пять человек - живущих в одном доме! Вы, жена, тесть, тёща и сын!Все работают, кроме тёщи.Все - приносят Зарплаты в Дом и далее, происходит распределение.. там на сапоги, на коммуналку на бензин и пр.Так вот, ваши семейные доходы -это для "закрытого дома" - поступление валюты за экспорт рабочей силы. А вот купленная на базаре картошка, оплаченная из семейного бюджета - это уже импорт!Не работающая тёща, не лежит на диване, готовит кушать, убирает, цветочки там поливает... Сфера Услуг!Но, если вся семья, перестанет ходить на работу "вне дома", приносить зарплаты а начнёт "цветы поливать и друг-другу массажные услуги предоставлять", простите... картоху купить, будет не за что!Сфера услуг в 70% покатит для тех стран, у которых есть возможность "печатать деньги -востребованные во всём мире", на территории которых расположены Финансовые Институты, вот мировые торговые площадки и пр. "Казино"!Если Ваши "услуги" не приводят к притоку валюты в страну, они не могут быть Приоритетными в развитии страны.Есть такое, "мировое распределение труда", специализация стран по тем или иным направлениям экономики, производства и пр.Так вот, в нынешнем виде, Украина - поставщик дешевой рабочей силы, сырья(лес-кругляк, руда) и Услуга "Сдерживания России на восточных границах ЕС"!Естественно, при таких приоритетах, никто из Западных Инвесторов, не будет строить в Украине Фабрики и Заводы, завозить технологии, никто не будет заинтересован в развитии Науки и Здравоохранения, качественном образовании(чтобы курей в Польше паковать, не нужны ни знание экономики ни электроники).Сокращение населения, притом, что страшно - бабы стали в разы меньше рожать! Им не до этого, а смертность и отоок населения - только растут!Если будут попытки изменить "исторический ход", уверен, будет противодействие со стороны как Запада, так и России, ведь на самом деле, все заинтересованы в слабой, вымирающей Украине. Ну, по идее, кроме самих украинцев, притом из числа тех, кто это осознал.