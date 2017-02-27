Додано: Вів 24 гру, 2019 00:01

22 КУРСОВИХ ПРОГНОЗИ ДЛЯ ГРИВНІ НА 2020 РІК ВІД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ АНАЛІТИКІВ23.12.2019, 17:00Згідно з консенсус-прогнозом, складеним організацією Focus Economics (займається економічним аналізом та прогнозами для 127 країн в Африці, Азії, Америці та Європі), у 2020 році курс гривні до долара США може становити 27,5 грн/$, пише "БізнесЦензор".Організація опитала два десятки міжнародних та українських експертів, які спрогнозували максимальний курс гривні на 2020 рік на рівні 29,5 грн/$, а мінімальний – 22 грн/$.На 2019 рік прогноз курсу гривні у консенсус-прогнозі Focus Economics був на рівні 30 грн/$, а мінімальний – 25 грн/$.Тоді, в кінці 2018 року, мало хто з аналітиків міг спрогнозувати рекордні обсяги скупки іноземними спекулянтами облігацій внутрішньої державної позики, які на пару з рекордними обсягами експорту зерна та олії, високими цінами на руду в першій половині року і збільшенням надходжень від заробітчан, піднімуть курс гривні до 23,5 грн/$.На той момент найближчим до реальності виявився прогноз міжнародного банку Goldman Sachs, який повірив в гривню і спрогнозував на 2019 рік курс - 25 грн/$.Незважаючи на активне зміцнення гривні в 2019 році, на наступний рік більшість міжнародних аналітиків, з 22 опитаних, все ж прогнозують девальвацію гривні до 27-29 грн/$.Повірило в українську валюту лише дві організації: Polish Chamber of Commerce прогнозує на 2020 рік 22 грн/$, та Renaissance Capital з прогнозом в 25,5 грн/$.Кабмін в держбюджеті на 2020 рік заклав курс гривні на рівні 27,5 грн/$ на кінець року та середньорічний показник 27 грн/$.И все-таки она будет: девальвация.Не верят в молочные реки на кисельных берегах аналитики.Не верит бизнес, не снижая цены на товары, а зачастую,наоброт,повышая их.Не верят даже подопечные НБУ - банки, предлагая заоблачные кредитные ставки 25-40% населению и бизнесу ( не говоря уже даже о потребкредитовании, где просто разбой на большой дороге)Не верит и население, объем депозитов в валюте по прежнему на достаточно большом уровне, и скупка валюты - также.Не верит экономика, показывая негатив и заход в красную зону многих макроиндикаторов.Не верят реальные иностранные инвесторы, обходя страну десятой дорогой.Не верят заробтичане, готовые работать пусть и не с такой большой как раньше разницей в зарплатах,но зато посмотреть - как люди живут.Только Милованов верит.Ну на то он и Милованов.