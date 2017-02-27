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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3149315031513152>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 457
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
31
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:22

budivelnik
Так і айфон11 - це краще і складніше від кнопкової мотороли....
От тільки основну функцію-телефонний звязок - що та ,що інша виконують однаково

Некорректное сравнение!
Для "просто связи" - берут "бабушкафон", а вот если нужен интернет, используем софт нужный, то таки смартфон.
Цена!
Если я могу за 200 баксов купить Lenovo на Snapdragon 855(классный проц!) и мне удобнее Андроид, я его и покупаю а не Айфон.
Касаемо Лайноса, аналогично! Да пусть бы он был, за 4000 баксов, это ему золотая цена на то время, но если Вам нужна машина не просто "картошку с дачи привезти" а комфортно доехать со Львова в Киев, это уже не Ланос-1.5 а таки Ауди А4(по тем временам), Мерс С-шка, Королла и пр. Расход меньше, устойчивей в поворотах, попу так не трясёт, безопасность в разы выше и пр.
Делать надо Конкурентоспосопбные вещи!

Одна из Вечных Ошибок нашей власти -мы "догоняем" Европу или ещё кого!
Пытаемся Повторить чей-то путь!
АУ, Гараж! Если вы едете по чьей-то колее, Вы уже позади и ваша участь, нюхать чужой выхлоп.
Чтобы вырваться из "хвоста колонны" - нужны Активные и Нестандартные действия, основанные на Анализе и Понимании происходящего всем народом!

Затянуть пояса? Да без проблем! Будем на одной "Мивине" сидеть, если взамен - получим нормальные налоги, Законы, образование, медобслуживание!

А если... всё дорожает, но качество "услуг" снижается, если Перспектив на будужее - ноль, с какой стати я - должен голодать? Долги отдавать, набранные Ющенко-Януковичем-Порошенко и выведенные в оффшоры?

Типа, наша Парадигма - обогатить олигархов и политиков?
Не интересно.
Востаннє редагувалось Replay в Пон 23 гру, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:26

  budivelnik написав:
  Replay написав:Если Ваши "услуги" не приводят к притоку валюты в страну, они не могут быть Приоритетными в развитии страны.
Пересічного не цікавить притік валюти..
Його цікавить щоб його
постригли
перевезли
показали цирк
...виключно за ті кошти які він може витратити на ці речі.
Пересічного не цікавить курс і місце його країни в табелі про ранги інших країн...
Пересічного більше влаштовує наступне
Добре їсти-файно спати-Бог здоровя мусить дати.


Можно в KFC по 100грн еду брать и покупать оптом девушек?
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:27

Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:35

budivelnik
Пересічного не цікавить притік валюти..
Його цікавить щоб його
постригли
перевезли
показали цирк
...виключно за ті кошти які він може витратити на ці речі.
Пересічного не цікавить курс і місце його країни в табелі про ранги інших країн...
Пересічного більше влаштовує наступне
Добре їсти-файно спати-Бог здоровя мусить дати.


Ужас!
Вы - серьёзно?
Странно...
Меня, интересует, чтобы я мог реализовать свои идеи, воот в бизнесе!
Меня, интересует, чтобы мои дети не боялись, что на них упадёт кусок лепки с дома, что их не пристрелит какой-то обкуренный дегенерат, не собьёт бухой политик..
Меня, интересует, чтобы не было Войны, в том числе в Киеве, перестрелок между "политсилами".
А в жизни, хочу путешествововать, изучать себя и других, узнавать новое.

Если Вас истересует "пожрать, покакать, выспаться"(Ваши слова), уж простите, но Вы -не украинец а кто-то другой...

Рабское понятие!
Жить, "чтобы гаспадин Цар дал работу, корку хлеба и стакан самогона"?
Зачем рождаться тогда?
Кормить Царя и рожать тех, кто будет кормить Царей?
Фу-у-у.
Ой нам не по пути с Вами.
Скучно как Вы живёте то.
Сумно.
Ухожу.
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 23:51

Ладно байкари, пора отбиваться, завтра ещё, посмеёмся.
сірий
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://финбаланс.ком.юа/news/22-kursov ... J3MCThfxWI

22 КУРСОВИХ ПРОГНОЗИ ДЛЯ ГРИВНІ НА 2020 РІК ВІД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ АНАЛІТИКІВ
23.12.2019, 17:00

Згідно з консенсус-прогнозом, складеним організацією Focus Economics (займається економічним аналізом та прогнозами для 127 країн в Африці, Азії, Америці та Європі), у 2020 році курс гривні до долара США може становити 27,5 грн/$, пише "БізнесЦензор".

Організація опитала два десятки міжнародних та українських експертів, які спрогнозували максимальний курс гривні на 2020 рік на рівні 29,5 грн/$, а мінімальний – 22 грн/$.

На 2019 рік прогноз курсу гривні у консенсус-прогнозі Focus Economics був на рівні 30 грн/$, а мінімальний – 25 грн/$.

Тоді, в кінці 2018 року, мало хто з аналітиків міг спрогнозувати рекордні обсяги скупки іноземними спекулянтами облігацій внутрішньої державної позики, які на пару з рекордними обсягами експорту зерна та олії, високими цінами на руду в першій половині року і збільшенням надходжень від заробітчан, піднімуть курс гривні до 23,5 грн/$.

На той момент найближчим до реальності виявився прогноз міжнародного банку Goldman Sachs, який повірив в гривню і спрогнозував на 2019 рік курс - 25 грн/$.

Незважаючи на активне зміцнення гривні в 2019 році, на наступний рік більшість міжнародних аналітиків, з 22 опитаних, все ж прогнозують девальвацію гривні до 27-29 грн/$.

Повірило в українську валюту лише дві організації: Polish Chamber of Commerce прогнозує на 2020 рік 22 грн/$, та Renaissance Capital з прогнозом в 25,5 грн/$.

Кабмін в держбюджеті на 2020 рік заклав курс гривні на рівні 27,5 грн/$ на кінець року та середньорічний показник 27 грн/$.



И все-таки она будет: девальвация.

Не верят в молочные реки на кисельных берегах аналитики.

Не верит бизнес, не снижая цены на товары, а зачастую,наоброт,повышая их.

Не верят даже подопечные НБУ - банки, предлагая заоблачные кредитные ставки 25-40% населению и бизнесу ( не говоря уже даже о потребкредитовании, где просто разбой на большой дороге)

Не верит и население, объем депозитов в валюте по прежнему на достаточно большом уровне, и скупка валюты - также.

Не верит экономика, показывая негатив и заход в красную зону многих макроиндикаторов.

Не верят реальные иностранные инвесторы, обходя страну десятой дорогой.

Не верят заробтичане, готовые работать пусть и не с такой большой как раньше разницей в зарплатах,но зато посмотреть - как люди живут.

Только Милованов верит.
Ну на то он и Милованов.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:12

  Автор77 написав:.... при этом курсовые векторы могут измениться не в пользу гривны, скажем так - к ее значительтному ослаблению уже на протяжении 2020-го,
возможно несмотря на существующие тендениции, земельные попытки и даже несмотря на сезонные факторы.
Кому интересно - завтра отпишу свои мысли по этому поводу

не томите
Игорь
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 00:47

  Игорь написав:
  Автор77 написав:.... при этом курсовые векторы могут измениться не в пользу гривны, скажем так - к ее значительтному ослаблению уже на протяжении 2020-го,
возможно несмотря на существующие тендениции, земельные попытки и даже несмотря на сезонные факторы.
Кому интересно - завтра отпишу свои мысли по этому поводу

не томите


Немного юмора также:

Из Экономической правды: "Украина обновила рекорд по импорту овощей"

Рекомендация одного из телеграмм-каналов:"Давайте срочно продадим землю, очевидно, что она нам и на хрен не нужна."
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 02:42

Касаемо гривнеукрепляжа.
Не туда пошли.
Если начинать "давить за горло" население, получаете отток самых умных, специалистов и пр. Давить бизнес, производство? Да получите дальнейшее сокращение, всего то.
Ну не будет бизнес работать в убыток, если и в будущем, не будет переспектив!

Как бюджет наполнять? Налогообложение богатства и стимулирование производства!
Вменяемые налоги для бизнеса, в первую очередь - производства, особенно экспортноориентированного!
Создание вменяемого фондового рынка с простым доступом и Правилами.
Ничего нового, развитые кап. страны, так делают, я вообще не понял, почему "Новые" - фактически оставили старые модели.
Ну, внешнее управление и всё такое, но хоть что-то, могли бы поменять?
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 02:44

Автор77
Спасибо, напомнили!
https://news.finance.ua/ru/news/-/45733 ... u-ovoshhej

Главными позициями импорта овощей в Украину в стоимостном измерении были томаты, лук, перец и огурцы.
Replay
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