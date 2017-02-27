Так і айфон11 - це краще і складніше від кнопкової мотороли.... От тільки основну функцію-телефонний звязок - що та ,що інша виконують однаково
Некорректное сравнение! Для "просто связи" - берут "бабушкафон", а вот если нужен интернет, используем софт нужный, то таки смартфон. Цена! Если я могу за 200 баксов купить Lenovo на Snapdragon 855(классный проц!) и мне удобнее Андроид, я его и покупаю а не Айфон. Касаемо Лайноса, аналогично! Да пусть бы он был, за 4000 баксов, это ему золотая цена на то время, но если Вам нужна машина не просто "картошку с дачи привезти" а комфортно доехать со Львова в Киев, это уже не Ланос-1.5 а таки Ауди А4(по тем временам), Мерс С-шка, Королла и пр. Расход меньше, устойчивей в поворотах, попу так не трясёт, безопасность в разы выше и пр. Делать надо Конкурентоспосопбные вещи!
Одна из Вечных Ошибок нашей власти -мы "догоняем" Европу или ещё кого! Пытаемся Повторить чей-то путь! АУ, Гараж! Если вы едете по чьей-то колее, Вы уже позади и ваша участь, нюхать чужой выхлоп. Чтобы вырваться из "хвоста колонны" - нужны Активные и Нестандартные действия, основанные на Анализе и Понимании происходящего всем народом!
Затянуть пояса? Да без проблем! Будем на одной "Мивине" сидеть, если взамен - получим нормальные налоги, Законы, образование, медобслуживание!
А если... всё дорожает, но качество "услуг" снижается, если Перспектив на будужее - ноль, с какой стати я - должен голодать? Долги отдавать, набранные Ющенко-Януковичем-Порошенко и выведенные в оффшоры?
Типа, наша Парадигма - обогатить олигархов и политиков? Не интересно.
Востаннє редагувалось Replay в Пон 23 гру, 2019 23:38, всього редагувалось 1 раз.
Replay написав:Если Ваши "услуги" не приводят к притоку валюты в страну, они не могут быть Приоритетными в развитии страны.
Пересічного не цікавить притік валюти.. Його цікавить щоб його постригли перевезли показали цирк ...виключно за ті кошти які він може витратити на ці речі. Пересічного не цікавить курс і місце його країни в табелі про ранги інших країн... Пересічного більше влаштовує наступне Добре їсти-файно спати-Бог здоровя мусить дати.
Можно в KFC по 100грн еду брать и покупать оптом девушек?
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.
Нет, выглядели - реально. Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени... Кострукторы - были, притом - хорошие. Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.
Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли". Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее. Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...
Вопрос был в Другом! "Откаты -где"? Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?
Пересічного не цікавить притік валюти.. Його цікавить щоб його постригли перевезли показали цирк ...виключно за ті кошти які він може витратити на ці речі. Пересічного не цікавить курс і місце його країни в табелі про ранги інших країн... Пересічного більше влаштовує наступне Добре їсти-файно спати-Бог здоровя мусить дати.
Ужас! Вы - серьёзно? Странно... Меня, интересует, чтобы я мог реализовать свои идеи, воот в бизнесе! Меня, интересует, чтобы мои дети не боялись, что на них упадёт кусок лепки с дома, что их не пристрелит какой-то обкуренный дегенерат, не собьёт бухой политик.. Меня, интересует, чтобы не было Войны, в том числе в Киеве, перестрелок между "политсилами". А в жизни, хочу путешествововать, изучать себя и других, узнавать новое.
Если Вас истересует "пожрать, покакать, выспаться"(Ваши слова), уж простите, но Вы -не украинец а кто-то другой...
Рабское понятие! Жить, "чтобы гаспадин Цар дал работу, корку хлеба и стакан самогона"? Зачем рождаться тогда? Кормить Царя и рожать тех, кто будет кормить Царей? Фу-у-у. Ой нам не по пути с Вами. Скучно как Вы живёте то. Сумно. Ухожу.
22 КУРСОВИХ ПРОГНОЗИ ДЛЯ ГРИВНІ НА 2020 РІК ВІД МІЖНАРОДНИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ АНАЛІТИКІВ 23.12.2019, 17:00
Згідно з консенсус-прогнозом, складеним організацією Focus Economics (займається економічним аналізом та прогнозами для 127 країн в Африці, Азії, Америці та Європі), у 2020 році курс гривні до долара США може становити 27,5 грн/$, пише "БізнесЦензор".
Організація опитала два десятки міжнародних та українських експертів, які спрогнозували максимальний курс гривні на 2020 рік на рівні 29,5 грн/$, а мінімальний – 22 грн/$.
На 2019 рік прогноз курсу гривні у консенсус-прогнозі Focus Economics був на рівні 30 грн/$, а мінімальний – 25 грн/$.
Тоді, в кінці 2018 року, мало хто з аналітиків міг спрогнозувати рекордні обсяги скупки іноземними спекулянтами облігацій внутрішньої державної позики, які на пару з рекордними обсягами експорту зерна та олії, високими цінами на руду в першій половині року і збільшенням надходжень від заробітчан, піднімуть курс гривні до 23,5 грн/$.
На той момент найближчим до реальності виявився прогноз міжнародного банку Goldman Sachs, який повірив в гривню і спрогнозував на 2019 рік курс - 25 грн/$.
Незважаючи на активне зміцнення гривні в 2019 році, на наступний рік більшість міжнародних аналітиків, з 22 опитаних, все ж прогнозують девальвацію гривні до 27-29 грн/$.
Повірило в українську валюту лише дві організації: Polish Chamber of Commerce прогнозує на 2020 рік 22 грн/$, та Renaissance Capital з прогнозом в 25,5 грн/$.
Кабмін в держбюджеті на 2020 рік заклав курс гривні на рівні 27,5 грн/$ на кінець року та середньорічний показник 27 грн/$.
И все-таки она будет: девальвация.
Не верят в молочные реки на кисельных берегах аналитики.
Не верит бизнес, не снижая цены на товары, а зачастую,наоброт,повышая их.
Не верят даже подопечные НБУ - банки, предлагая заоблачные кредитные ставки 25-40% населению и бизнесу ( не говоря уже даже о потребкредитовании, где просто разбой на большой дороге)
Не верит и население, объем депозитов в валюте по прежнему на достаточно большом уровне, и скупка валюты - также.
Не верит экономика, показывая негатив и заход в красную зону многих макроиндикаторов.
Не верят реальные иностранные инвесторы, обходя страну десятой дорогой.
Не верят заробтичане, готовые работать пусть и не с такой большой как раньше разницей в зарплатах,но зато посмотреть - как люди живут.
Автор77 написав:.... при этом курсовые векторы могут измениться не в пользу гривны, скажем так - к ее значительтному ослаблению уже на протяжении 2020-го, возможно несмотря на существующие тендениции, земельные попытки и даже несмотря на сезонные факторы. Кому интересно - завтра отпишу свои мысли по этому поводу
Автор77 написав:.... при этом курсовые векторы могут измениться не в пользу гривны, скажем так - к ее значительтному ослаблению уже на протяжении 2020-го, возможно несмотря на существующие тендениции, земельные попытки и даже несмотря на сезонные факторы. Кому интересно - завтра отпишу свои мысли по этому поводу
не томите
Немного юмора также:
Из Экономической правды: "Украина обновила рекорд по импорту овощей"
Рекомендация одного из телеграмм-каналов:"Давайте срочно продадим землю, очевидно, что она нам и на хрен не нужна."
Касаемо гривнеукрепляжа. Не туда пошли. Если начинать "давить за горло" население, получаете отток самых умных, специалистов и пр. Давить бизнес, производство? Да получите дальнейшее сокращение, всего то. Ну не будет бизнес работать в убыток, если и в будущем, не будет переспектив!
Как бюджет наполнять? Налогообложение богатства и стимулирование производства! Вменяемые налоги для бизнеса, в первую очередь - производства, особенно экспортноориентированного! Создание вменяемого фондового рынка с простым доступом и Правилами. Ничего нового, развитые кап. страны, так делают, я вообще не понял, почему "Новые" - фактически оставили старые модели. Ну, внешнее управление и всё такое, но хоть что-то, могли бы поменять?