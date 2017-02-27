Додано: Вів 24 гру, 2019 09:12

budivelnik написав:

Звідси і випливає

Те населення яке хоче мати час на відпочинок і гроші на айфон(чи нове ауді) - вчиться працювати з продуктивністю тих хто продає айфони чи ауді

Інше населення,задовільняється низькою продуктивністю з одночасним самообмеженням

бульба- замість чіпсів

кнопкова моторола-замість айфону

Ланос-замість Ауді

село-замість Мальдів... Звідси і випливаєТе населення яке хоче мати час на відпочинок і гроші на айфон(чи нове ауді) - вчиться працювати з продуктивністю тих хто продає айфони чи аудіІнше населення,задовільняється низькою продуктивністю з одночасним самообмеженнямбульба- замість чіпсівкнопкова моторола-замість айфонуЛанос-замість Аудісело-замість Мальдів...

У Вас чомусь у всьому поганому винне населення - напевно Ви себе до нього не відносите ... Оце якраз і головна проблема - більшість тих - яким всього вистачає для життя комфортного ( схоже Ви рахуєте - що Ви в цій категорії - та ще й самі себе зробили ) - рахує , що вони - це основа та база всього ... Але це не так - основа - це якраз ті - кого Ви не любите і рахуєте лінивими та недолугими . Без них - Ви - ніщо . Вони Вам створюють всю додаткову вартість - за яку Ви і живете ... Умови роботи для всіх повинна створювати держава ( ну і раз у нас держава все-таки не людей , а капіталу ) - і для бізнесу , і для найманих . Ну і Вам вже говорили - основа - це реальне виробництво - без якого все останнє - просто фікція . Бюджетники і послуги - це просто така собі паразитична річ чи сутність - яка без бази виробництва просто вимре з голоду ...