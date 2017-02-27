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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3149315031513152

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 457
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
31
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:06

  Replay написав:Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?

Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 08:56

  vovan_prm написав:
  Replay написав:Сибарит
На этом фоне перспективы разработки крохотным ЗАЗом собственной успешной модели выглядят, мягко говоря, не убедительно на любом этапе его истории.

Нет, выглядели - реально.
Создать свою платформу "под ключ", точно помню, лям зелени...
Кострукторы - были, притом - хорошие.
Двигатель - закупить у иностранцев, что-то своё.

Понмните, китайцы -уже позже, начали клепать всякие там "Джилли".
Уверен, у нас - могли сделать за те-же деньги красивее, надёжнее и креативнее.
Тот же небольшой автомобиль, на нормальной подвеске, с экономичным двигателем, с передовым внешним видом...

Вопрос был в Другом! "Откаты -где"?
Ну что толку "Верхам", если им в карман не будет капать?

Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.

Когда лет 15 назад Рено выкатила первый Логан, на него были очереди в Европе. Масса желающих нашлась купить авто пусть и примитивное, но новое и БЕЗ кредита. И до сих пор он продается.
Так что, Ланос в реалиях Украины тех же годов был совершенно адекватен.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:12

  budivelnik написав:
Звідси і випливає
Те населення яке хоче мати час на відпочинок і гроші на айфон(чи нове ауді) - вчиться працювати з продуктивністю тих хто продає айфони чи ауді
Інше населення,задовільняється низькою продуктивністю з одночасним самообмеженням
бульба- замість чіпсів
кнопкова моторола-замість айфону
Ланос-замість Ауді
село-замість Мальдів...

У Вас чомусь у всьому поганому винне населення - напевно Ви себе до нього не відносите ... Оце якраз і головна проблема - більшість тих - яким всього вистачає для життя комфортного ( схоже Ви рахуєте - що Ви в цій категорії - та ще й самі себе зробили ) - рахує , що вони - це основа та база всього ... Але це не так - основа - це якраз ті - кого Ви не любите і рахуєте лінивими та недолугими . Без них - Ви - ніщо . Вони Вам створюють всю додаткову вартість - за яку Ви і живете ... Умови роботи для всіх повинна створювати держава ( ну і раз у нас держава все-таки не людей , а капіталу ) - і для бізнесу , і для найманих . Ну і Вам вже говорили - основа - це реальне виробництво - без якого все останнє - просто фікція . Бюджетники і послуги - це просто така собі паразитична річ чи сутність - яка без бази виробництва просто вимре з голоду ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:18

  vovan_prm написав:Напомню, что на практике верхом инженерной мысли конструкторов АвтоЗАЗа того времени стала Таврия Славута. На фоне которой даже, как Вы говорите, Лайнос выглядит весьма респектабельно.


Насправді це могла буди величнзна ніша з всесвітніми перпективами - мікролітражка дешева . Чомусь ніхто в той бік рухатися не захотів . Ланос - коли тільки з"явився - теж був адекватною машиною - і по ціні , і по якості . Але ж ціна росла , а він старів - це нонсенс ... Це так як зараз Жигулі - 60-х років ідеологія , а Ланос - 80-х ? Чи початку 90-х максимум ... У мене древній Пассат Б3 - так я б його на Ланос не поміняв - хіба на новий і без доплати ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 09:28

  Puente написав:
  budivelnik написав:
Звідси і випливає
Те населення яке хоче мати час на відпочинок і гроші на айфон(чи нове ауді) - вчиться працювати з продуктивністю тих хто продає айфони чи ауді
Інше населення,задовільняється низькою продуктивністю з одночасним самообмеженням
бульба- замість чіпсів
кнопкова моторола-замість айфону
Ланос-замість Ауді
село-замість Мальдів...

У Вас чомусь у всьому поганому винне населення - напевно Ви себе до нього не відносите ... Оце якраз і головна проблема - більшість тих - яким всього вистачає для життя комфортного ( схоже Ви рахуєте - що Ви в цій категорії - та ще й самі себе зробили ) - рахує , що вони - це основа та база всього ... Але це не так - основа - це якраз ті - кого Ви не любите і рахуєте лінивими та недолугими . Без них - Ви - ніщо . Вони Вам створюють всю додаткову вартість - за яку Ви і живете ... Умови роботи для всіх повинна створювати держава ( ну і раз у нас держава все-таки не людей , а капіталу ) - і для бізнесу , і для найманих . Ну і Вам вже говорили - основа - це реальне виробництво - без якого все останнє - просто фікція . Бюджетники і послуги - це просто така собі паразитична річ чи сутність - яка без бази виробництва просто вимре з голоду ...

Мало того, більшість з них успєшни за рахунок дєрібана бюджета або несплати податків.
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