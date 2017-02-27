|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:06
andrein написав:
Украина выплатит в 2020 году по внешнему долгу 17 млрд долл
Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года - $5,42 млрд и на третий квартал - $5,24 млрд
На цей рік випадала не менша сума:
Але, як каже мінфін з нацбанкою, дорогі зовнішні запозичення у валюті були успішно замінені гривневими, по яких зовсім "випадково" дохідність у тому ж таки валютному еквіваленті виявилась 40%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3068
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:07
Replay написав:
P.S. "Знакомые" рассматривают варианты, в случае открытия рынка земли, дождаться, пока цены на всё подрастут(если движняк пойдёт) и... спихивать всё, что можно, продавать бизнес... далее, уезжать на ПМЖ куда-нибудь, т.к. перспективы на 2025-е годы, при таком раскладе, неприглядные.
10 заповедей и 40 лет скитаний никто не отменял.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8814
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 1945 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08
Puente написав:
золото тільки фізичне - а це вже треба дивитися ...
а що натякаєте що можуть у банку підсунути підробку ??? як на нього дивитися ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
-
yama
-
-
- Повідомлень: 1692
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 2949 раз.
- Подякували: 310 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08
Ой+ написав:
Але, як каже мінфін з нацбанкою, дорогі зовнішні запозичення у валюті були успішно замінені гривневими, по яких зовсім "випадково" дохідність у тому ж таки валютному еквіваленті виявилась 40%.
значит для них еще не вечер и основная часть желающих не получит уж точно 40%, а только дырку от бублика ...
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:10
rasmus
Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1497
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 139 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:14
proftpd66 написав:rasmus
Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?
чтобы не портить показатели 2019 года )
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:14
andrein написав:
Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.
Вопрос: а куда это Минфин так гребет валюту из запасов НБУ? Если НБУ выкупает постоянно с рынка и трамбует в ЗВР, а Минфин оттуда наоборот забирает. Очень похоже на мошенническую схему, когда одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты. Помните, как у наперсточников было? Сколько с ними не играй и не повышай ставки, а у них денег на руках всё равно больше! Просто потому, что они друг другу передают деньги за спиной лоха.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 700
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 434 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:17
rasmus написав: Tegularius написав:
Клади на гривнедепо под 15% и стриги 30% в валюте.
Счастья для всех и вечно не бывает .............
Банки тоже, как по команде уже отжимают вкладчиков понижением %.
Учитывая налог текущие ставки уже никчемные.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8814
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 1945 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:19
proftpd66 написав:rasmus
Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?
Какие именно? Биржа к примеру платит.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8814
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 689 раз.
- Подякували: 1945 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:22
ruvex написав: proftpd66 написав:rasmus
Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?
Какие именно? Биржа к примеру платит.
По словам Гончарука, правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.
"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого. Кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить.
До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - отметил глава правительства.
Востаннє редагувалось rasmus
в Вів 24 гру, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 1222
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|16466
|2021479
|
|
|6760
|1490181
|
Пон 23 гру, 2019 09:17
ЛОБ
|
|335
|49025
|
|