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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 315731583159316031613162>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 457
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
31
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  andrein написав:Украина выплатит в 2020 году по внешнему долгу 17 млрд долл

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года - $5,42 млрд и на третий квартал - $5,24 млрд


На цей рік випадала не менша сума:
Загалом цього року виплати за держборгом оцінюють у 459,6 млрд грн, з них у рахунок погашення - 330,9 млрд грн. https://www.epravda.com.ua/news/2019/04/11/646944/


Але, як каже мінфін з нацбанкою, дорогі зовнішні запозичення у валюті були успішно замінені гривневими, по яких зовсім "випадково" дохідність у тому ж таки валютному еквіваленті виявилась 40%.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:07

  Replay написав:P.S. "Знакомые" рассматривают варианты, в случае открытия рынка земли, дождаться, пока цены на всё подрастут(если движняк пойдёт) и... спихивать всё, что можно, продавать бизнес... далее, уезжать на ПМЖ куда-нибудь, т.к. перспективы на 2025-е годы, при таком раскладе, неприглядные.

10 заповедей и 40 лет скитаний никто не отменял.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08

  Puente написав: золото тільки фізичне - а це вже треба дивитися ...
а що натякаєте що можуть у банку підсунути підробку ??? як на нього дивитися ?
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:Але, як каже мінфін з нацбанкою, дорогі зовнішні запозичення у валюті були успішно замінені гривневими, по яких зовсім "випадково" дохідність у тому ж таки валютному еквіваленті виявилась 40%.


значит для них еще не вечер и основная часть желающих не получит уж точно 40%, а только дырку от бублика ...
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:10

rasmus

Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:14

  proftpd66 написав:rasmus

Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?


чтобы не портить показатели 2019 года )
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:14

  andrein написав:Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.

Вопрос: а куда это Минфин так гребет валюту из запасов НБУ? Если НБУ выкупает постоянно с рынка и трамбует в ЗВР, а Минфин оттуда наоборот забирает. Очень похоже на мошенническую схему, когда одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты. Помните, как у наперсточников было? Сколько с ними не играй и не повышай ставки, а у них денег на руках всё равно больше! Просто потому, что они друг другу передают деньги за спиной лоха.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:17

  rasmus написав:
  Tegularius написав:Клади на гривнедепо под 15% и стриги 30% в валюте.

Счастья для всех и вечно не бывает .............

Банки тоже, как по команде уже отжимают вкладчиков понижением %.
Учитывая налог текущие ставки уже никчемные.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:19

  proftpd66 написав:rasmus

Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?

Какие именно? Биржа к примеру платит.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:22

  ruvex написав:
  proftpd66 написав:rasmus

Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?

Какие именно? Биржа к примеру платит.


По словам Гончарука, правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.

"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого. Кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - отметил глава правительства.
Востаннє редагувалось rasmus в Вів 24 гру, 2019 15:25, всього редагувалось 1 раз.
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