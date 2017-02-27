Додано: Вів 24 гру, 2019 15:29

rasmus написав: Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь. Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.

Так на этот парадокс и указал1. Минфин выпускает ОВГЗ для привлечения гривен.2. Гривну Минфину дает НБУ, забирая эти ОВГЗ временно к себе на баланс.2а. НБУ продает ОВГЗ с баланса, привлекая гривну с рынка и закрывая свой кассовый разрыв.3. НБУ выкупает на межбанке валюту и складывает её в ЗВР.4. Минфин покупает у НБУ из ЗВР валюту за гривну, полученную за выпущенные ОВГЗ, и не дает расти объемам резервов.Поэтому снова задам вопрос: на хрена Минфин покупает валюту у НБУ, если за те же самые гривны он мог спокойно сделать это на межбанке? А НБУ скирдовал бы дальше в закрома для будущих выплат. Мне одному кажется, что идет просто перекачка из гривны в валюту, и потом эта валюта прогоняется круг за кругом по схеме "Минфин-НБУ-межбанк"? Чтобы создать иллюзию просто тотального превосходства предложения валюты на межбанке.