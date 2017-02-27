Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?
Какие именно? Биржа к примеру платит.
По словам Гончарука, правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.
"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого. Кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе.Мы с этой историей хотим закончить. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - отметил глава правительства.
Востаннє редагувалось rasmus в Вів 24 гру, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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andrein написав:Цирк. НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.
Вопрос: а куда это Минфин так гребет валюту из запасов НБУ? Если НБУ выкупает постоянно с рынка и трамбует в ЗВР, а Минфин оттуда наоборот забирает. Очень похоже на мошенническую схему, когда одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты. Помните, как у наперсточников было? Сколько с ними не играй и не повышай ставки, а у них денег на руках всё равно больше! Просто потому, что они друг другу передают деньги за спиной лоха.
П.С. Я если честно задумываюсь даже не то, что гривну в банках держать, а и баксы оттуда забрать, во-первых почти даром там находятся (из АхметБанки перенес - лопнуло терпение держать на хранении под лоховские проценты, когда снизил до 0.8% - пусть сам там держит ), во-вторых ....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 гру, 2019 15:27, всього редагувалось 2 разів.
rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.
Так на этот парадокс и указал andrein: 1. Минфин выпускает ОВГЗ для привлечения гривен. 2. Гривну Минфину дает НБУ, забирая эти ОВГЗ временно к себе на баланс. 2а. НБУ продает ОВГЗ с баланса, привлекая гривну с рынка и закрывая свой кассовый разрыв. 3. НБУ выкупает на межбанке валюту и складывает её в ЗВР. 4. Минфин покупает у НБУ из ЗВР валюту за гривну, полученную за выпущенные ОВГЗ, и не дает расти объемам резервов.
Поэтому снова задам вопрос: на хрена Минфин покупает валюту у НБУ, если за те же самые гривны он мог спокойно сделать это на межбанке? А НБУ скирдовал бы дальше в закрома для будущих выплат. Мне одному кажется, что идет просто перекачка из гривны в валюту, и потом эта валюта прогоняется круг за кругом по схеме "Минфин-НБУ-межбанк"? Чтобы создать иллюзию просто тотального превосходства предложения валюты на межбанке.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 24 гру, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m написав:одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты
Тем более учитывая очень большие обороты на межбанке - точно что-то темнят. Откуда такие деньги на межбанке взялись? И нал оторванный от реальности (т.е. от межбанка); что, раньше не было заробитчан с "двойной соточкой к новому году"?