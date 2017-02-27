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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31583159316031613162>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 457
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
31
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:23

  ruvex написав:
  rasmus написав:
  Tegularius написав:Клади на гривнедепо под 15% и стриги 30% в валюте.

Счастья для всех и вечно не бывает .............

Банки тоже, как по команде уже отжимают вкладчиков понижением %.
Учитывая налог текущие ставки уже никчемные.


Всех приучают к низким процентам дохода
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:24

  rasmus написав:
  ruvex написав:
  proftpd66 написав:rasmus

Почему Гончарук объявил что заморозил соц. выплаты до Января? Интересно, почему именно ДО?

Какие именно? Биржа к примеру платит.


По словам Гончарука, правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты, а также профинансирует все обязательства, на которые открыты ассигнования.

"В конце каждого года каждый орган пытается потратить все деньги, которые не были использованы за 11 месяцев до этого. Кто-то за несколько миллионов покупает канцтовары на следующий год, а кто-то просто мастерски присваивает эти деньги себе. Мы с этой историей хотим закончить. До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - отметил глава правительства.
Востаннє редагувалось rasmus в Вів 24 гру, 2019 15:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:24

  yuri_m написав:
  andrein написав:Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.

Вопрос: а куда это Минфин так гребет валюту из запасов НБУ? Если НБУ выкупает постоянно с рынка и трамбует в ЗВР, а Минфин оттуда наоборот забирает. Очень похоже на мошенническую схему, когда одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты. Помните, как у наперсточников было? Сколько с ними не играй и не повышай ставки, а у них денег на руках всё равно больше! Просто потому, что они друг другу передают деньги за спиной лоха.


Вон Беня умудрился 470 млрд баксов отмыть в свое время https://www.dsnews.ua/politics/-470-mlr ... 2019220000. :mrgreen:
Ясен перец что никаких 470 реальных денег не было, а как то гонялись несколько млрд много раз туда-сюда.

Поэтому и сейчас не исключено нечто подобное.

П.С. Я если честно задумываюсь даже не то, что гривну в банках держать, а и баксы оттуда забрать, во-первых почти даром там находятся (из АхметБанки перенес - лопнуло терпение держать на хранении под лоховские проценты, когда снизил до 0.8% - пусть сам там держит :o ), во-вторых :shock: ....
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 гру, 2019 15:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у Львові трохи розворот пішов з 22.75 на 23.00
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:28

  andrein написав:Украина выплатит в 2020 году по внешнему долгу 17 млрд долл

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года - $5,42 млрд и на третий квартал - $5,24 млрд

Об этом говорится в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.


как на курсе это скажется
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:29

  rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.

Так на этот парадокс и указал andrein:
1. Минфин выпускает ОВГЗ для привлечения гривен.
2. Гривну Минфину дает НБУ, забирая эти ОВГЗ временно к себе на баланс.
2а. НБУ продает ОВГЗ с баланса, привлекая гривну с рынка и закрывая свой кассовый разрыв.
3. НБУ выкупает на межбанке валюту и складывает её в ЗВР.
4. Минфин покупает у НБУ из ЗВР валюту за гривну, полученную за выпущенные ОВГЗ, и не дает расти объемам резервов.

Поэтому снова задам вопрос: на хрена Минфин покупает валюту у НБУ, если за те же самые гривны он мог спокойно сделать это на межбанке? А НБУ скирдовал бы дальше в закрома для будущих выплат. Мне одному кажется, что идет просто перекачка из гривны в валюту, и потом эта валюта прогоняется круг за кругом по схеме "Минфин-НБУ-межбанк"? Чтобы создать иллюзию просто тотального превосходства предложения валюты на межбанке.
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 24 гру, 2019 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:30

  andrein написав:Украина выплатит в 2020 году по внешнему долгу 17 млрд долл

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года - $5,42 млрд и на третий квартал - $5,24 млрд

Об этом говорится в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.


Є помісячний графік на 2020?
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:30

  Yuri_61 написав:
  andrein написав:Украина выплатит в 2020 году по внешнему долгу 17 млрд долл

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года - $5,42 млрд и на третий квартал - $5,24 млрд

Об этом говорится в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.


как на курсе это скажется


Ниже 12 наша экономика не выдержит! ;-) Почти (С)
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:33

  rasmus написав:
  ruvex написав:Банки тоже, как по команде уже отжимают вкладчиков понижением %.
Учитывая налог текущие ставки уже никчемные.

Всех приучают к низким процентам дохода

Если столь резкое снижение можно мотивировать, как "новый стиль жизни", то в запасе у организаторов должна быть хорошая заначка для всей БСУ.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты


Тем более учитывая очень большие обороты на межбанке - точно что-то темнят. Откуда такие деньги на межбанке взялись?
И нал оторванный от реальности (т.е. от межбанка); что, раньше не было заробитчан с "двойной соточкой к новому году"?
Alex2007
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