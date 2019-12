Додано: Вів 24 гру, 2019 15:37

ruvex написав: rasmus написав: ruvex написав: Банки тоже, как по команде уже отжимают вкладчиков понижением %.

Если столь резкое снижение можно мотивировать, как "новый стиль жизни", то в запасе у организаторов должна быть хорошая заначка для всей БСУ. Если столь резкое снижение можно мотивировать, как "новый стиль жизни", то в запасе у организаторов должна быть хорошая заначка для всей БСУ.



В заначке у них статистика количества вкладчиков и процент оттока в случае смены процента дохода.

"The quieter you become, the more you are able to hear"