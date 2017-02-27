Додано: Вів 24 гру, 2019 15:39

andrein написав: НБУ выкупает валюту, а

ЗВР особо не выросли



на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%

на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%

на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%

на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%

на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%

на 30.06.2019 20 638,97 1236.89 6.38%

на 31.07.2019 21 840,17 1201.20 5.82%

на 31.08.2019 22 015,18 175.01 0.80%

на 30.09.2019 21 437,81 -577.37 -2.62%

на 31.10.2019 21 403,32 -34.49 -0.16%

на 30.11.2019 21 931,62 528.30 2.47%



Цирк.

НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте. НБУ выкупает валюту, аЗВР особо не вырослина 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%на 30.06.2019 20 638,97 1236.89 6.38%на 31.07.2019 21 840,17 1201.20 5.82%на 31.08.2019 22 015,18 175.01 0.80%на 30.09.2019 21 437,81 -577.37 -2.62%на 31.10.2019 21 403,32 -34.49 -0.16%на 30.11.2019 21 931,62 528.30 2.47%Цирк.НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.

fin написав: Доллары надо покупать всегда! Уже лет 15 это делаю. Мне нравится быть доллароматрасником. Спокойно и надежно. Доллары надо покупать всегда! Уже лет 15 это делаю. Мне нравится быть доллароматрасником. Спокойно и надежно.

А давно была мысль , кстати еще задолго до появления нерезидентских ОВГЗ и я об этом здесь писал как то - очень похоже что все разворачивается именно по такому сценарию, и особенно в пору когда откуп бакса НБУ шел ноздря в ноздрю с обьемами ОВГЗ вплоть до осени этого года. Что заведенные ОВГЗ при почти неизменном ЗВР это и есть деньги откупленные НБУ. Ну кто еще может сам так кукловодить ради таких сладких %% на укрепляже ?Теперь еще один момент в пользу этой схемы - пик заимстивований ОВГЗ пришелся на весну. Когда курс был еще достаточно высокий. Пик же откупа НБУ происходит сейчас в конце года , когда курс низкий и продолжает со свистом падать. Разве не красота ?Как я и писал , впарить зелень вот этим вот аленям па 27-28 и выше :Ну судя по сегодняшним воплям доллароматрасников - не так уж спокойно и надежно.Нахлобучить хорошенько на так называемых сезонных волнах , якобы базирующаяся на урожаях и т.п. , о которых так яростно писала местная псевдо аналитота. А после укрепления гривны откупить. Что по сути сейчас и происходит. При чем откуплено уже почти 7 млрд за год , в ответ на зашедших на пике 4 хвостатых. Откуда выплачивать %% да все оттуда же, парнокопытными "влошившимся в бакс на пике" которыми уже по сути все и оплочено.Зашло 4 а выкуплено 7 - где деньги, Зин ? Да например на выплату %%, внешних долгов и залатывания образовавшейся дыры за счет укрепления курса, в бюджете. Спасибо оленям ! Прямо серебряно копытце ! ДЯ-КУ-Е-МО !