rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.
между делом почему кстати не разрешить хождение долара или Евро на ряду с гривной ? что бы в магазине на ценнике было две цены и принимали евро \ доллары к оплате , а что в европе ведь пока переходили долгое время ценники были и в евро и в местной валюте. И пенсию тоже в основном всем на карту сбрасывают почему бы не в долларах ? у нас ведь ЗВР в доларах ... зачем эта прокладка гривна ? Весь бизнес был бы только рад поставил цену в евро\долларах и не переписываешь каждый день или несколько раз в день
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
andrein написав:НБУ выкупает валюту, а ЗВР особо не выросли
на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00% на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88% на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07% на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56% на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47% на 30.06.2019 20 638,97 1236.89 6.38% на 31.07.2019 21 840,17 1201.20 5.82% на 31.08.2019 22 015,18 175.01 0.80% на 30.09.2019 21 437,81 -577.37 -2.62% на 31.10.2019 21 403,32 -34.49 -0.16% на 30.11.2019 21 931,62 528.30 2.47%
Цирк. НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.
А давно была мысль , кстати еще задолго до появления нерезидентских ОВГЗ и я об этом здесь писал как то - очень похоже что все разворачивается именно по такому сценарию, и особенно в пору когда откуп бакса НБУ шел ноздря в ноздрю с обьемами ОВГЗ вплоть до осени этого года. Что заведенные ОВГЗ при почти неизменном ЗВР это и есть деньги откупленные НБУ. Ну кто еще может сам так кукловодить ради таких сладких %% на укрепляже ?
Теперь еще один момент в пользу этой схемы - пик заимстивований ОВГЗ пришелся на весну. Когда курс был еще достаточно высокий. Пик же откупа НБУ происходит сейчас в конце года , когда курс низкий и продолжает со свистом падать. Разве не красота ?
Как я и писал , впарить зелень вот этим вот аленям па 27-28 и выше :
fin написав:Доллары надо покупать всегда! Уже лет 15 это делаю. Мне нравится быть доллароматрасником. Спокойно и надежно.
Ну судя по сегодняшним воплям доллароматрасников - не так уж спокойно и надежно.
Нахлобучить хорошенько на так называемых сезонных волнах , якобы базирующаяся на урожаях и т.п. , о которых так яростно писала местная псевдо аналитота. А после укрепления гривны откупить. Что по сути сейчас и происходит. При чем откуплено уже почти 7 млрд за год , в ответ на зашедших на пике 4 хвостатых. Откуда выплачивать %% да все оттуда же, парнокопытными "влошившимся в бакс на пике" которыми уже по сути все и оплочено.
Зашло 4 а выкуплено 7 - где деньги, Зин ? Да например на выплату %%, внешних долгов и залатывания образовавшейся дыры за счет укрепления курса, в бюджете. Спасибо оленям ! Прямо серебряно копытце ! ДЯ-КУ-Е-МО !
rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.
между делом почему кстати не разрешить хождение долара или Евро на ряду с гривной ? что бы в магазине на ценнике было две цены и принимали евро \ доллары к оплате , а что в европе ведь пока переходили долгое время ценники были и в евро и в местной валюте. И пенсию тоже в основном всем на карту сбрасывают почему бы не в долларах ? у нас ведь ЗВР в доларах ... зачем эта прокладка гривна ? Весь бизнес был бы только рад поставил цену в евро\долларах и не переписываешь каждый день или несколько раз в день
Если такое сделать, то сразу будет видна реальная цена "самой красивой", раза в 2 ниже минимум
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 гру, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.
Так на этот парадокс и указал andrein: 1. Минфин выпускает ОВГЗ для привлечения гривен. 2. Гривну Минфину дает НБУ, забирая эти ОВГЗ временно к себе на баланс. 2а. НБУ продает ОВГЗ с баланса, привлекая гривну с рынка и закрывая свой кассовый разрыв. 3. НБУ выкупает на межбанке валюту и складывает её в ЗВР. 4. Минфин покупает у НБУ из ЗВР валюту за гривну, полученную за выпущенные ОВГЗ, и не дает расти объемам резервов.
Поэтому снова задам вопрос: на хрена Минфин покупает валюту у НБУ, если за те же самые гривны он мог спокойно сделать это на межбанке? А НБУ скирдовал бы дальше в закрома для будущих выплат. Мне одному кажется, что идет просто перекачка из гривны в валюту, и потом эта валюта прогоняется круг за кругом по схеме "Минфин-НБУ-межбанк"? Чтобы создать иллюзию просто тотального превосходства предложения валюты на межбанке.
Мысль по поводу иллюзии интересна. Но подождем что скажут гуру нашего форума. Формулировка 4-го пункта мне не очень нравится в данном описании, но возразить не могу, не знаю этой кухни полностью.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Alex2007 написав:Тем более учитывая очень большие обороты на межбанке - точно что-то темнят. Откуда такие деньги на межбанке взялись?
Вот о том и речь. Применяют очень простую схему на понижение курса, чисто для заработка нужных людей. Причем малыми ресурсами. Схематично выглядит так: 1. Минфин получает гривну от НБУ под ОВГЗ. 2. За эту гривну у НБУ покупается валюта. 3. В начале сессии, когда экспортеры льют выручку, выходит фирма "Рога и копыта" от лица Минфина и сбрасывает весь купленный вчера объем валюты - курс идет дальше вниз. 4. В конце сессии выходит НБУ и выкупает по сладкой цене тот же объем из пункта 2. 5. Гривна из "Рога и копыта" возвращается обратно в НБУ через покупку ОВГЗ у него. 6. Идем на пункт 1 и снова повторяем всю схему.
В итоге ах какие люди зарабатывают вдвойне - через разницу на курсе валюты, и на доходе от ОВГЗ. А заодно и продолжают загонять "пересичных" в гривну, изображая Ниагарский водопад валюты на межбанке!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 24 гру, 2019 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:Тем более учитывая очень большие обороты на межбанке - точно что-то темнят. Откуда такие деньги на межбанке взялись?
Вот о том и речь. Применяют очень простую схему на понижение курса, чисто для заработка нужных людей. Причем малыми ресурсами. Схематично выглядит так: 1. Минфин получает гривну от НБУ под ОВГЗ. 2. За эту гривну у НБУ покупается валюта. 3. В начале сессии, когда экспортеры льют выручку, выходит фирма "Рога и копыта" от лица Минфина и сбрасывает весь купленный вчера объем валюты - курс идет дальше вниз. 4. В конце сессии выходит НБУ и выкупает по сладкой цене тот же объем из пункта 2. 5. Гривна из "Рога и копыта" возвращается обратно в НБУ через покупку ОВГЗ у него. 6. Идет на пункт 1 и снова повторяем всю схему.
В итоге ах какие люди зарабатывают вдвойне - через разницу на курсе валюты, и на доходе от ОВГЗ. А заодно и продолжают загонять "пересичных" в гривну, изображая Ниагарский водопад валюты на межбанке!
схема из головы и публикуется впервые или озвучивалась ранее?
"The quieter you become, the more you are able to hear"