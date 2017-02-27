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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3159316031613162>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 457
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
31
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 457
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:37

  rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.
между делом почему кстати не разрешить хождение долара или Евро на ряду с гривной ? что бы в магазине на ценнике было две цены и принимали евро \ доллары к оплате , а что в европе ведь пока переходили долгое время ценники были и в евро и в местной валюте. И пенсию тоже в основном всем на карту сбрасывают почему бы не в долларах ? у нас ведь ЗВР в доларах ... зачем эта прокладка гривна ? Весь бизнес был бы только рад поставил цену в евро\долларах и не переписываешь каждый день или несколько раз в день :mrgreen:
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:37

  ruvex написав:
  rasmus написав:
  ruvex написав:Банки тоже, как по команде уже отжимают вкладчиков понижением %.
Учитывая налог текущие ставки уже никчемные.

Всех приучают к низким процентам дохода

Если столь резкое снижение можно мотивировать, как "новый стиль жизни", то в запасе у организаторов должна быть хорошая заначка для всей БСУ.


В заначке у них статистика количества вкладчиков и процент оттока в случае смены процента дохода.
Будет намек на ощутимый отток - поднимут % снова.
А пока и так несут !
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:39

  andrein написав:НБУ выкупает валюту, а
ЗВР особо не выросли

на 31.01.2019 20 819,71 -0.72 0.00%
на 28.02.2019 20 220,46 -599.25 -2.88%
на 31.03.2019 20 639,87 419.41 2.07%
на 30.04.2019 20 524,72 -115.15 -0.56%
на 31.05.2019 19 402,08 -1122.64 -5.47%
на 30.06.2019 20 638,97 1236.89 6.38%
на 31.07.2019 21 840,17 1201.20 5.82%
на 31.08.2019 22 015,18 175.01 0.80%
на 30.09.2019 21 437,81 -577.37 -2.62%
на 31.10.2019 21 403,32 -34.49 -0.16%
на 30.11.2019 21 931,62 528.30 2.47%

Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.


А давно была мысль , кстати еще задолго до появления нерезидентских ОВГЗ и я об этом здесь писал как то - очень похоже что все разворачивается именно по такому сценарию, и особенно в пору когда откуп бакса НБУ шел ноздря в ноздрю с обьемами ОВГЗ вплоть до осени этого года. Что заведенные ОВГЗ при почти неизменном ЗВР это и есть деньги откупленные НБУ. Ну кто еще может сам так кукловодить ради таких сладких %% на укрепляже ?

Теперь еще один момент в пользу этой схемы - пик заимстивований ОВГЗ пришелся на весну. Когда курс был еще достаточно высокий. Пик же откупа НБУ происходит сейчас в конце года , когда курс низкий и продолжает со свистом падать. Разве не красота ?

Как я и писал , впарить зелень вот этим вот аленям па 27-28 и выше :

  fin написав:Доллары надо покупать всегда! Уже лет 15 это делаю. Мне нравится быть доллароматрасником. Спокойно и надежно.


Ну судя по сегодняшним воплям доллароматрасников - не так уж спокойно и надежно.

Нахлобучить хорошенько на так называемых сезонных волнах , якобы базирующаяся на урожаях и т.п. , о которых так яростно писала местная псевдо аналитота. А после укрепления гривны откупить. Что по сути сейчас и происходит. При чем откуплено уже почти 7 млрд за год , в ответ на зашедших на пике 4 хвостатых. Откуда выплачивать %% да все оттуда же, парнокопытными "влошившимся в бакс на пике" которыми уже по сути все и оплочено.

Зображення

Зашло 4 а выкуплено 7 - где деньги, Зин ? Да например на выплату %%, внешних долгов и залатывания образовавшейся дыры за счет укрепления курса, в бюджете. Спасибо оленям ! Прямо серебряно копытце ! ДЯ-КУ-Е-МО !

Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:39

  yama написав:
  rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.
между делом почему кстати не разрешить хождение долара или Евро на ряду с гривной ? что бы в магазине на ценнике было две цены и принимали евро \ доллары к оплате , а что в европе ведь пока переходили долгое время ценники были и в евро и в местной валюте. И пенсию тоже в основном всем на карту сбрасывают почему бы не в долларах ? у нас ведь ЗВР в доларах ... зачем эта прокладка гривна ? Весь бизнес был бы только рад поставил цену в евро\долларах и не переписываешь каждый день или несколько раз в день :mrgreen:


Если такое сделать, то сразу будет видна реальная цена "самой красивой", раза в 2 ниже минимум :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 24 гру, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:40

  yuri_m написав:
  rasmus написав:Минфину то надо и гривня для бюджетных расходов. Одной валютой сыт не будешь и пенсию не выплатишь.

Так на этот парадокс и указал andrein:
1. Минфин выпускает ОВГЗ для привлечения гривен.
2. Гривну Минфину дает НБУ, забирая эти ОВГЗ временно к себе на баланс.
2а. НБУ продает ОВГЗ с баланса, привлекая гривну с рынка и закрывая свой кассовый разрыв.
3. НБУ выкупает на межбанке валюту и складывает её в ЗВР.
4. Минфин покупает у НБУ из ЗВР валюту за гривну, полученную за выпущенные ОВГЗ, и не дает расти объемам резервов.

Поэтому снова задам вопрос: на хрена Минфин покупает валюту у НБУ, если за те же самые гривны он мог спокойно сделать это на межбанке? А НБУ скирдовал бы дальше в закрома для будущих выплат. Мне одному кажется, что идет просто перекачка из гривны в валюту, и потом эта валюта прогоняется круг за кругом по схеме "Минфин-НБУ-межбанк"? Чтобы создать иллюзию просто тотального превосходства предложения валюты на межбанке.


Мысль по поводу иллюзии интересна.
Но подождем что скажут гуру нашего форума. Формулировка 4-го пункта мне не очень нравится в данном описании, но возразить не могу, не знаю этой кухни полностью.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:почему кстати не разрешить хождение долара или Евро на ряду с гривной ?


Национальная гордость! Наши деньги! Еще и одни из самых красивых в мире )
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:43

  Petro2004 написав:
  andrein написав:Украина выплатит в 2020 году по внешнему долгу 17 млрд долл

Пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал 2020 года - $5,42 млрд и на третий квартал - $5,24 млрд

Об этом говорится в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.


Є помісячний графік на 2020?

Є ще крутіший, з точністю до гривні :)
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-12-23
стрілки вліво-вправо зверху..
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:48

  Alex2007 написав:Тем более учитывая очень большие обороты на межбанке - точно что-то темнят. Откуда такие деньги на межбанке взялись?

Вот о том и речь. Применяют очень простую схему на понижение курса, чисто для заработка нужных людей. Причем малыми ресурсами. Схематично выглядит так:
1. Минфин получает гривну от НБУ под ОВГЗ.
2. За эту гривну у НБУ покупается валюта.
3. В начале сессии, когда экспортеры льют выручку, выходит фирма "Рога и копыта" от лица Минфина и сбрасывает весь купленный вчера объем валюты - курс идет дальше вниз.
4. В конце сессии выходит НБУ и выкупает по сладкой цене тот же объем из пункта 2.
5. Гривна из "Рога и копыта" возвращается обратно в НБУ через покупку ОВГЗ у него.
6. Идем на пункт 1 и снова повторяем всю схему.

В итоге ах какие люди зарабатывают вдвойне - через разницу на курсе валюты, и на доходе от ОВГЗ. А заодно и продолжают загонять "пересичных" в гривну, изображая Ниагарский водопад валюты на межбанке!
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 24 гру, 2019 16:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54

Банкам не хватает рублей: Доллар упал ниже 62 впервые за полтора года
Рубль продолжает дорожать на Московской бирже, закрывая декабрь рекордным за 11 месяцем ростом.
https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/bankam-ne-khvataet-rubley-dollar-upal-nizhe-62-vpervye-za-poltora-goda-1028783727
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54

  yuri_m написав:
  Alex2007 написав:Тем более учитывая очень большие обороты на межбанке - точно что-то темнят. Откуда такие деньги на межбанке взялись?

Вот о том и речь. Применяют очень простую схему на понижение курса, чисто для заработка нужных людей. Причем малыми ресурсами. Схематично выглядит так:
1. Минфин получает гривну от НБУ под ОВГЗ.
2. За эту гривну у НБУ покупается валюта.
3. В начале сессии, когда экспортеры льют выручку, выходит фирма "Рога и копыта" от лица Минфина и сбрасывает весь купленный вчера объем валюты - курс идет дальше вниз.
4. В конце сессии выходит НБУ и выкупает по сладкой цене тот же объем из пункта 2.
5. Гривна из "Рога и копыта" возвращается обратно в НБУ через покупку ОВГЗ у него.
6. Идет на пункт 1 и снова повторяем всю схему.

В итоге ах какие люди зарабатывают вдвойне - через разницу на курсе валюты, и на доходе от ОВГЗ. А заодно и продолжают загонять "пересичных" в гривну, изображая Ниагарский водопад валюты на межбанке!


схема из головы и публикуется впервые или озвучивалась ранее?
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