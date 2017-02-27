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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 24 гру, 2019 15:54
yuri_m написав: andrein написав:
Цирк.
НБУ выкупает валюту на межбанке, а Минфин за гривну от ОВГЗ покупает валюту напрямую в НБУ. Курс крепнет, ЗВР на месте.
Вопрос: а куда это Минфин так гребет валюту из запасов НБУ? Если НБУ выкупает постоянно с рынка и трамбует в ЗВР, а Минфин оттуда наоборот забирает. Очень похоже на мошенническую схему, когда одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты. Помните, как у наперсточников было? Сколько с ними не играй и не повышай ставки, а у них денег на руках всё равно больше! Просто потому, что они друг другу передают деньги за спиной лоха.
Так и я говорю , что это цирк.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 15:58
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............24.12.2019..............26.12.2019
дата розрахунку.............23.12.2019..............24.12.2019
Долар США....................2327,5766...............2325,5155
После полудня гривна укрепилась еще на 0.1 копейки. Это говорит о том, что реальные сделки проводились по цене близкой к бидам, что дает основание в очередной раз заподозрить присутствие НБУ.
Стартовали расширением спреда снизу на полкопейки. В урочное время, 10-20, сделали первый шаг, опустившись на 1.5 копейки. Почти сразу же сбросили еще полкопейки и остановились. Сразу после 11 сделаи робкий шаг на полкопейки вверх, а незадолго до полудня еще один такой же шаг.
На этом остановились и простояли без движения практически до конца сессии, сузив после обеда спред сверху. Под самый расчет официально курса снизились на полкопейки. Похоже, что это произошло после ухода регулятора на уже пустом рынке.
Официальный курс встретили котировками 23.2450 - 23.2600. За день котировки снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2795.09 (-470)
2018 - 2743.39 (-418)
2016 - 2626.67
2015 - 2296.44
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:05
andrein написав: yuri_m написав:
Вопрос: а куда это Минфин так гребет валюту из запасов НБУ? Если НБУ выкупает постоянно с рынка и трамбует в ЗВР, а Минфин оттуда наоборот забирает. Очень похоже на мошенническую схему, когда одна и та же сумма постоянно гоняется по кругу, но создается видимость, что идет большой приход валюты. Помните, как у наперсточников было? Сколько с ними не играй и не повышай ставки, а у них денег на руках всё равно больше! Просто потому, что они друг другу передают деньги за спиной лоха.
Так и я говорю , что это цирк.
Так цирк уже вторую 5 летку гастролирует. Сначала ограбили на дорогих билетах на вход, теперь грабят на дешевых на выход. Одно представление, только клоуны разные, но плебс заплатит дважды.
Востаннє редагувалось ruvex
в Вів 24 гру, 2019 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:05
rasmus написав:
схема из головы и публикуется впервые или озвучивалась ранее?
Это угроза или одобрение?
Схема да, из головы, и составлена прямо сейчас на бегу. Но срок за её раскрытие мотать не хочу!
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:06
yuri_m написав:
Это угроза или одобрение?
ИНТЕРЕС!
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:12
rasmus написав:
До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - отметил глава правительства.
Наверное на свете существует не много более иди0тских вещей, чем распределять бюджет вручную.
Почему-то вспомнилась женщина с косой.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:16
vovan_prm написав: rasmus написав:
До конца финансового года, то есть до 27 декабря, Госказначейство ежедневно вручную будет просматривать все выплаты, которые планируют провести", - отметил глава правительства.
Наверное на свете существует не много более иди0тских вещей, чем распределять бюджет вручную.
Почему-то вспомнилась женщина с косой.
бюджет из-за расходов и так в большом минусе, потому и пошли на такой шаг.
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Додано: Вів 24 гру, 2019 16:22
В свое время была у ДС хорошая резолюция на путевку в баню - "паникёрство".
Жаль таких модеров больше не делают.
Моё среднесрочное кредо:
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