Додано: Вів 24 гру, 2019 15:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з..............24.12.2019..............26.12.2019

дата розрахунку.............23.12.2019..............24.12.2019

Долар США....................2327,5766...............2325,5155

После полудня гривна укрепилась еще на 0.1 копейки. Это говорит о том, что реальные сделки проводились по цене близкой к бидам, что дает основание в очередной раз заподозрить присутствие НБУ.

Стартовали расширением спреда снизу на полкопейки. В урочное время, 10-20, сделали первый шаг, опустившись на 1.5 копейки. Почти сразу же сбросили еще полкопейки и остановились. Сразу после 11 сделаи робкий шаг на полкопейки вверх, а незадолго до полудня еще один такой же шаг.

На этом остановились и простояли без движения практически до конца сессии, сузив после обеда спред сверху. Под самый расчет официально курса снизились на полкопейки. Похоже, что это произошло после ухода регулятора на уже пустом рынке.

Официальный курс встретили котировками 23.2450 - 23.2600. За день котировки снизились на 1.5 копейки относительно открытия и на 2 копейки относительно вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2017 - 2795.09 (-470)

2018 - 2743.39 (-418)



2016 - 2626.67

2015 - 2296.44