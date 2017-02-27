Додано: Вів 24 гру, 2019 22:15

Ой+ написав: proftpd66 написав: в евро никто не верит? в евро никто не верит?



Дехто вірить





- Наиболее выгодным валютным вложением в 2020 году будет покупка евровалюты, - прогнозирует Родлер. – Она имеет шанс вырасти в цене, так как в мире евро стал валютой фондирования и спрос на него может вырасти уже в первом полугодии 2020 года. Активность покупателей евро в мире будет зависеть и от результатов Brexit, и от течения предвыборной компании Трампа в Америке

Эксперт не исключает, что евро будет дорожать намного быстрее доллара и в 2020 году может достичь курса 32 грн за евро.

https://kp.ua/economics/655662-chto-bud ... -2020-hodu По мнению Сергея Родлера, в 2020 году есть смысл сделать ставку на евро.- Наиболее выгодным валютным вложением в 2020 году будет покупка евровалюты, - прогнозирует Родлер. – Она имеет шанс вырасти в цене, так как в мире евро стал валютой фондирования и спрос на него может вырасти уже в первом полугодии 2020 года. Активность покупателей евро в мире будет зависеть и от результатов Brexit, и от течения предвыборной компании Трампа в АмерикеЭксперт не исключает, что евро будет дорожать намного быстрее доллара и в 2020 году может достичь курса 32 грн за евро. Дехто вірить

Евро может помочь сгладить потери от ревальвации гривны, если немного отскочит.1-32 так быстро не жду, но 1-17 - 1-25 в 2020-м почему бы и нет. А это уже более 6% годового прироста капитала.Практически на 100% уверен (вопрос только в проценте роста)в росте евро к доллару, ну а к гривне и подавно, на перспективу.Не может так быть, что цена недвижимости во многих странах Европы бывает соизмерима с более менее приличным жильем в Киеве,Львове,или Одессе.Просто курс евро занижен к доллару ,и к гривне.Сегодня еще были в распоряжении небольшие суммы.Купил несколько сотен евро по 25-30 на черном рынке.Еще какие-то личные поступления ожидаю на 30-е число, буду покупать независимо от курса.Обменки сегодня светили 25-60 на отдачу,банки еще выше,ПУМБ рядом с нелегальной точкой валютообмена светил на прием 25-40,но покупал только с утра и многие валютчики там сливались,а потом объясняли,что нет гривны,поэтому валютчики-кто не успел слиться были сговорчивы.Гривны на ЧР - мало и это понятно.Перед тем - несколько дней назад брал сумму чуть побольше по 25-50.В обеих случаях покупать было приятно, это не то,что было еще кажется ( по памяти) меньше года назад и 32,и 33, и 34.И не имеет значения, что если бы пару дней придержал бы гривну.курс был бы лучше, от добра добра не ищут, надо покупать по любым курсам, пока дают такую возможность и есть за что.В любом случае у каждого доходы ежемесячные, просто каждый покупает суммы - по возможности.Лично вот в последнее время,отложил не горящие покупки,лучше покупать евро, а покупки подождут.Думаю,что многие так решили, поэтому в масштабах страны наверняка и розница и опт просядут вслед за промкой.Людям вообще свойственно тратить больше когда гривна обесценивается,чисто психологически.А сейчас - скорее всего многие зажмут покупки, и по мультипликационному эффекту все макроиндикаторы еще больше просядут.Маркарова просто диверсант какой-то, не иначе,а казалась взвешенным профессионалом поначалу.