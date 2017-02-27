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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3163316431653166>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 459
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:в евро никто не верит?


Дехто вірить
По мнению Сергея Родлера, в 2020 году есть смысл сделать ставку на евро.

- Наиболее выгодным валютным вложением в 2020 году будет покупка евровалюты, - прогнозирует Родлер. – Она имеет шанс вырасти в цене, так как в мире евро стал валютой фондирования и спрос на него может вырасти уже в первом полугодии 2020 года. Активность покупателей евро в мире будет зависеть и от результатов Brexit, и от течения предвыборной компании Трампа в Америке
Эксперт не исключает, что евро будет дорожать намного быстрее доллара и в 2020 году может достичь курса 32 грн за евро.
https://kp.ua/economics/655662-chto-bud ... -2020-hodu
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:14

  Ой+ написав:
  proftpd66 написав:в евро никто не верит?


Дехто вірить
По мнению Сергея Родлера, в 2020 году есть смысл сделать ставку на евро.

- Наиболее выгодным валютным вложением в 2020 году будет покупка евровалюты, - прогнозирует Родлер. – Она имеет шанс вырасти в цене, так как в мире евро стал валютой фондирования и спрос на него может вырасти уже в первом полугодии 2020 года. Активность покупателей евро в мире будет зависеть и от результатов Brexit, и от течения предвыборной компании Трампа в Америке https://kp.ua/economics/655662-chto-bud ... -2020-hodu


если на 5 лет евро, может выстрелить когда-то. Как тогда когда Трамп победил.
3-5% годовых + профит на курсе обмена 1.24-1.6. Меньше заработать чем гривнепатриты, но зато не бегать как в ж*** ужаленный и не сдавать макулатуру.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:26

  yp1ripe написав:
А какая такая "экономическая теория" за цифрой 20.37?

Учитывая что currency board это не про поделить М0 на резервы, а про законодательно установленный режим функционирования денежной системы государства, при котором нет "заёмщика последней надежды" ( эмитирующего местную валюту из ничего), соответсвенно нет необеспеченной эмиссии местной валюты, но вместо этого есть по сути "центральный обменный пункт", который законодательно обязан вести себя таким образом, чтобы соотношение "местная валюта в обращении"/"объем резервов в опорной твёрдой валюте" было бы постоянным.
При этом "суто теоретично" этот "центральный обменник" не может никому отказать в обмене пока у него есть хоть что-то в резервах. А исчерпаться резервы могут только в одном случае - не осталось местной валюты в обращении.
По сути "центральному обменнику" просто запрещено выпускать местную валюту в обращение без обмена на опорную твёрдую по заранее рассчитанному курсу.

Из этого, кстати, следует, что резервами для целей рассчёта обменного курса можно считать только "опорную" твёрдую валюту, ту к которой местная валюта привязывается, а никак не корзину валют.
Ну и ещё одно следствие - тратить резервы опорной валюты на что либо кроме обмена - табу.

Я могу придумать только одно осмысленное объяснение цифре 20.37 - это результат умственного эксперимента, не более.

Более-менее корректной мне видится такая формулировка этого умственного эксперимента: "На какой фиксированный курс мы могли бы рассчитывать если бы вдруг возжелали уподобиться ну не Каймановым островам, ладно, но Болгарии, резко поменяли законодательство и сделали бы из НБУ классический "currency board"?".

Смысл понятия до безобразия искажен в русско-язычных источниках.

Давайте в качестве ликбеза:
A currency board is a monetary authority that makes decisions about the valuation of a nation’s currency, specifically whether to peg the exchange rate of the local currency to a foreign currency.

некоторые авторы вместо monetary authority предпочитают термин assessment method.
А так же тот факт, что
currency boards are not irrevocable, and hence may be abandoned in the face of speculation by foreign exchange traders

говорит о том, что такой метод может использоваться наряду с другими.

И еще, денежная база не равна агрегату М0. И вообще не является денежным агрегатом.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Фух, добавил достопочтенного Юрия в игнор, аж легче стало. То гривна наше всё, то конец света и промышленность остановится, то берите доллар глупцы... Это какой-то эксперимент над форумчанами.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 20:55

  KVV написав:
  greenozon написав:Срібло має 1 нюанс - воно важке і на 5К його буде багато
треба десь його зберігати...

Планував купити метал в банку і там же його залишити(типу золотовалютне депо під якийсь смішний %) з можливістю продати цьому ж банку в майбутньому. Таке десь є?

я уже так делал в Надрах, больше не хочу, да и такие вещи сейчас налогооблагаются, скоро золото упадёт ниже 1000, тогда и берите :
https://tables.finance.ua/ru/metals/cas ... xau/80#2:0
только сначала сходите в банк, поговорите с девочками, узнайте наличие......
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Сибарит, как я понял, советует в гривне. Кто-то другой советует в долларе. Давайте решим же наконец.

Я никому ничего не советую.
Я, как и все остальные, не имею ни малейшего понятия, что будет завтра.
Каждый сам ...ец своего счастья.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:34

  zzzzzz написав:Подбивая итоги года можно сказать что Минфин добился снижения с 19% до 11%

По двухлеткам доходность упала с 18% до 11%


чи можна поцікавитись у грандів що плануєте робити після погашення своїх бумаг
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 21:39

  greenozon написав:
  zzzzzz написав:Подбивая итоги года можно сказать что Минфин добился снижения с 19% до 11%

По двухлеткам доходность упала с 18% до 11%


чи можна поцікавитись у грандів що плануєте робити після погашення своїх бумаг


Вот когда будет подходить срок окончания тогда и буду решать по ситуации.
Что касается последнего размещения, ОВГЗ уже утратили свою привлекательность для физ.лиц.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:14

  Сибарит написав:
  proftpd66 написав:Сибарит, как я понял, советует в гривне. Кто-то другой советует в долларе. Давайте решим же наконец.

Я никому ничего не советую.
Я, как и все остальные, не имею ни малейшего понятия, что будет завтра.
Каждый сам ...ец своего счастья.


зачем тогда нужна эта тема? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:15

  Ой+ написав:
  proftpd66 написав:в евро никто не верит?


Дехто вірить
По мнению Сергея Родлера, в 2020 году есть смысл сделать ставку на евро.

- Наиболее выгодным валютным вложением в 2020 году будет покупка евровалюты, - прогнозирует Родлер. – Она имеет шанс вырасти в цене, так как в мире евро стал валютой фондирования и спрос на него может вырасти уже в первом полугодии 2020 года. Активность покупателей евро в мире будет зависеть и от результатов Brexit, и от течения предвыборной компании Трампа в Америке
Эксперт не исключает, что евро будет дорожать намного быстрее доллара и в 2020 году может достичь курса 32 грн за евро.
https://kp.ua/economics/655662-chto-bud ... -2020-hodu



Евро может помочь сгладить потери от ревальвации гривны, если немного отскочит.
1-32 так быстро не жду, но 1-17 - 1-25 в 2020-м почему бы и нет. А это уже более 6% годового прироста капитала.
Практически на 100% уверен (вопрос только в проценте роста)в росте евро к доллару, ну а к гривне и подавно, на перспективу.
Не может так быть, что цена недвижимости во многих странах Европы бывает соизмерима с более менее приличным жильем в Киеве,Львове,или Одессе.
Просто курс евро занижен к доллару ,и к гривне.

Сегодня еще были в распоряжении небольшие суммы.
Купил несколько сотен евро по 25-30 на черном рынке.
Еще какие-то личные поступления ожидаю на 30-е число, буду покупать независимо от курса.
Обменки сегодня светили 25-60 на отдачу,банки еще выше,
ПУМБ рядом с нелегальной точкой валютообмена светил на прием 25-40,
но покупал только с утра и многие валютчики там сливались,
а потом объясняли,что нет гривны,
поэтому валютчики-кто не успел слиться были сговорчивы.
Гривны на ЧР - мало и это понятно.
Перед тем - несколько дней назад брал сумму чуть побольше по 25-50.

В обеих случаях покупать было приятно, это не то,что было еще кажется ( по памяти) меньше года назад и 32,и 33, и 34.

И не имеет значения, что если бы пару дней придержал бы гривну.курс был бы лучше, от добра добра не ищут, надо покупать по любым курсам, пока дают такую возможность и есть за что.
В любом случае у каждого доходы ежемесячные, просто каждый покупает суммы - по возможности.

Лично вот в последнее время,отложил не горящие покупки,лучше покупать евро, а покупки подождут.
Думаю,что многие так решили, поэтому в масштабах страны наверняка и розница и опт просядут вслед за промкой.

Людям вообще свойственно тратить больше когда гривна обесценивается,чисто психологически.
А сейчас - скорее всего многие зажмут покупки, и по мультипликационному эффекту все макроиндикаторы еще больше просядут.

Маркарова просто диверсант какой-то, не иначе,
а казалась взвешенным профессионалом поначалу.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 гру, 2019 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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