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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31643165316631673168>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 459
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
21
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
14%
62
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:19

Автор77

обвал SP-500 может произойти как нибудь осенью-зимой любого года?

я написал там:
Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:39

  proftpd66 написав:Автор77

обвал SP-500 может произойти как нибудь осенью-зимой любого года?

я написал там:
Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США?


Я не связываю потенциал евро с мировым кризисом. Если будет мировой кризис, никому не поздоровится, в т.ч. и евро.

Другой вопрос - я пока не вижу на чем можно раскачать полноценный кризис,пузырей особых нет, ну а замедление темпов роста - так это негатив,но не полноценная бомба.

А предпочитаю евро поскольку:
1.Слишком затянулся период падения.
2.Дефицит бюджетов -близнецов в США уже десятки лет на слуху, но эти дисбалансы все-таки расшатывают лодку и год от года уменьшают стоимость американских денег. Мы помним по историческим меркам не так давно - однушка на Русановке в Киеве, кажется в 2002-м стоила 11 тыс.дол.,двушка 20 тыс.дол.Доллар обесценивается медленно, но бесповоротно и ежегодно по чуть-чуть.
3.Немцы- паровоз еврозоны еще те консерваторы, да и Брюссельский бюрократизм сдерживает авантюры всех стран содружества по возможности, ну греков проглядели конечно.
Т.е. евро - все-таки более консервативная валюта и ее главная слабость лишь в том, что одно звено цепочки может ослабнуть, или порваться,
как это произошло с британцами, но там эффект был сглажен, так как они не участники евро-зоны.
4.Исторически нынешний уровень ближе к низам, 1-11 - это недалеко от 0-90, но офигенно далеко от 1-60, так что до серединки еще далеко и есть куда расти.
5.По отношению к ценам не недвижимость в козырных городах Украины. В 2010-м за 75 тыс. евро в Киеве,Львове,Одессе можно было купить небольшую по метражу,но офигенную двушку практически в клубном доме.
Сейчас такая стоит под 180 тыс. евро, что-то явно искривлено, даже учитывая,что тогда было локальное дно на РН и т.п., но сотка с хвостом роста евро на двушке
(с 75 тыс. до 180 тыс.)- это как-то за дофига.
Что то в консерватории не так.
6.Наконец чисто психологически мне легче покупать евро, чем непонятный до конца доллар.
Ну первая мировая валюта и чего, это не помешало им грохнуть золотой стандарт, и периодически наживаться и паразитировать на всех остальных странах мира, бесшабашно экспортируя свой главный предмет экспорта - долларовую бумагу по всему миру.
А евро - вот оно рядом, а не за океаном зона хождения, все рядом в евро - товары, отдых и т.п.
7.Евро как и доллар хороши - только как временное средство накопления капитала для последующей инвестиции, поскольку на длительном периоде времени - вся бумажная валюта обесценивается и будет обесцениваться, можно когда-нибудь в одно прекрасное утро проснуться с горой бумаги - гривны,доллара, или евро, за которую можно будет купить намного меньше какого-нибудь актива.
Это исторически доказано и безальтернативно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 гру, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:40

  yuri_m написав:
  rasmus написав:схема из головы и публикуется впервые или озвучивалась ранее?

Это угроза или одобрение? 8) Схема да, из головы, и составлена прямо сейчас на бегу. Но срок за её раскрытие мотать не хочу! :mrgreen:

Пригадалося старе фантаст.оповідання "З контррозвідки" (здається така назва). У ньому людина так само "з голови" малювала інопланетні кораблі та міста для телесеріалів і була дуже здивована, коли через реалістичність цих малюнків за нею прийшли "з контррозвідки" ... інопланетян.
"Всі співпадіння прошу вважати випадковими" :oops:
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:40

zzzzzz
По двухлеткам было подано заявок на 674 млн, Минфин продал только 10 млн, основной объем хотел доходность 11,75% , но Минфин жестко всех отрезал, и дал только 11% доходности.
...

Исходя из этой и пары предыдущих сводок, инвесторы (сегодня, насколько я понял, там выступали, в основном, резы-реалисты, а не "нерезы-энтузиасты") установили в качестве нижнего порога входа ставку не ниже 1% мес. для 1-2 летних овгз? Что соответствует грубо +3 грн. или 26 на конец 2020.
В то же время есть известные 27.5 в Макропрогнозе и Бюджете (на конец 2020), которые министр-интеллектуал хочет "пересмотреть в сторону укрепления". И рожденные коллективным разумом 27,5 в "консенсус-прогнозе" (здесь его сегодня упомянули, но почему-то не комментировали).
Получается, "глаза боятся" 22, а "руки делают" 27? :wink:

https://biz.censor.net.ua/resonance/316 ... s#comments
точность прогнозистов можно оценить тут (тот же "консенсус" на 2019):
https://biz.censor.net.ua/resonance/310 ... _2019_rots
Востаннє редагувалось matroSkin в Вів 24 гру, 2019 22:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:43

Катався сьогодні по області. Бачив як міняли вікна у школі, як монтували новий спортивний майданчик. У ФБ фото як інститутський знайомий (голова села) хвалиться зробленою гравійною дорогою (а на землі лежить сніг). На пряме питання чого саме зараз - пряма відповідь - бо кошти розблокували тільки зараз.
24 грудня!!!!
Залишки на казначейському рахунку великі вже скільки місяців?
Чому ці гроші дали тільки тепер?
Чому нічого не змінюється із бюджетними коштами в кінці грудня?
Доки бюджетні гроші будуть видаватись в ручному режимі, а не згідно штатного розпису?
Чому ми своїми податками повинні платити за утримання таких сум на ЄКР?
Чому ніхто не пояснює для чого на ЄКР акумулювали і так довго тримали такі суми коштів?
Як все це вже заї.....
Одні питання і "0" відповідей.
Тільки поради мудрих форумчан:-"Ідіть працюйте!"
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 22:46

  Автор77 написав:
  proftpd66 написав:Автор77

обвал SP-500 может произойти как нибудь осенью-зимой любого года?

я написал там:
Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США?


Я не связываю потенциал евро с мировым кризисом. Если будет мировой кризис, никому не поздоровится, в т.ч. и евро.

Другой вопрос - я пока не вижу на чем можно раскачать полноценный кризис,пузырей особых нет, ну а замедление темпов роста - так это негатив,но не полноценная бомба.

А предпочитаю евро поскольку:
1.Слишком затянулся период падения.
2.Дефицит бюджетов -близнецов в США уже десятки лет на слуху, но эти дисбалансы все-таки расшатывают лодку и год от года уменьшают стоимость американских денег. Мы помним по историческим меркам не так давно - однушка на Русановке в Киеве, кажется в 2002-м стоила 11 тыс.дол.,двушка 20 тыс.дол.Доллар обесценивается медленно, но бесповоротно и ежегодно по чуть-чуть.
3.Немцы- паровоз еврозоны еще те консерваторы, да и Брюссельский бюрократизм сдерживает авантюры всех стран содружества по возможности, ну греков проглядели конечно.
Т.е. евро - все-таки более консервативная валюта и ее главная слабость лишь в том, что одно звено цепочки может ослабнуть, или порваться,
как это произошло с британцами, но там эффект был сглажен, так как они не участники евро-зоны.
4.Исторически нынешний уровень ближе к низам, 1-11 - это недалеко от 0-90, но офигенно далеко от 1-60, так что до серединки еще далеко и есть куда расти.
5.По отношению к ценам не недвижимость в козырных городах Украины. В 2010-м за 75 тыс. евро в Киеве,Львове,Одессе можно было купить небольшую по метражу,но офигенную двушку практически в клубном доме.
Сейчас такая стоит под 180 тыс. евро, что-то явно искривлено, даже учитывая,что тогда было локальное дно на РН и т.п., но сотка с хвостом роста евро на двушке
(с 75 тыс. до 180 тыс.)- это как-то за дофига.
Что то в консерватории не так.
6.Наконец чисто психологически мне легче покупать евро, чем непонятный до конца доллар.
Ну первая мировая валюта и чего, это не помешало им грохнуть золотой стандарт, и периодически наживаться и паразитировать на всех остальных странах мира, бесшабашно экспортируя свой главный предмет экспорта - долларовую бумагу по всему миру.
А евро - вот оно рядом, а не за океаном зона хождения, все рядом в евро - товары, отдых и т.п.
7.Евро как и доллар хороши - только как временное средство накопления капитала для последующей инвестиции, поскольку на длительном периоде времени - вся бумажная валюта обесценивается и будет обесцениваться, можно когда-нибудь в одно прекрасное утро проснуться с горой бумаги - гривны,доллара, или евро, за которую можно будет купить намного меньше какого-нибудь актива.
Это исторически доказано и безальтернативно.




  Автор77 написав:Я не связываю потенциал евро с мировым кризисом. Если будет мировой кризис, никому не поздоровится, в т.ч. и евро.


в случае кризиса мирового, США будет делать дефолт или печатать бабки.
Если второе, то будет девальвации доллара.

В 2010-2012 доллар было 1.6 к евро. Евро поднял ставку к 8.5% и выжил :) Ипотеку те кто платили, то еле пережили это.

Почему тогда ЕВРО было 1.6 в 2010-2012?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Почему тогда ЕВРО было 1.6 в 2010-2012?

Не было такого. В 2008-м несколько дней.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:02

  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:Почему тогда ЕВРО было 1.6 в 2010-2012?

Не было такого. В 2008-м несколько дней.


действительно, там было 1.4. Меня это, тоже, устроит.

UPD:
Октябрь 2009 1.5
Август 2010 1.43

UPD2:
кризис в США начался вначале 2008 и даже в 2007. У нас он начался в 2008, но он в США была ранее.

UPD3:

банки в 2011 продавали евро с наценкой, дефакто оно было 1.5-1.6 потому что стояло очень много.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:15

Вот:
http://www.profinance.ru/news/2019/12/2 ... larov.html
И какой, вы думаете, следующий шаг? Владельцев всей этой бумаги облагодетельствуют?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 гру, 2019 23:19

  proftpd66 написав:
  hxbbgaf написав:
  proftpd66 написав:Почему тогда ЕВРО было 1.6 в 2010-2012?

Не было такого. В 2008-м несколько дней.


действительно, там было 1.4. Меня это, тоже, устроит.

UPD:
Октябрь 2009 1.5
Август 2010 1.43

UPD2:
кризис в США начался вначале 2008 и даже в 2007. У нас он начался в 2008, но он в США была ранее.

UPD3:

банки в 2011 продавали евро с наценкой, дефакто оно было 1.5-1.6 потому что стояло очень много.


Евро было хайпом (новая валюта, расширяющаяся еврозона, альтернатива доллару), поэтому его стоимость была спекулятивной, сейчас же она теряет эту наценку, осталось дожать последних влошенцев и сходить на 0.85 - 0.9 к доллару.
Zebra
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