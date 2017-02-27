Додано: Вів 24 гру, 2019 22:39

proftpd66 написав: Автор77



обвал SP-500 может произойти как нибудь осенью-зимой любого года?



я написал там:

Выиграет ли Евро если будет мировой кризис в США? обвал SP-500 может произойти как нибудь осенью-зимой любого года?я написал там:

Я не связываю потенциал евро с мировым кризисом. Если будет мировой кризис, никому не поздоровится, в т.ч. и евро.Другой вопрос - я пока не вижу на чем можно раскачать полноценный кризис,пузырей особых нет, ну а замедление темпов роста - так это негатив,но не полноценная бомба.А предпочитаю евро поскольку:1.Слишком затянулся период падения.2.Дефицит бюджетов -близнецов в США уже десятки лет на слуху, но эти дисбалансы все-таки расшатывают лодку и год от года уменьшают стоимость американских денег. Мы помним по историческим меркам не так давно - однушка на Русановке в Киеве, кажется в 2002-м стоила 11 тыс.дол.,двушка 20 тыс.дол.Доллар обесценивается медленно, но бесповоротно и ежегодно по чуть-чуть.3.Немцы- паровоз еврозоны еще те консерваторы, да и Брюссельский бюрократизм сдерживает авантюры всех стран содружества по возможности, ну греков проглядели конечно.Т.е. евро - все-таки более консервативная валюта и ее главная слабость лишь в том, что одно звено цепочки может ослабнуть, или порваться,как это произошло с британцами, но там эффект был сглажен, так как они не участники евро-зоны.4.Исторически нынешний уровень ближе к низам, 1-11 - это недалеко от 0-90, но офигенно далеко от 1-60, так что до серединки еще далеко и есть куда расти.5.По отношению к ценам не недвижимость в козырных городах Украины. В 2010-м за 75 тыс. евро в Киеве,Львове,Одессе можно было купить небольшую по метражу,но офигенную двушку практически в клубном доме.Сейчас такая стоит под 180 тыс. евро, что-то явно искривлено, даже учитывая,что тогда было локальное дно на РН и т.п., но сотка с хвостом роста евро на двушке(с 75 тыс. до 180 тыс.)- это как-то за дофига.Что то в консерватории не так.6.Наконец чисто психологически мне легче покупать евро, чем непонятный до конца доллар.Ну первая мировая валюта и чего, это не помешало им грохнуть золотой стандарт, и периодически наживаться и паразитировать на всех остальных странах мира, бесшабашно экспортируя свой главный предмет экспорта - долларовую бумагу по всему миру.А евро - вот оно рядом, а не за океаном зона хождения, все рядом в евро - товары, отдых и т.п.7.Евро как и доллар хороши - только как временное средство накопления капитала для последующей инвестиции, поскольку на длительном периоде времени - вся бумажная валюта обесценивается и будет обесцениваться, можно когда-нибудь в одно прекрасное утро проснуться с горой бумаги - гривны,доллара, или евро, за которую можно будет купить намного меньше какого-нибудь актива.Это исторически доказано и безальтернативно.