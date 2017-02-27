В 2008-м был достигнут пик в 1-60. А затем подключились "свиньи" -PIGS (Португалія, Ірландія, Італія, Греція та Іспанія).
А затем мировой кризис развернулся. А кризис весь мир привык перекантовываться в долларе. А потом пошло-поехало. Последний негатив связан с британцами,хотя это и не еврозона.
А вообще все страны еврозоны в тесной связке с евро-валютой,даже те в которых ходит нац.валюта. Так,польский злотый почти всегда в тренде с евро. Болгары вообще лев намертво привязали к евро, он у них годами 1-95 с копейками. К слову, в Болгарии кассир "Лидла" получает в сезон с премиальными 900 евро, а проезд в комфортабельном полупустом автобусе из ж\д станции Варна к блдижайшему курорту 12 км. стоит на наши деньги 12 гривен, чуть меньше пол-евро. Интересно -далеко ли можно уехать в Киеве за 12 грн. в полуразрушенной тарадайке, несравнимой с теми новенькими красавцами, которые курсируют за такие деньги на болгарских курортах.
По 1-40, кстати ,так случилось "плюс-минус" и авто в салоне покупал, и объекты недвижимости на последнем дне. Авто брал в салоне за 260 тыс.грн, кажется это был 2013-й, сейчас оно 1 млн.100 тыс. - если новое, и несмотря ни на какие курсы.
От чувствую - разводят нашего брата с этим бумажно-спекулятивным пузырем.
Любой товар пытаются впарить - или чего похуже, или просто безумно дорого.
Единственное чего осталось "на шарик" это валюта, особенно евро.
Вот его я и покупаю от души - на все,что появляется в кармане. А все эти Гетьманцевы,Миловановы - пусть идут свои сказки в детский садик рассказывать.
Востаннє редагувалось Автор77 в Вів 24 гру, 2019 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Та хватит уже петь дифирамбы Болгарии. Откровенно депрессивная страна даже на фоне соседней Румынии, не говоря уж о Польше или Чехии. Больше ездите, только не "пакетом", а самостоятельно - многое откроется с новой стороны.
yp1ripe написав: А какая такая "экономическая теория" за цифрой 20.37?
Учитывая что currency board это не про поделить М0 на резервы, а про законодательно установленный режим функционирования денежной системы государства, при котором нет "заёмщика последней надежды" ( эмитирующего местную валюту из ничего), соответсвенно нет необеспеченной эмиссии местной валюты, но вместо этого есть по сути "центральный обменный пункт", который законодательно обязан вести себя таким образом, чтобы соотношение "местная валюта в обращении"/"объем резервов в опорной твёрдой валюте" было бы постоянным. При этом "суто теоретично" этот "центральный обменник" не может никому отказать в обмене пока у него есть хоть что-то в резервах. А исчерпаться резервы могут только в одном случае - не осталось местной валюты в обращении. По сути "центральному обменнику" просто запрещено выпускать местную валюту в обращение без обмена на опорную твёрдую по заранее рассчитанному курсу.
Из этого, кстати, следует, что резервами для целей рассчёта обменного курса можно считать только "опорную" твёрдую валюту, ту к которой местная валюта привязывается, а никак не корзину валют. Ну и ещё одно следствие - тратить резервы опорной валюты на что либо кроме обмена - табу.
Я могу придумать только одно осмысленное объяснение цифре 20.37 - это результат умственного эксперимента, не более.
Более-менее корректной мне видится такая формулировка этого умственного эксперимента: "На какой фиксированный курс мы могли бы рассчитывать если бы вдруг возжелали уподобиться ну не Каймановым островам, ладно, но Болгарии, резко поменяли законодательство и сделали бы из НБУ классический "currency board"?".
Смысл понятия до безобразия искажен в русско-язычных источниках.
Давайте в качестве ликбеза:
A currency board is a monetary authority that makes decisions about the valuation of a nation’s currency, specifically whether to peg the exchange rate of the local currency to a foreign currency.
Я в гугле не забанен, если что. И русским я не ограничен тоже, кстати.
Вот ещё одно определение, которое слегка иначе описывает это самое "monetary authority":
currency board noun ECONOMICS, FINANCE, GOVERNMENT a government organization in some countries that controls the value of its country's currency, often by setting a fixed exchange rate with the currency of another country: The currency board in effect promises, if need be, to swap dollars for pesos at the stated parity without limit. A currency board has as its sole mission guaranteeing the value of the currency.
Т.е. словосочетание "центральная обменка" я не на ровном месте использовал, не находите?
И одновременно, currency board - это режим, т.е. алгоритм работы вышеупомянутого "monetary authority".
В поддержку своих слов приведу такую цитату:
A currency board is an exchange rate regime based on the full convertibility of a local currency into a reserve one, by a fixed exchange rate and 100 percent coverage of the monetary supply backed up with foreign currency reserves. Therefore, in the currency board system there can be no fiduciary issuing of money. As defined by the IMF, a currency board agreement is “a monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange domestic currency for a specific foreign currency at a fixed exchange rate, combined with restrictions on the issuing authority”. For currency boards to work properly, there has to be a long-term commitment to the system and automatic currency convertibility. This includes, but is not limited to, a limitation on printing new money, since this would affect the exchange rate.
vovan_prm написав:некоторые авторы вместо monetary authority предпочитают термин assessment method.
Метод оценки - это третья "ипостась".
Но речь всё равно всегда об одном и том же алгоритме поведения или "exchange rate regime".
Есть местная валюта, есть твёрдая резервная. Местную валюту выпускает "monetary authority" под резервы в твёрдой по фиксированному обменному курсу. Курс рассчитывается согласно "assesment method" который строится на абсолютно базовом предположении что все обязательства "monetary authority" выраженные в местной валюте всегда полностью обеспечены его резервами в твёрдой резервной валюте. И "monetary authority" готово и обязано по первому требованию обменять любую часть своих обязательств или даже все свои обязательства скопом на соответсвующую часть резервов согласно фиксированного обменного курса.
vovan_prm написав:А так же тот факт, что
currency boards are not irrevocable, and hence may be abandoned in the face of speculation by foreign exchange traders
говорит о том, что такой метод может использоваться наряду с другими.
А вот ваша цитата в полном виде:
Argentina abandoned its currency board in January 2002 after a severe recession. To some, this emphasised the fact that currency boards are not irrevocable, and hence may be abandoned in the face of speculation by foreign exchange traders.[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Currency_board ... De la Torre, Augusto & Levy Yeyati, Eduardo & Schmukler, Sergio L., 2003. "Living and dying with hard pegs: the rise and fall of Argentina's currency board," Policy Research Working Paper Series 2980, The World Bank. [2]
Очевидно же, что это никак не описание успешного применения режима currency board одновременно или наряду с чем-то другим. Как раз наоборот: Применяли-применяли currency board, впали в тяжелую рецессию, объявили дефолт и как следствие похерили currency board. Автор глубокомысленно рассуждает о том, что даже если currency board закреплён законодательно, всяко бывает. Beware of dragons, короче.
Повторюсь: “a monetary regime based on an explicit legislative commitment to exchange domestic currency for a specific foreign currency at a fixed exchange rate, combined with restrictions on the issuing authority”.
И еще, денежная база не равна агрегату М0. И вообще не является денежным агрегатом.
Не равна, не является. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. С температурой кипения воды перепутал. Или с синусом в военное время.
Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37.
greenozon написав:hxbbgaf а толку тримати бакси в ячейках вони просідають на +-3 % в рік!
для тех кто в танке: Если обвалится фонда в США, то свой матрас можете инвестировать на обвал SP-500 (точнее после обвала) и матрас даст 20-30% годовых и 5%-10% в последующие 5-10 лет на SP-500
привязка к времени:
Года 3 уже пугают этим кризисом как детей бабаем А будет ли он вообще И в ту сторону как его ожидают ?
Пока что кризис наступил у украинских матрасников
НБУ говорит что они не комментирует курс доллара. Они не знаю какой будет курс и деньги населения им не нужны. По этому нужно инвестировать свой матрас в нормальные страны, типо США, которые, хотят чтобы в них инвестировать. Например, SP-500 после обвала.
Баффетт перевел активны в матрас с 2017 года и заработал 2.5% в год. Он плохой инвестор?