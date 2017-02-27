первая колонка Баффетт, третья колонка SP500
за 2018 год 0.4%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:12
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:15
Наскільки пам'ятаю проїзд в автобусі в Болгарії коштував 1.5 лева (в районі 0.77 Євро). Автобуси були великі Мерседеси. Тобто по сьогоднішньому курсі в районі 19 грн.
І звернув увагу, що в автобусі їхали переважно туристи, дуже мало було місцевих.
Місцеві, в основному їздили на велосипедах.
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:19
Додано: Сер 25 гру, 2019 05:06
Нужно 4 купюры, чтобы выдать мин.зарплату. Когда вводили гривну, купюра 100 гривен - это было 2 мин.зарплаты. Так что приплыли раньше и связано приплытие не с купюрами.
Додано: Сер 25 гру, 2019 06:47
С помощью телеграмм-каналов была запущена информация об убийстве на границе с Венгрией четырех сотрудников СБУ. Эту информацию распространил сайт Страна.ua, после чего новость разогнали российские СМИ со ссылкой на “украинский источник”. В Службе безопасности Украины такую новость опровергли еще за неделю до того, как фейк стал массово распространяться. В местных группах города, где якобы произошла “трагедия”, также указали, что эта информация — фейковая
Управління Служби безпеки України в Закарпатській області
December 17 at 8:07 AM ·
Деякі ресурси розповсюджують недостовірну інформацію про нібито зникнення групи співробітників Служби безпеки України. Це не відповідає дійсності.
Закликаємо не розповсюджувати фейкову інформацію.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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