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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3166316731683169>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 460
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:12

  Alex2007 написав:
  proftpd66 написав:Баффетт перевел активны в матрас с 2017 года и заработал 2.5% в год. Он плохой инвестор?


Надо было в ОВГЗ, когда было выше 20%, дятел этот Баффет :lol: :lol:



первая колонка Баффетт, третья колонка SP500

за 2018 год 0.4%

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:15

  Автор77 написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/443214/ne-dolar-shhob-usim-podobatysya-yak-yevro-vidznachyv-dvadtsyatyrichchya-i-chy-varto-ukrayintsyam-jogo-zberigaty

а проезд в комфортабельном полупустом автобусе из ж\д станции Варна к блдижайшему курорту 12 км. стоит на наши деньги 12 гривен, чуть меньше пол-евро.

Наскільки пам'ятаю проїзд в автобусі в Болгарії коштував 1.5 лева (в районі 0.77 Євро). Автобуси були великі Мерседеси. Тобто по сьогоднішньому курсі в районі 19 грн.
І звернув увагу, що в автобусі їхали переважно туристи, дуже мало було місцевих.
Місцеві, в основному їздили на велосипедах.
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 00:19

С Рождеством всех!
Бенкомат "Привата" только что поздравил такими вот купюрками : )
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New
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 05:06

  Автор77 написав:
  New написав:С Рождеством всех!
Бенкомат "Привата" только что поздравил такими вот купюрками : )
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Картина "Репина" - "Приплыли".

Нужно 4 купюры, чтобы выдать мин.зарплату. Когда вводили гривну, купюра 100 гривен - это было 2 мин.зарплаты. Так что приплыли раньше и связано приплытие не с купюрами.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:37

andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 06:47

  andrein написав:

С помощью телеграмм-каналов была запущена информация об убийстве на границе с Венгрией четырех сотрудников СБУ. Эту информацию распространил сайт Страна.ua, после чего новость разогнали российские СМИ со ссылкой на “украинский источник”. В Службе безопасности Украины такую новость опровергли еще за неделю до того, как фейк стал массово распространяться. В местных группах города, где якобы произошла “трагедия”, также указали, что эта информация — фейковая


Управління Служби безпеки України в Закарпатській області
December 17 at 8:07 AM ·
Деякі ресурси розповсюджують недостовірну інформацію про нібито зникнення групи співробітників Служби безпеки України. Це не відповідає дійсності.
Закликаємо не розповсюджувати фейкову інформацію.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:30

Всіх католиків з Різдвом Христовим!

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 25 гру, 2019 10:07, всього редагувалось 9 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 09:51

  yp1ripe написав:Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37.

За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:07

  vovan_prm написав:
  yp1ripe написав:Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37.

За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка.

А разве такой параметр как государственный долг не требует учета при расчете курса доллара ?

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2019 г. (млн. грн.)

1 990 775,8 млн. грн.

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
prilepskiy
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 10:15

  vovan_prm написав:
  yp1ripe написав:Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37.

За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка.


Это миф, обман для простого народа про привязку курса к отношенюе денежной базы к резервам центрального банка
тогда надо учитывать, сколько в загашнике у народа доларов и евро, а не только гривны (денежная масса, напечатанная в Украине.
А почему не учитываете ОВДП? её нет в денежной массе!
27 а то и 28 оптимальный курс сейчас

вчера правильно здесть кнопали, что они гоняют баксы через МБ по кругу, создавая видимость превышения бакса над спросом.
Искусственно укрепляют гривну, чтоб выдурить у народа матрасные баксы-евро по низкому курсу и уменьшить также госдолг,, номинированный в инвалюте.
Это ошибочная политика. И время покажет, что это так.

Посторял и буду повторять, что курсообразование в Украине не рыночное, а ручное (когда надо по несколько раз проганяют через МБ одни и те же долары)

Их задача: чтобы народ встретил мировой финасовый кризис в гривне. Во время кризиса они курс бакса подымут минимум до 40.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 25 гру, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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