первая колонка Баффетт, третья колонка SP500
за 2018 год 0.4%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:12
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:15
Наскільки пам'ятаю проїзд в автобусі в Болгарії коштував 1.5 лева (в районі 0.77 Євро). Автобуси були великі Мерседеси. Тобто по сьогоднішньому курсі в районі 19 грн.
І звернув увагу, що в автобусі їхали переважно туристи, дуже мало було місцевих.
Місцеві, в основному їздили на велосипедах.
Додано: Сер 25 гру, 2019 00:19
Додано: Сер 25 гру, 2019 05:06
Нужно 4 купюры, чтобы выдать мин.зарплату. Когда вводили гривну, купюра 100 гривен - это было 2 мин.зарплаты. Так что приплыли раньше и связано приплытие не с купюрами.
Додано: Сер 25 гру, 2019 06:47
С помощью телеграмм-каналов была запущена информация об убийстве на границе с Венгрией четырех сотрудников СБУ. Эту информацию распространил сайт Страна.ua, после чего новость разогнали российские СМИ со ссылкой на “украинский источник”. В Службе безопасности Украины такую новость опровергли еще за неделю до того, как фейк стал массово распространяться. В местных группах города, где якобы произошла “трагедия”, также указали, что эта информация — фейковая
Управління Служби безпеки України в Закарпатській області
December 17 at 8:07 AM ·
Деякі ресурси розповсюджують недостовірну інформацію про нібито зникнення групи співробітників Служби безпеки України. Це не відповідає дійсності.
Закликаємо не розповсюджувати фейкову інформацію.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:30
Всіх католиків з Різдвом Христовим!
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Сер 25 гру, 2019 10:07, всього редагувалось 9 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Сер 25 гру, 2019 09:51
За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:07
А разве такой параметр как государственный долг не требует учета при расчете курса доллара ?
Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2019 г. (млн. грн.)
1 990 775,8 млн. грн.
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:15
Это миф, обман для простого народа про привязку курса к отношенюе денежной базы к резервам центрального банка
тогда надо учитывать, сколько в загашнике у народа доларов и евро, а не только гривны (денежная масса, напечатанная в Украине.
А почему не учитываете ОВДП? её нет в денежной массе!
27 а то и 28 оптимальный курс сейчас
вчера правильно здесть кнопали, что они гоняют баксы через МБ по кругу, создавая видимость превышения бакса над спросом.
Искусственно укрепляют гривну, чтоб выдурить у народа матрасные баксы-евро по низкому курсу и уменьшить также госдолг,, номинированный в инвалюте.
Это ошибочная политика. И время покажет, что это так.
Посторял и буду повторять, что курсообразование в Украине не рыночное, а ручное (когда надо по несколько раз проганяют через МБ одни и те же долары)
Их задача: чтобы народ встретил мировой финасовый кризис в гривне. Во время кризиса они курс бакса подымут минимум до 40.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Сер 25 гру, 2019 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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