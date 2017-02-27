Додано: Сер 25 гру, 2019 10:15

vovan_prm написав: yp1ripe написав: Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37. Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37.

За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка. За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка.

Это миф, обман для простого народа про привязку курса к отношенюе денежной базы к резервам центрального банкатогда надо учитывать, сколько в загашнике у народа доларов и евро, а не только гривны (денежная масса, напечатанная в Украине.А почему не учитываете ОВДП? её нет в денежной массе!27 а то и 28 оптимальный курс сейчасвчера правильно здесть кнопали, что они гоняют баксы через МБ по кругу, создавая видимость превышения бакса над спросом.Искусственно укрепляют гривну, чтоб выдурить у народа матрасные баксы-евро по низкому курсу и уменьшить также госдолг,, номинированный в инвалюте.Это ошибочная политика. И время покажет, что это так.Посторял и буду повторять, что курсообразование в Украине не рыночное, а ручное (когда надо по несколько раз проганяют через МБ одни и те же долары)Их задача: чтобы народ встретил мировой финасовый кризис в гривне. Во время кризиса они курс бакса подымут минимум до 40.