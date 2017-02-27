Автор77 написав:

https://news.finance.ua/ua/news/-/443214/ne-dolar-shhob-usim-podobatysya-yak-yevro-vidznachyv-dvadtsyatyrichchya-i-chy-varto-ukrayintsyam-jogo-zberigatyВ 2008-м был достигнут пик в 1-60.А затем подключились "свиньи" -PIGS (Португалія, Ірландія, Італія, Греція та Іспанія).А затем мировой кризис развернулся. А кризис весь мир привык перекантовываться в долларе.А потом пошло-поехало. Последний негатив связан с британцами,хотя это и не еврозона.А вообще все страны еврозоны в тесной связке с евро-валютой,даже те в которых ходит нац.валюта.Так,польский злотый почти всегда в тренде с евро.Болгары вообще лев намертво привязали к евро, он у них годами 1-95 с копейками.К слову, в Болгарии кассир "Лидла" получает в сезон с премиальными 900 евро, а проезд в комфортабельном полупустом автобусе из ж\д станции Варна к блдижайшему курорту 12 км. стоит на наши деньги 12 гривен, чуть меньше пол-евро.Интересно -далеко ли можно уехать в Киеве за 12 грн. в полуразрушенной тарадайке, несравнимой с теми новенькими красавцами, которые курсируют за такие деньги на болгарских курортах.По 1-40, кстати ,так случилось "плюс-минус" и авто в салоне покупал, и объекты недвижимости на последнем дне. Авто брал в салоне за 260 тыс.грн, кажется это был 2013-й, сейчас оно 1 млн.100 тыс. - если новое, и несмотря ни на какие курсы.От чувствую - разводят нашего брата с этим бумажно-спекулятивным пузырем.Любой товар пытаются впарить - или чего похуже, или просто безумно дорого.Единственное чего осталось "на шарик" это валюта, особенно евро.Вот его я и покупаю от души - на все,что появляется в кармане.А все эти Гетьманцевы,Миловановы - пусть идут свои сказки в детский садик рассказывать.