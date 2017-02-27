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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 10:23
Realist написав:
Тільки поради мудрих форумчан:-"Ідіть працюйте!"
Так, вірно, бо вони дійсно мудрі: Хто може - той робить. Хто не може - той критикує
- Чак Паланік
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:35
vovan_prm написав: andrein написав: vovan_prm написав:
Если кому интересно, на конец ноября
Currency Board = 446,72 млрд грн./21,93162 мррд. дол. = 20,37грн/дол
А если так посчитать.
Чистые международные резервы НБУ сократились в ноябре 2019 г. до $11,9 миллиарда.
Currency Board = 446,72 млрд грн./11.9 мррд. дол. = 37.54 грн/дол
Так вы не стесняйтесь. Берите любые цифры. Можно даже выдумывать.Складывайте и отнимайте, умножайте и делите.
И наxрена та экономическая теория.
vovan_prm написав: yp1ripe написав:
Однако, всё ещё ожидаю "в порядке ликбеза", раскрытия мне глубин экономической теории которая стоит за цифрой 20.37.
За цифрой 20,37 стоит отношение денежной базы к резервам центрального банка.
Тогда за цифрой 37.54 стоит отношение денежной базы к чистым резервам центрального банка.
Чем 20.37 "правильнее","теоретически обоснованнее" чем 37.54?
Операция деления денежной базы на резервы имеет смысл только если владелец резервов всерьёз намерен обеспечить денежную базу (обязательства центробанка) этими резервами, и причём обеспечить всем своим кредиторам равные условия, чтобы на каждую гривну его обязательсв внутри страны приходилось равная часть обеспечения в виде соответсвующей доли резервов.
Но допустим, наш центробанк пустился во все тяжкие и принялся менять денежную базу на резервы.
По курсу 20.37 он (теоретически конечно) может раздать все резервы
а) а при этом в стране не останется наличной гривны
б) центробанк не будет должен ничего коммерческим банкам.
в) Но у него останется 11 с хвостиком миллиардов внешних долгов.
По курсу 37.54 он может выйти ( в голой теории опять таки ) в сверкающий 0.
Но при этом Вы говорите, что 20.37 - правильная, хорошая, экономической теорией обоснованная цифра, а 37.54 - неправильная, нехорошая, взятая с потолка.
Я в растерянности.
К счастью или к несчастью, в наших условиях НБУ ничего из вышеописанного делать как минимум не обязан в отличие от законодательно закреплённого режима currency board, поэтому всё вышеописанное не более чем зарядка для ума.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:41
По мнению экономиста Алексея Куща нынешний курс гривны был создан искусственно:
"Основной курсовой тренд формировался с помощью искусственных монетарных факторов, и с помощью искусственных финансовых факторов. К искусственным монетарным факторам следует отнести политику НБУ — политику высоких процентных ставок — направленную на стабилизацию избыточно-денежной массы. НБУ, фактически, не выпускал ликвидность из банковской системы в сектор кредитования. Он делал это с помощью такого монетарного инструмента как депозитный сертификат — продавал его банкам и таким образом связывал избыточную ликвидность. Создавался искусственный дефицит гривни на рынке.
С другой стороны, Минфин с помощью ОВГЗ практически полностью забирал все ресурсы из рынка капитала. Был создан профицит валюты на внутреннем рынке. С одной стороны — дефицит гривны, с другой — профицит валюты. Эти две тенденции создали тренд укрепления гривни."
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:44
Автор77 написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/443214/ne-dolar-shhob-usim-podobatysya-yak-yevro-vidznachyv-dvadtsyatyrichchya-i-chy-varto-ukrayintsyam-jogo-zberigaty
В 2008-м был достигнут пик в 1-60.
А затем подключились "свиньи" -PIGS (Португалія, Ірландія, Італія, Греція та Іспанія).
А затем мировой кризис развернулся. А кризис весь мир привык перекантовываться в долларе.
А потом пошло-поехало. Последний негатив связан с британцами,хотя это и не еврозона.
А вообще все страны еврозоны в тесной связке с евро-валютой,даже те в которых ходит нац.валюта.
Так,польский злотый почти всегда в тренде с евро.
Болгары вообще лев намертво привязали к евро, он у них годами 1-95 с копейками.
К слову, в Болгарии кассир "Лидла" получает в сезон с премиальными 900 евро, а проезд в комфортабельном полупустом автобусе из ж\д станции Варна к блдижайшему курорту 12 км. стоит на наши деньги 12 гривен, чуть меньше пол-евро.
Интересно -далеко ли можно уехать в Киеве за 12 грн. в полуразрушенной тарадайке, несравнимой с теми новенькими красавцами, которые курсируют за такие деньги на болгарских курортах.
По 1-40, кстати ,так случилось "плюс-минус" и авто в салоне покупал, и объекты недвижимости на последнем дне. Авто брал в салоне за 260 тыс.грн, кажется это был 2013-й, сейчас оно 1 млн.100 тыс. - если новое, и несмотря ни на какие курсы.
От чувствую - разводят нашего брата с этим бумажно-спекулятивным пузырем.
Любой товар пытаются впарить - или чего похуже, или просто безумно дорого.
Единственное чего осталось "на шарик" это валюта, особенно евро.
Вот его я и покупаю от души - на все,что появляется в кармане.
А все эти Гетьманцевы,Миловановы - пусть идут свои сказки в детский садик рассказывать.
Поцікавтесь комуналкою в Болгаріі...І взагалі порівнювати треба коректно. Затрати і доходи.
Є непоганий ресурс. numbeo.com
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:44
yp1ripe написав:
Я в растерянности.
Не расстраивайтесь. Так бывает.
Читайте книги.
Моё среднесрочное кредо:
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:51
vovan_prm написав: yp1ripe написав:
Я в растерянности.
Не расстраивайтесь. Так бывает.
Читайте книги.
Слив засчитан.
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Додано: Сер 25 гру, 2019 10:55
yp1ripe написав: vovan_prm написав: yp1ripe написав:
Я в растерянности.
Не расстраивайтесь. Так бывает.
Читайте книги.
Слив засчитан.
Один великий экономист нашего времени любил говорить:
Если вам показалось, что я выразился достаточно ясно, вы неверно меня поняли
Я совершенно не пытался вас задеть.
Мы просто не поняли друг друга и рассуждали о разном.
Моё среднесрочное кредо:
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