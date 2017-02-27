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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сейчас складывается хорошие условия для продажи на вторичке дливных овдп с теми сумашедими купонами по 16% -17% и уход в валюту по хорошему курсу. Если нерезы понемногу начнут фиксировать прибыль продавая овдп, это создать проблемы для бюджета, ибо первичные овдп с их 11% станут не интересными, а минфину нужно продавать много их согласно бюджета. Если у кто-то держит большой объём овдп, то он может пугать минфин выходом с продажами на вторичке.
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:41
Здравствуйте !
Всем Здоровья !
Всех с Рождеством !
Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.
Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут .
Так что, Всем Хорошего Рождества !
Додано: Сер 25 гру, 2019 12:48
Некоторые уже начинают отвыкать
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:11
Ну и о валюте.
Из моих сегодняшних наблюдений, в обменнике)-работа идёт в обе стороны , но покупок больше в основном до тыщи
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:14
сірий
У нас, прием у валютчиков меньше чем в банках.
Агриколь , прием 23 продажа 23 .30 .
Та же обменка по Фортечной 22.90-23.10
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:16
Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Що таке рейтинг Numbeo?
Це рейтинг рівня життя й індекс людського розвитку, який показує, в яких країнах найкраще жити й відпочивати.
Згідно з рейтингом «Якість життя країн — 2019», життя в Україні виявилося найгіршим серед сусідів. Про це йдеться на сторінці сервісу Numbeo.
На першій позиції опинилася Данія, у якої 198,57 бала за 200-бальною шкалою. На другому місці – Швейцарія (195,93). Третє – Фінляндія (194,01).
Останнє, 71-ше місце посів Єгипет (83,98). Передостанню позицію — Іран (87,02). На 69-му місці виявився Казахстан (87,17).
Україна посіла 62-ге місце у рейтингу зі 102,34 бала (минулого року — 57-ме місце з 95,96 бала). Перед нею розташувався Таїланд (103,26). На 63-й позиції Гонконг (100,90).
У той же час Росія зайняла в рейтингу 59-те місце (104,94), а Білорусь — 37-ме (141,47). Польща опинилася на 35-му місці (147,98).
Это инфо из прессы.Очевидно,это предпоследний рейтинг.
Когда открываешь сам сайт - там несколько иной расклад,наверное более свежий.
Там Украина уже на 65-м месте. Кто -то обошел,может Марокко,или Пакистан.
Но суть не меняется.
Украина намного ниже Беларуси,Болгарии и просто ниже России.
К слову,спрашивал москвичей, которые там и на отдыхе пол-Болгарии, и кучу квартир приобрели за 200-300 тыс. евро, почему они не валят в отжатый Крым, а сюда по 10-20 раз приезжают летом.
Отвечали в один голос, что Крым по сравнению с Болгарией - это трешовий гадюшник.
Позади - Кения,Египет,Бангладеш,Иран,Перу и т.п.
"За державу обидно"...
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 гру, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 гру, 2019 13:32
Привычка или нехристи а в Шаббат будут работать
Витька,извинись,я всё прощу
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