Додано: Сер 25 гру, 2019 13:16

Какой-то странный сегодня выходной день.

Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.