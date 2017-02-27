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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31683169317031713172>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 460
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Сейчас складывается хорошие условия для продажи на вторичке дливных овдп с теми сумашедими купонами по 16% -17% и уход в валюту по хорошему курсу. Если нерезы понемногу начнут фиксировать прибыль продавая овдп,  это создать проблемы для бюджета, ибо первичные овдп с их 11% станут не интересными, а минфину нужно продавать много их согласно бюджета. Если у кто-то держит большой объём овдп, то он может пугать минфин выходом с продажами на вторичке. 
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:41

  Василь-Рівне написав:

Здравствуйте !
Всем Здоровья !

Всех с Рождеством !
Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.
Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут .
Так что, Всем Хорошего Рождества !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:48

  холява написав:Здравствуйте !
Всем Здоровья !

Всех с Рождеством !
Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.
Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут .
Так что, Всем Хорошего Рождества !

Некоторые уже начинают отвыкать :D
Цього року у Волинській єпархії ПЦУ ухвалили рішення святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня, а весь цей період – з 25 грудня до 7 січня – вважати різдвяними святами.

Про це розповів митрополит Луцький і Волинський Михаїл, повідомляє Syla.news з посиланням на волинський телеканал Перший.

https://umoloda.kyiv.ua/number/0/188/141457/
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:56

Victor37
Только рад этому .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:11

Ну и о валюте.
Из моих сегодняшних наблюдений, в обменнике)-работа идёт в обе стороны , но покупок больше в основном до тыщи
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:14

сірий

У нас, прием у валютчиков меньше чем в банках.
Агриколь , прием 23 продажа 23 .30 .
Та же обменка по Фортечной 22.90-23.10
холява
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:16

Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Що таке рейтинг Numbeo?
Це рейтинг рівня життя й індекс людського розвитку, який показує, в яких країнах найкраще жити й відпочивати.
Згідно з рейтингом «Якість життя країн — 2019», життя в Україні виявилося найгіршим серед сусідів. Про це йдеться на сторінці сервісу Numbeo.
На першій позиції опинилася Данія, у якої 198,57 бала за 200-бальною шкалою. На другому місці – Швейцарія (195,93). Третє – Фінляндія (194,01).
Останнє, 71-ше місце посів Єгипет (83,98). Передостанню позицію — Іран (87,02). На 69-му місці виявився Казахстан (87,17).
Україна посіла 62-ге місце у рейтингу зі 102,34 бала (минулого року — 57-ме місце з 95,96 бала). Перед нею розташувався Таїланд (103,26). На 63-й позиції Гонконг (100,90).
У той же час Росія зайняла в рейтингу 59-те місце (104,94), а Білорусь — 37-ме (141,47). Польща опинилася на 35-му місці (147,98).

Это инфо из прессы.Очевидно,это предпоследний рейтинг.
Когда открываешь сам сайт - там несколько иной расклад,наверное более свежий.
Там Украина уже на 65-м месте. Кто -то обошел,может Марокко,или Пакистан.

Но суть не меняется.
Украина намного ниже Беларуси,Болгарии и просто ниже России.

К слову,спрашивал москвичей, которые там и на отдыхе пол-Болгарии, и кучу квартир приобрели за 200-300 тыс. евро, почему они не валят в отжатый Крым, а сюда по 10-20 раз приезжают летом.
Отвечали в один голос, что Крым по сравнению с Болгарией - это трешовий гадюшник.

Позади - Кения,Египет,Бангладеш,Иран,Перу и т.п.


"За державу обидно"...
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 25 гру, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:27

А де Шановний tea подівся?
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:32

  freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Привычка или нехристи :lol: а в Шаббат будут работать :?:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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