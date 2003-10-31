Додано: Сер 25 гру, 2019 14:02

зарплату 750 тыс грн в месяц

убытки за год увеличились в 2,85 раза

непрямые расходы, не связанные с себестоимостью (включая административные) выросли на 25,2%

Укрпочта, возглавляемая господином Смелянским (экс-BCG, экс-KPMG и прочая-прочая-прочая), которому государство платит, наконец, раскрыла финансовую отчетность за 2018-й. Итак:со 178 до 508 млн грн;- валовая прибыль (доходы минус себестоимость) снизилась с 489 до 428 млн грн;- валовая маржа (валовая прибыль / доходы) снизилась с 9,1% до 7,4%;с 1002 до 1254 млн грн.Для понимания долгосрочной динамики - в 2016-м году убыток компании составил 60 млн грн, а в 2015-м так и вовсе еще была прибыль в размере 41 млн грн...Это все, что нужно знать о "профессиональных менеджерах" госкомпаний, получающих огромные жалования якобы за свою высокую эффективность!Укрпочта работает в условиях жесткой конкуренции с Новой Почтой и не может просто взять и тупо поднять тарифы в 10 раз (иначе просто уйдет с рынка), поэтому сколько бы миллионов ни получало ее руководство, компания теряет рынок и увеличивает свою убыточность. Других идей (выход на новые рынки, уменьшение накладных расходов за счет оптимизации и новаций, маркетинг/CRM), по видимому, у "профессионального руководства" нет.Нефтегаз же, являясь монополистом, без оглядки может повышать тарифы сколько угодно, и опять таки, сколько бы миллионов ни получало его руководство, компания будет прибыльной, корректируя свои финансы ценовой политикой. Заморачиваться увеличением добычи, реогранизацией процессов, уменьшением админрасходов на корпоративный центр и пр. при этом необязательно - все откорректирует счет, выставленный потребителю, лишенному выбора...