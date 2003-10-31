freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день. Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.
Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.
Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.
buratinyo написав:Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.
Согласен, как по мне оставил бы один выходной - 1 января, ибо большинство страны под шафе, могут быть на работе травмы. Остальные праздники надо отмечать ударным трудом, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день. Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.
Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.
Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.
Всё верно всем буратинам Украины нужно побольше работать.Наверное рационально было бы оставить праздничными Новый год,День Томоса и Международный день лесов - 21 марта Ладно,Новый год можно объединить с Международным днем лесов как равноденствие отметить свежевыжатым берёзовым соком.
Витька,извинись,я всё прощу http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Укрпочта, возглавляемая господином Смелянским (экс-BCG, экс-KPMG и прочая-прочая-прочая), которому государство платит зарплату 750 тыс грн в месяц, наконец, раскрыла финансовую отчетность за 2018-й. Итак:
- убытки за год увеличились в 2,85 раза со 178 до 508 млн грн; - валовая прибыль (доходы минус себестоимость) снизилась с 489 до 428 млн грн; - валовая маржа (валовая прибыль / доходы) снизилась с 9,1% до 7,4%; - непрямые расходы, не связанные с себестоимостью (включая административные) выросли на 25,2% с 1002 до 1254 млн грн.
Для понимания долгосрочной динамики - в 2016-м году убыток компании составил 60 млн грн, а в 2015-м так и вовсе еще была прибыль в размере 41 млн грн...
Это все, что нужно знать о "профессиональных менеджерах" госкомпаний, получающих огромные жалования якобы за свою высокую эффективность!
Укрпочта работает в условиях жесткой конкуренции с Новой Почтой и не может просто взять и тупо поднять тарифы в 10 раз (иначе просто уйдет с рынка), поэтому сколько бы миллионов ни получало ее руководство, компания теряет рынок и увеличивает свою убыточность. Других идей (выход на новые рынки, уменьшение накладных расходов за счет оптимизации и новаций, маркетинг/CRM), по видимому, у "профессионального руководства" нет.
Нефтегаз же, являясь монополистом, без оглядки может повышать тарифы сколько угодно, и опять таки, сколько бы миллионов ни получало его руководство, компания будет прибыльной, корректируя свои финансы ценовой политикой. Заморачиваться увеличением добычи, реогранизацией процессов, уменьшением админрасходов на корпоративный центр и пр. при этом необязательно - все откорректирует счет, выставленный потребителю, лишенному выбора...
Всех с Рождеством ! Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке. Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут . Так что, Всем Хорошего Рождества !
Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року. Дблблд...
Victor37 написав:Кстати, в долгосрочном периоде, как показывает ПРАКТИКА (соответствует ли это "экономической науке" или нет) , рано или поздно это "отношение" и курс совпадают, например, 31.10.2003 около 5,3 Также не всегда курс "подтягивается" к "отношению", например,
Мертвий годинник теж двічі на день показує вірний час
freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день. Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.
Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.
Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.