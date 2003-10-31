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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3169317031713172>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 460
Не нижче 24.50
47%
215
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
27
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
33
Нижче 23.00
13%
62
Всього голосів : 460
Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:37

  freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.

Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.

Валютный рынок в контексте ДС
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:38

  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Привычка или нехристи :lol: а в Шаббат будут работать :?:


Большинство неверующие, остальные празднуют 7-го января.
На Новой почте тоже православные-традиционалисты 7-го отдыхают, вот с их сайта:

25.12 – обычный график работы
07.01 – выходной день. Отделения и курьерская доставка работать не будут
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:41

  buratinyo написав:Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.


Согласен, как по мне оставил бы один выходной - 1 января, ибо большинство страны под шафе, могут быть на работе травмы. Остальные праздники надо отмечать ударным трудом, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 13:50

  buratinyo написав:
  freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.

Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.

Валютный рынок в контексте ДС

Всё верно всем буратинам Украины нужно побольше работать.Наверное рационально было бы оставить праздничными Новый год,День Томоса и Международный день лесов - 21 марта :lol: Ладно,Новый год можно объединить с Международным днем лесов как равноденствие отметить свежевыжатым берёзовым соком. :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:02

Об "эффективности" дорогих государственных менеджеров

Укрпочта, возглавляемая господином Смелянским (экс-BCG, экс-KPMG и прочая-прочая-прочая), которому государство платит зарплату 750 тыс грн в месяц, наконец, раскрыла финансовую отчетность за 2018-й. Итак:

- убытки за год увеличились в 2,85 раза со 178 до 508 млн грн;
- валовая прибыль (доходы минус себестоимость) снизилась с 489 до 428 млн грн;
- валовая маржа (валовая прибыль / доходы) снизилась с 9,1% до 7,4%;
- непрямые расходы, не связанные с себестоимостью (включая административные) выросли на 25,2% с 1002 до 1254 млн грн.

Для понимания долгосрочной динамики - в 2016-м году убыток компании составил 60 млн грн, а в 2015-м так и вовсе еще была прибыль в размере 41 млн грн...

Это все, что нужно знать о "профессиональных менеджерах" госкомпаний, получающих огромные жалования якобы за свою высокую эффективность!

Укрпочта работает в условиях жесткой конкуренции с Новой Почтой и не может просто взять и тупо поднять тарифы в 10 раз (иначе просто уйдет с рынка), поэтому сколько бы миллионов ни получало ее руководство, компания теряет рынок и увеличивает свою убыточность. Других идей (выход на новые рынки, уменьшение накладных расходов за счет оптимизации и новаций, маркетинг/CRM), по видимому, у "профессионального руководства" нет.

Нефтегаз же, являясь монополистом, без оглядки может повышать тарифы сколько угодно, и опять таки, сколько бы миллионов ни получало его руководство, компания будет прибыльной, корректируя свои финансы ценовой политикой. Заморачиваться увеличением добычи, реогранизацией процессов, уменьшением админрасходов на корпоративный центр и пр. при этом необязательно - все откорректирует счет, выставленный потребителю, лишенному выбора...

https://www.ukrposhta.ua/doc/annual-rep ... ed_ukr.pdf
https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:14

  холява написав:
  Василь-Рівне написав:

Здравствуйте !
Всем Здоровья !

Всех с Рождеством !
Кроме католиков сегодня справляет Рождество и Константинопольская, Болгарская, Греческая, Румынская, Антиохийская, Александрийская, Албанская, Кипрская, Финляндская и Православная церковь в Америке.
Должны бы были и мы справлять ,,,,,но по видимому пока отвыкнуть не могут .
Так что, Всем Хорошего Рождества !

Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року.
Дблблд...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:17

  sergey_sryvkin написав:Ніколи не міг зрозуміти, яке може бути Різдво після Нового року.
Дблблд...


Всё божественное неисповедимо.
Хотя большинство населения вообще подозревает, что Бога нет, поэтому споры о дате Рождества им кажутся иррациональными )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:23

  Victor37 написав:Кстати, в долгосрочном периоде, как показывает ПРАКТИКА (соответствует ли это "экономической науке" или нет) , рано или поздно это "отношение" и курс совпадают, например,
31.10.2003 около 5,3
Также не всегда курс "подтягивается" к "отношению", например,


Мертвий годинник теж двічі на день показує вірний час
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:24

  freeze написав:
  Мизантрóп написав:
  freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Привычка или нехристи :lol: а в Шаббат будут работать :?:


Большинство неверующие, остальные празднуют 7-го января.
На Новой почте тоже православные-традиционалисты 7-го отдыхают, вот с их сайта:

25.12 – обычный график работы
07.01 – выходной день. Отделения и курьерская доставка работать не будут


Это,еще не все,ведутся активные разговоры о переносе празднования рождества на 25, мол с европой,с законодательным закреплением соответственно,а в первый год оставить двойное празднование.
shatenerbi
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 14:25

  buratinyo написав:
  freeze написав:Какой-то странный сегодня выходной день.
Все мои знакомые и партнеры в частных фирмах работают как обычно, даже Новая Почта работает по графику рабочего дня.

Возможно эти религиозные праздники, которые не нужно все таки отмечать выходными. Католическое Рождество так же как и Православное Рождество должны быть рабочими днями, может быть укороченными. Страна должна работать и создавать ВВП.

Смотрел свои сообщения на форуме и нашел майское, которое предсказывает стремление доллара к 20 грн.

Валютный рынок в контексте ДС

ЭТО - НЕ КАТОЛИЧЕСКОЕ РОЖДЕСТВО. Все католики/протестанты/большая часть православных празднуют Рождество именно 25-го декабря
Волгарь
 
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